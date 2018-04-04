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牛文文评摩拜卖身：AT两极下独角兽公司也难免被站队

牛文文评摩拜卖身：AT两极下独角兽公司也难免被站队
2018年04月04日 12:03 新浪科技
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创业黑马董事长牛文文创业黑马董事长牛文文

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　　新浪科技讯 4月4日上午消息，4月3日晚间摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。4日上午，美团CEO王兴发布内部信，正式宣布全资收购摩拜。创业黑马董事长牛文文对此事发表评论称，逼真展现了一把互联网竞争的残酷性，以及独角兽成长的艰难处境。

　　牛文文称，在阿里腾讯两极世界里，百亿美元估值的公司，最终也难免被站队被收购；同时，AT两强本身也就变成了堪与A股美股并列的创业公司退出地。美股港股A股之外，创业公司多了一个选择：上阿里板，或者腾讯板。

　　以下为牛文文评论原文：

　　就在独角兽IPO大门打开的前夕，出行和O2O领域的三家独角兽企业却没能跑到最后。这就向满腔热情的大A监管者及参与者，逼真展现了一把互联网竞争的残酷性，以及独角兽成长的艰难处境。在阿里腾讯两极世界里，百亿美元估值的公司，最终也难免被站队被收购；同时，AT两强本身也就变成了堪与A股美股并列的创业公司退出地。美股港股A股之外，创业公司多了一个选择：上阿里板，或者腾讯板。

牛文文摩拜站队
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