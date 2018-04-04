华平投资谈摩拜卖身：双方是共赢 钦佩王兴远见卓识

新浪科技讯 4月4日下午消息，今日，美团与摩拜联合宣布，已经签署全资收购摩拜的协议。对此，摩拜C轮和D轮融资的领投方华平执行董事胡正伟表示，“摩拜和美团的融合对于双方来说是一次共赢的选择共享出行和本地生活服务天然就是强关联的两种业态，足以产生一加一大于二的效果。”

2016年9月，华平与腾讯、高瓴共同领投摩拜C轮融资。2017年1月，华平对摩拜再次加码，和腾讯共同领投摩拜D轮2亿美元的融资。对于美团收购摩拜，胡正伟认为，“摩拜和美团的融合是一次共赢的选择”，并且，足以产生一加一大于二的效果。同时，胡正伟代表华平送出祝福，“我们祝福美团和摩拜在新的征程中携手扬帆，开启新未来。”

此外，胡正伟也表达了对王兴的肯定。“我们非常钦佩王兴深刻的商业洞察力和远见卓识。对摩拜的收购也说明美团在大出行领域的布局进一步深入，我们期待作为美团的新股东，继续支持美团，奠定其中国现代生活服务平台领导者的地位。”胡正伟说到。

华平方面表示，持续看好中国大出行领域的投资机会，是该领域布局最早、投资金额最高的投资机构，在过去的五年中，华平共投资了10家中国出行企业，总投资金额超过11亿美元。(王上)