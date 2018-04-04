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乐视网：选举刘淑青为公司第三届董事会董事长

乐视网：选举刘淑青为公司第三届董事会董事长
2018年04月04日 19:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月4日晚间消息，乐视网发布公告称，选举刘淑青为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　截至公告日，刘淑青女士未持有乐视网股份，刘淑青为公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司委派董事，除此以外未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　以下为刘淑清简历：

　　刘淑青，女，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任乐视网董事、总经理。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月至2017年5月，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。

乐视网刘淑青
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