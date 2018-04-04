美团宣布全资收购摩拜 摩拜将保持品牌运营独立

相关专题：终于落定！美团收购摩拜单车

相关新闻：

摩拜被美团拿下 CEO王晓峰称希望大家不后悔

胡玮炜深夜发声证实美团收购摩拜 否认创始团队出局

王兴：摩拜是少有的中国原创 一起开创更辉煌的未来

美团CEO王兴

新浪科技讯 4月4日午间消息，美团与摩拜今日联合宣布，已经签署美团全资收购摩拜的协议。交易完成后，摩拜单车将保持品牌和运营的独立。

美团CEO王兴表示：“摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的品牌，推动绿色出行、低碳生活的普及，有着巨大的社会价值。感谢摩拜的优秀团队，他们不仅是智能共享单车的首创者，也成功将这一中国式创新输出海外。美团看好摩拜的发展和智能出行的未来，将全力支持摩拜继续坚持技术创新，为用户带来优质产品服务，并通过业务和场景联动，为消费者创造美好生活。”

摩拜单车CEO王晓峰表示：“让自行车回归城市是摩拜的初心和愿景，而‘吃得更好、生活更好’是美团的使命，两家公司倡导的健康、美好生活理念殊途同归。未来，摩拜和美团将继续以创造用户价值为中心，不断创造令人惊喜的用户体验。”

摩拜在未来将保持独立品牌、独立运营。同时，摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，摩拜管理团队其他成员将继续担任现有职务，王兴将出任摩拜董事长。

以下为王兴内部邮件全文：

各位同学，大家好：

我很高兴向大家宣布一个具有战略意义的好消息：今天，美团和摩拜签署全资收购协议，摩拜将正式加入美团，成为我们大家庭的一员。让我们热烈欢迎新成员的加入！

我要特别感谢摩拜的创始人胡玮炜、王晓峰、夏一平和他们的团队。摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的科技品牌，推动了绿色出行、低碳生活的普及，有着巨大的社会价值。今天，遍布全球的摩拜单车正在成为深受世界各地消费者喜爱的一个新品牌，正在成为中国创新的一张新名片。

作为我们的新成员，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营，为所有用户继续提供更好的服务，同时将最大程度保护用户和合作伙伴的权益，继续为行业为社会创造价值。摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，我将担任董事长。

此次摩拜的加入，不仅基于双方团队对创造美好生活的共同理念，也源于双方投资人对摩拜和美团生态融合的巨大潜力的信心。作为创新的绿色出行解决方案，摩拜将是我们生态的重要组成部分。摩拜单车是城市三公里出行最便捷的工具，将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大的丰富了用户的消费场景。“让自行车回归城市”是摩拜的初心和愿景，我坚信摩拜的加入，将更好的帮助我们实现“让大家吃得更好，生活更好”的使命。

最后，再次欢迎每一位Mobiker！机会永远属于敢冒险和能坚持的人。让我们一起，既往不恋，纵情向前！

CEO 王兴

2018年4月4日