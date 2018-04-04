滴滴内部信：美团打车上海份额已降至15% 每单亏30元

新浪科技讯 4月4日晚间消息，滴滴区域运营高级总监孙枢今日发布内部信称，滴滴已将美团打车在上海的市场份额压制在15%以内，并称美团打车单均亏损在30元以上。

孙枢在内部信中表示，目前滴滴在上海的日完成订单已经超过160万单。美团打车在上海依然保持相当于GMV 100％的补贴率，单均亏损在30元以上，但其市场份额自3月26日起已经开始进入下行通道，目前已经在被压制在15%以内，并仍在持续下滑。

孙枢还认为，2017年滴滴总共提供了74.3亿次出行服务，如果美团保持30元一单的补贴，即使做到滴滴去年总单量的20% ，一年就要烧掉450亿人民币（ 70亿美元）。“一个企业如果为了维持仅仅20％的市场份额而要每年烧掉70亿美元，那一定是无法生存下去的。以滴滴今天的规模效应和技术壁垒优势，补贴退去后的友商势必难以为继，出现颓势。”孙枢在内部信中说道。

此前孙枢就曾对美团打车在上海的状况进行过评价。

针对美团点评CEO王兴宣称的美团打车已经在进入城市拿到了三分之一的市场份额的说法，孙枢曾在朋友圈发文称，补贴畸高会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。随后双方还爆发口水战，美团点评高级总监李洋和美团点评高级副总裁王慧文也先后出面发声。(张俊)

以下为滴滴内部信全文：

快捷上海战报

快捷区域团队的兄弟姐妹们，大家好！大家一定都非常关心上海的最新情况，在这里给大家统一做一个update:

目前，我们在上海的日完成订单已经超过160万单。美团打车在上海依然保持相当于GMV 100％的补贴率，单均亏损在30元以上，但其市场份额自3月26日起已经开始进入下行通道，目前已经在被压制在15%以内，并仍在持续下滑。

感谢快捷上海团队和并肩作战的区域兄弟姐妹们每一天的辛勤工作，感谢他们在一线的努力与坚守；更加要感谢全公司各个部门的通力支持。我们拥有海量的高价值用户和每天提供稳定服务的车主，尽管面对用户和车主的需求我们还有很多做得不够完善，但我们一直在努力提升平台各个维度的服务水平。正是因为这份努力，才有了每天滴滴平台上超过3000万次的出行服务，才让网约车成为了今天大家最为高效便捷的出行方式之一。在保持谦卑和自省，不断优化完善的同时，我们也应该为自己的努力和信念感到自豪！

我们也非常清楚，行业目前处在非理性的补贴竞争当中，在高补贴之下，黑产刷单的比例会惊人的高，这种情况下的份额指标毫无意义。何况高额的补贴终不可持续。2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务，如果美团保持30元一单的补贴，即使做到我们去年总单量的20% ，一年就要烧掉450亿人民币（ 70亿美元）。一个企业如果为了维持仅仅20％的市场份额而要每年烧掉70亿美元，那一定是无法生存下去的。以滴滴今天的规模效应和技术壁垒优势，补贴退去后的友商势必难以为继，出现颓势。

快捷的兄弟姐妹们，全国各个区域的一线同学们，我们只要坚定的相信自己所创造的用户价值，深刻了解我们的竞争优势，把时间和精力放在我们的乘客和司机发出的声音上，日拱一卒，解决问题。感谢竞争，让我们在压力下加速进化，更加专注于创造用户价值，并做好迎接竞争的充分准备！竞争是通往成长的最重要路径，让我们一起拥抱竞争，拥抱成长，乘风破浪，无畏前行！

（内部邮件，请勿转发）

孙枢