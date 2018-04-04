摩拜“卖身”美团 出行市场迎大变局

2017年8月28日，上海，摩拜单车工作人员在街边维护车辆。 图/视觉中国

一直暗流涌动的共享单车市场再次激起浪花。新京报记者获悉，4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。知情人士称，美团将以35%的美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美元现金出局。据称，滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。

不仅共享单车，放眼整个出行市场，大变局的气息也越来越浓重。在美团和滴滴激战正酣的当口，携程在4月3日宣布，旗下的携程专车取得网约车牌照，而在此之前，美团打车登陆上海、高德推出顺风车、嘀嗒出行再开九城等，一时间共享出行行业热闹非凡。

单车行业之变

共享单车在2017年经历“春夏秋冬”，铅华洗净。从各路玩家攻城略地，到陆续出现押金难退、资金紧张情况，再到悟空单车成为第一位退场选手，酷骑单车与小鸣单车“官司缠身”，连最好骑的小蓝单车都托管给滴滴出行。

在行业洗牌之际，摩拜单车与ofo小黄车也暧昧不清，但互不松口，等待巨头接盘。

在阿里系与腾讯系的较量之下，共享单车未来将何去何从成为业界关注焦点。4月3日摩拜的“卖身”落定，让共享单车敏感的神经再次紧绷。

美团将摩拜收入囊中

知情人士告诉新京报记者，4月2日美团与摩拜签订收购意向协议，滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。3日晚间的摩拜股东会最终通过了美团的收购方案。

3日一早，市场传出多个摩拜“卖身”版本。有消息称，摩拜将37亿美元出售给美团，包括27亿美元的作价及10亿美元债务。也有消息说，在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线下，美团点评谈妥投资入股摩拜单车事宜，且投资股权占比较大。还有说法称，滴滴和软银欲10亿美元投资摩拜单车，估值45亿美元。

据知情人士称，在4月3日晚间的股东大会之前，滴滴确实不甘心美团收购摩拜，试图改变局势。

摩拜与美团此前就有合作关系。2016年，美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮共计超1亿美元的融资。今年2月份，有报道称，摩拜单车拿到了美团领投的新一轮融资，融资金额可能超过10亿美元，领投方美团的钱已到账。但美团与摩拜单车均否认了这个说法。

“美团收购摩拜，对出行市场会有一定影响。毕竟摩拜和ofo这两年的发展占据了出行市场一定份额，如此一来美团更有底气了。”资深互联网观察家丁道师认为。

有业内人士表示，“近日美团与滴滴在长三角战事正酣，摩拜拥有共享单车、共享电单车、共享汽车，美团自己有打车业务，若要短时间内大举进军共享出行领域，收购摩拜不失为一个选择。”

独立分析师唐欣认为，“美团收购摩拜不会对共享单车格局有很大影响，双方业务有互补，但协同效应并不大。单车市场已经发展到一个顶峰，很难再有太多变数。”

摩拜ofo还是很缺钱？

此前有媒体报道，因市场扩张成本高企，摩拜和ofo小黄车两家单车企业资金告紧，甚至挪用用户押金填补缺口，挪用总额达60亿元，自行车厂以及公关公司等供应商的付款均已暂停。当时摩拜单车向新京报记者表示，该报道与事实严重不符，并确保用户可随时退押金。小黄车方面表示，公司各项业务有序运转，各渠道均可顺利退还押金。

经过数轮市场较量，摩拜与ofo小黄车资金紧张是不争的事实。此前有用户反映摩拜单车与ofo小黄车悄悄上调“月卡”价格。“摩拜单车悄悄涨价了，补贴就这么停止了。”2月末，一位摩拜单车用户告诉新京报记者。有网友表示，“ofo小黄车月卡都涨价了，骑不起了。”

新京报记者注意到，2017年年中，ofo小黄车与摩拜单车先后推出月卡优惠活动，低至1元或2元骑一个月。该活动为企业积累了大量的用户，同时也竞争掉了大部分小玩家。2017年底，ofo小黄车关闭了1元月卡购买通道，恢复包月20元；摩拜单车月卡也从每月2元、4元、5元，恢复至20元。

新京报记者注意到，摩拜单车的运维有点跟不上，单车的活跃度有所下滑，车辆破损率有所提高。多个信源均向记者表示，摩拜方面一直在接触各方资本。

有业内人士表示，“共享单车的竞争确实烧钱，除了单车业务外，布局海外、完善共享出行生态圈都需要大量资金，这毕竟是重资产的行业。”

对于各种“知情人士”的消息，资深互联网观察家丁道师认为，“不管有没有接触资本，经历过几次大战之后，两家钱肯定是已经不多了。所以现在需要通过各种方式占据所谓的制高点去争取一些融资。”

ofo否认与摩拜合并传言

摩拜“卖身”美团，ofo小黄车情况也难言乐观。“摩拜合并ofo小黄车”，这样一则愚人节洋葱新闻，成为4月2日各家媒体关注的焦点。不同于摩拜单车的一笑了之，ofo小黄车发布声明予以否认，并表示已要求相关网络账号对不实传言予以澄清和删除，还将保留诉诸法律的权利。

