快手推7大整改措施：包括停止新增视频上传账户等

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新浪科技讯 4月4日晚间消息，针对快手因播出有违社会道德节目等问题被国家广播电视总局约谈要求整改一事，今日晚间快手官方微博称诚挚接受政府管理部门的批评，并推出7大重点整改措施，包括重新梳理现有审核规则和社区运行规则，进一步严格标准；对现有库存视频加大清查力度，全面回查；停止新增视频上传账户，直至整改结束；控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能等。

以下为快手公告全文：

4月4日，国家广播电视总局发布通知，要求快手依据《互联网视听节目服务管理规定》采取整改措施。快手科技诚挚接受政府管理部门的批评，随即组织全公司管理人员进行了深刻反省。即日起，我们将从以下几个方面重点推进整改：

1、 重新梳理现有审核规则和社区运行规则，进一步严格标准，加大日常审核力度，增强审核力量，加大对审核的人力物力及技术投入；

2、 对现有库存视频加大清查力度，全面回查；

3、 停止新增视频上传账户，直至整改结束；

4、 控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能；

5、 启动责任倒查机制，成立责任倒查小组。责任倒查小组由CEO宿华直接领导，公司各个部门责任到人，出现问题及时追查。

6、 进一步加强用户引导和教育，严厉打击各类以不当方式吸引眼球的行为；

7、 优化举报处置流程，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

在这里，再次向所有因为我们而受到伤害的用户和朋友们致以最深的歉意，希望你们能一如既往地关心、批评和支持我们。感谢监管部门和社会各界一直以来对快 手的指导和帮助，使我们有机会认真审视和修正自身存在的问题。我们目前做得不好，但我们相信，所有善意的批评和监管都将使我们变得更好。

快手作为国内领先的短视频平台，我们将自始至终都把企业的社会责任放在首位，坚持正确的价值观导向，利用自身的平台优势不断传播正能量，宏扬社会主义核心价值观。快手渴望跟所有的用户一起，与这个国家、这个时代共同成长。