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扎克伯格下周出席众议院听证会 为信息泄露事件作证

扎克伯格下周出席众议院听证会 为信息泄露事件作证
2018年04月04日 21:26 新浪科技
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扎克伯格扎克伯格

　　新浪科技讯 北京时间4月4日晚间消息，美国众议院下属的能源及商务委员会(HECC)今日证实，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)下周三将出席一场听证会，为之前发生的信息泄露事件作证。

　　能源及商务委员会主席格雷格·瓦尔登(Greg Walden)今日在一份声明中称：“这场听证会将是我们了解消费者数据隐私问题的一个重要机会，能帮助所有美国人更好地了解他们的在线数据究竟发生了什么。对于扎克伯格愿意出席此次听证会，我们表示赞赏。我们期待他在4月11日回答我们提出的一些问题。”

　　近期，扎克伯格受到多个委员会的邀请，希望他对之前曝光的信息泄露事件做出解释。除了美国众议院能源及商务委员会，美国参议院司法委员会，商业委员会，以及英国议会均已邀请扎克伯格参加听证会。

　　上周，扎克伯格已明确表示，不会到英国议会作证，但公司首席技术官迈克·斯科洛普夫(Mike Schroepfer)和首席产品官克里斯·考克斯(Chris Cox)愿意参加听证会。对于美国参议院司法委员会和商业委员会的邀请，扎克伯格尚未表态。

　　Facebook上个月承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。该事件曝光后，Facebook遭到了用户、业界和监管者的强烈指责。(李明)

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