对于合并或收购的传言，ofo小黄车从来硬气以对。2017年底，多次被投资人放话将与摩拜合并的ofo小黄车高层向新京报记者表示，“我们内部达成了共识，大家都不愿意合并。”

此后，ofo传出与重要股东滴滴翻脸，新京报记者查询工商资料获悉，在ofo小黄车D轮融资前，滴滴占股25.32%，拥有两席董事会席位。滴滴曾向ofo派驻滴滴高级副总裁付强、滴滴开放平台负责人南山和滴滴财务总监Leslie Liu，分管ofo市场和财务部门。不过，滴滴系三位高管后来被爆“休假”，引发业界遐想。对此，ofo方面表示“个人原因休假实属正常”。但接近滴滴的人士表示，三人已回滴滴工作。

与摩拜一样，ofo小黄车日子过得紧巴巴的。2017年底，有报道称，ofo小黄车接受了阿里的资金援助，但是ofo否认。今年3月初，工商信息平台显示，ofo创始人戴威先后两次将共享单车作为质押物，获得来自阿里巴巴的新一轮17.7亿元的融资。ofo方面对此不予置评。

几天之后，ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。本轮融资采取股权与债权并行的方式，并称“在共享单车领域开创资产盘活先例，将在众多投资方支持下独立发展。”

分析人士认为，美团收购摩拜尘埃落定，虽然此前ofo小黄车与滴滴“红脸”，但美滴大战不能少了共享单车的角色，滴滴或将重新扶持ofo小黄车。

共享单车行业迎来变局

在摩拜与ofo小黄车纷纷恢复月卡价格之际，哈罗单车很“淡定”地宣布全国范围内信用免押金，芝麻分650以上的用户均可在全国免押金骑行哈罗单车。作为共享单车行业的黑马，哈罗单车成为了共享单车第二梯队的唯一幸存者，得到了复星集团与阿里巴巴的加持。

2017年共享单车成为最大的风口，交通部的数据显示，截至2017年底，有77家共享单车企业先后进入市场，累计投放单车2300万辆，注册用户达到4亿人次，累计服务170亿人次，日最高使用量达到7000万次，共享单车为绿色出行和解决最后一公里发挥了积极作用。

但去年下半年以来，行业进入调整期。悟空单车、3Bike、町町单车先后停运或倒闭，酷骑单车、小鸣单车、小蓝单车纷纷陷入押金难退困境。3月份，广州市中级法院开庭审理广东省消委会诉广州悦骑信息科技有限公司（小鸣单车）民事公益诉讼案，小鸣单车仅在广东省就拖欠押金超990万元。

今年初滴滴托管了小蓝单车，但押金问题并没有彻底解决。近期滴滴将自主品牌“青桔”替换小蓝单车进入广州、深圳、武汉，但都被各地交管部门叫停。

硝烟落幕，“共享单车市场增量期已过，现在重点是要开始做存量用户经营了。”独立分析师唐欣表示，企业必须有合理的盈利模式才能持续发展。

网约车混战

2012年的网约车大战，很多人记忆犹新。滴滴、快的、优步中国等玩家搅动着中国共享出行市场，培养了用户的出行习惯。随着滴滴陆续合并快的与优步中国之后，网约车市场已有一年多的沉寂。

2017年底，美团打车七城出击唤醒了平静已久的网约车市场，滴滴似乎如临大敌。但对手远不止美团，高德、携程高调入局，易到、嘀嗒等老玩家纷纷加码，一时间“网约车大战”一触即发。

携程切入网约车市场

4月3日，携程集团旗下的携程专车宣布获得天津市交通委代交通部交通运输部颁发的“网约车牌照”。这意味着，携程专车有了网络预约出租车线上服务能力，可在全国范围通用。

携程国内专车事业部CEO李乔表示，网约车市场规模庞大，行业前景难以限量。但现在已经从“拼补贴”的时代，进入到“拼服务”的时代，用户更乐意为好服务买单，一味地补贴只会损失服务质量，损失口碑，最终损失用户。

携程方面提供的数据显示，截至2017年，携程提供服务的车辆和专业驾驶员达十余万名，在北京、上海、广州、深圳、成都等全国上百个城市开展业务，从年客单量看，公司实现由2014年约200万单向2016年1000余万单的飞跃，年均复合增长率超过200%。

虽然高调宣布进军网约车，但是携程方面向新京报记者表示，“当前网约车行业的竞争激烈，但在旅游、出差旅客个性化出行需求方面，还有很大的提升空间。携程专车的推出开辟了‘旅游交通’细分市场。”

新京报记者获悉，携程集团2017年7月成立了天津海豚出游科技有限公司，取得网约车牌照之后，携程拟将专车业务注入天津海豚出游科技有限公司独立运营。

至于是否进军出租车？携程方面向新京报记者表示，“尚无进军出租车的计划。对于新业务我们会对司机、对用户有补贴，但我们不认为这是价格战的范畴，主观上我们不赞成一味地打低价。”

