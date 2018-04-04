网易云音乐开酒店：“后版权时代”抢占线下音乐场景

本报记者 吴燕雨 北京报道

“如果网易云音乐开一个音乐酒店会怎样？”

一则去年愚人节的玩笑，在一年后成为了现实。4月1日，网易云音乐联手亚朵酒店，在成都打造了首家“睡音乐”主题酒店，共推出古典、爵士、电音、民谣四间主题房。在“周杰伦版权下架”事件不断发酵的同时，抢占线下场景同样是重要话题。

“网易云音乐是一个超级文化IP，我们会不断地链接线下场景。和亚朵的合作是长线的，后续合作已经在沟通，但线下房间的推动需要耐心，未来还会探索会员方面的合作。” 网易公司市场部总经理袁佛玉告诉记者。

看似简单的品牌合作，却是在线音乐平台下沉线下的一个信号，也是音乐平台下一步的方向之一。

实际上，在线音乐下沉线下已经是一个趋势，也是国内音乐平台现阶段的战略方向之一。不仅网易，QQ音乐、酷狗、全民K歌，虾米，包括Spotify等流媒体均在线下有所布局。在“后版权时代”，除了尚未结束的版权问题，平台们抢占线下场景的角力也没有停止。

抢夺线下

以“睡音乐”酒店为例，双方希望探索“酒店空间中的音乐运营”。在这个空间里，音乐应用的场景是旅行。“亚朵轻居定位年轻的旅行者，他们必须有音乐的陪伴，在居住空间中有对音乐文化的感受，这在用户的体验中是很重要的。” 袁佛玉表示。

此外，网易云音乐于去年底联合口碑推出了“万有引力计划”，通过改造线下商店（咖啡店、餐厅等等）推出“点歌台”，消费者可依据喜好决定商店里所播放的背景音乐，从而提升用户消费体验。

提升用户体验，这是音乐场景化的核心词，本质上，也是音乐平台在走过了版权积累阶段后的商业模式纵深。

Spotify早就看透了这一点。早在2015年，Spotify与星巴克达成合作，内容为，美国的15万多名星巴克员工将成为Spotify的高级会员，享受9.99美元每月的订阅服务，星巴克员工可以在店内播放他们挑选的音乐。

一年后，Spotity还在英国各地开展线下活动，在线下展示平台上用户多种多样的歌单。

腾讯音乐集团同样瞄准这一点。腾讯音乐娱乐集团CEO彭迦信曾在去年对记者表示，腾讯音乐正在向音乐生态靠拢，包括线下音乐会、演唱会的举办等。

不止是演唱会。酷狗在2016年开设首家线下KTV，全民K歌也推出了自助K歌店。

QQ音乐在线下的脚步也在加快。去年，QQ音乐在三里屯开设首家音乐快闪店；今年过年期间，又在三里屯打造音乐站台，与用户实现情感连接。此外，去年与优衣库跨界合作，推出“衣乐人生”电台，包括旅行、校园、商务、娱乐、宅家、运动等6款生活场景衣服系列，消费者可通过不同场景服装，找到其中的音乐共鸣。

3月26日，QQ音乐又与滴滴出行联合发起“踏春行音乐电台”登陆滴滴出行APP，同款“春日歌单”也在QQ音乐APP上线。

刚刚完成升级的虾米音乐7.0版亦选择在多端场景发力，实现用户在亲子模式、驾驶模式、体育场、客厅、礼堂等场景下沉浸。此前，虾米也曾联手口碑打造“美食造音趴”等。

线下场景已然成为在线音乐平台抢夺的下一个高地，这其中的逻辑在于将音乐场景化。让用户在不同场景找到共鸣，在过程中实现用户与平台之间的情感连接，加强平台用户粘性，从而扩大平台用户规模。另一方面，系统化的音乐IP赋能场景，也是增加收入来源的渠道之一。

“从用户角度提供更多音乐体验，丰富跟用户场景的链接。” 袁佛玉对记者表示。

“后版权时代”着力点？

一个月前，网易云音乐与阿里音乐的版权互授达成，授权范围达99%以上，标志着在线音乐的版权壁垒“消失”。然而，在网易“睡音乐”酒店落地前一天，其平台上“周杰伦版权临时下架”事件，又将版权问题暴露在了大众面前。

事情的始末源于3月31日即将到期的200首周杰伦歌曲版权，网易云音乐在到期前将歌曲合辑统一售卖，售价400元。但在版权到期后的7个小时，歌曲依然可以下载。随后，网易发表致歉声明，表示将为部分歌曲购买用户退款、下架歌曲。

一边是正在加码布局的线下场景，一边是曝出问题的线上版权。在线音乐平台现阶段的两个要害问题同时出现，考验着刚完成升级不久的网易云音乐。

客观来讲，周杰伦版权事件暴露了行业在版权使用规则上依然存在的问题。实际上，三家转授权完成之前，也对互相之间存在的“侵权行为”做了很长时间的处理。

不过，这并不影响平台在线下的纷纷加码。未来一段时间，在线音乐平台下沉线下的动作或许会更加频繁，玩法也会逐渐升级。

“音乐确实可以在很多生活空间、场景中存在，像是一种情绪助推器，让人可以瞬间有一些变化。”袁佛玉表示。

目前，随着消费升级、新零售出现，互联网公司都在抢夺线下，掌握线下商业的话语权。而结合音乐自身特点，合作商家也可以在其中找到价值粘合点；音乐平台则在过程中逐渐形成差异化，各取所需。

（编辑：骆轶琪）