美团打车蚕食滴滴份额

3月21日，美团打车登陆上海，第三天对外公布数据显示，美团打车在上海上线不到20个小时，日订单量即突破10万单。美团打车登陆上海第二天，日完成订单量超25万单，同比21日增长超66%。两天后，2018年3月23日，日完成单量迅速突破30万。

3月24日，美团点评CEO王兴在公开场合透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到1/3的市场份额。不少上海美团司机表示，“每天随便跑跑都有1000+的收入。”

“美滴商战”在上海打得火热，网约车司机的社交群组也热闹非凡。“美团打车4月登陆北京、温州、杭州，专业注册滴滴、美团打车，包过审核。”3月底，网友“天空”在网约车社交群组里发布了一条这样的消息。瞬间他的消息被群里十几条咨询回复所淹没。

网友“天空”称自己是美团打车内部人员，美团打车4月登陆北京早已不是什么秘密。但是，美团官方至今仍未发出任何关于何时登陆北京的消息。

当然，美滴商战也少不了公关战，双方高管隔空放话，互揭老底。“按美团打车在上海补贴战的打法必然难以持续，主要目的也是让滴滴难堪，而滴滴的外卖只是试水项目，难以对美团与饿了么造成威胁。”资深互联网观察家丁道师认为，双方公关战也是为日后可能性的合作添加筹码。

对于美团打车的入局，网约车司机与用户都感觉获得了久违的优惠。数位滴滴用户表示，最近滴滴的优惠力度也渐渐变大了。

独立分析师唐欣认为，“美团是攻，滴滴是守。现在还不能说谁占据上风，战争还在继续。”

中小玩家趁乱加入战局

网约车市场分外热闹，不少平台偏偏喜欢凑热闹。继美团打车登陆上海之后，高德推出了顺风车，嘀嗒出行再开九城，易到宣布推出“免佣金+阶梯返利”计划，4月3日，携程专车也高调入局，各路玩家摩拳擦掌。

实际上，在今年初，沉寂多时的网约车市场就春潮涌动。1月份，获吉利集团战略投资的新能源汽车共享出行平台曹操专车对外宣布，获多家海内外知名金融机构投资，完成A轮10亿元融资，估值超100亿元。2017年底，首汽约车宣布，完成百度、蔚来资本、丝路华创B+轮7亿元融资，加上泛海系B轮6亿元融资，总融资额达到13亿元。

独立互联网分析师唐欣认为，“2018年网约车市场，中小玩家会崛起，在用车需求旺盛的一线城市站稳脚跟。”

电子商务研究中心数据显示，截至2017年12月，网约出租车用户规模为2.87亿人，网约专车用户规模为2.36亿人。2017年网约出租车用户使用率达37.1%，网约专车用户使用率达30.6%。“可以说，网约车市场具有巨大的潜力，被一家独吞，其他平台必然不愿看到，网约车接下来将面临新一轮的市场竞争。未来或将形成一超多强的格局。”电子商务研究中心分析师陈礼腾说。

值得玩味的是，据澎湃新闻报道，4月3日，上海交通执法部门在虹桥机场、虹桥火车站等共14个执法点开展网约车非法客运专项整治行动，累计查处利用网约平台从事非法客运的案件37件，其中“滴滴”29件，“美团”6件，“神州”1件，“嘀嗒”1件。按照有关规定，违法驾驶员将面临罚款10000元，暂扣驾驶证3个月的行政处罚。“美团”“滴滴”平台各将迎来罚款10万元的行政处罚。

滴滴再陷网约车大战

进入网约车大战的成员，都是高举“低佣”或“免佣”的大旗。美团打出三个月免佣金的旗号；高德集团总裁刘振飞表示，“高德公益顺风车坚决不会抽取用户佣金，保证乘客花多少钱，车主就能拿到多少钱”；易到宣布推出“免佣金+阶梯返利”计划，在全国47个地市优选47万车主，实行免佣金政策，并对车主实行阶梯返利。就连刚刚入局的携程专车都表示，接送机的订单平台抽佣可达到8%，是业界最低的抽佣比例。

滴滴可能没有想到，本来只是“美滴之战”，现在却成了“网约车大战”，虽然没有当年与快的、优步中国斗争惨烈，但形势或许没有想象的乐观。

今年3月份，新京报独家获悉，上海证券交易所公司债券信息平台显示，中信证券-滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿，品种为资产支持证券（ABS）。此计划发行人为迪润（天津）科技有限公司，该公司唯一股东为滴滴出行科技有限公司，法人为滴滴出行创始人兼CEO程维，该公司注册资本为100亿元。

据悉，本次ABS募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力。

滴滴出行创始人兼CEO程维曾表示，“希望滴滴变成一个连接所有交通工具的平台，帮助用户和所有的交通工具之间建立连接。”据滴滴出行APP显示，目前滴滴业务囊括快车、专车、出租车、顺风车、代驾、单车、二手车等11种类别。

但是，在面对众多挑战者的局面下，滴滴的大出行梦需要多久实现？

新京报记者 陈维城 实习生 杨婷