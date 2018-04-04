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摩拜卖身背后的资本游戏：单车独角兽最终逃不脱宿命

摩拜卖身背后的资本游戏：单车独角兽最终逃不脱宿命
2018年04月04日 12:00 界面
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　共享单车双寡头纷纷“卖身”，共享单车到底是一笔能做大的生意，还是仅仅是一个工具？

　　柯晓斌 杨阳YY

　　靴子落地。美团点评和摩拜之间传闻已久的交易终于在昨日深夜完成，结局颇具戏剧性：美团直接收购，摩拜要改姓“王”了。

　　4月3日晚间，摩拜股东会议表决通过美团点评收购案。接近交易双方的知情人士向界面记者证实，美团将以股权+现金的方式收购摩拜，不过并没有对外宣布具体的交易金额。

　　行至中途的共享单车市场提前迎来了结局。至此，共享单车上的双寡头摩拜和ofo都分别“卖”给了美团和阿里。作为一款工具型产品，“卖身”变现或是早已写好的结局，毕竟这样一个超级流量入口对于阿里和腾讯的战略意义不言而喻。

　　时至今日，共享单车靠骑行收费的商业模型已被价格战摧毁，无论摩拜还是ofo都面临着挪用押金、拖欠货款的尴尬现实。在没找到清晰的商业变现路径的情况下，这个被资本推上风口的赛道已经变成零和游戏，不如投身巨头，形成对AT相关业务场景的补充。

　　摩拜、ofo各有归属，“棋子”落定，但新一轮的竞赛即将开始，背后是腾讯和阿里在出行领域的争夺。随着这笔交易的完成，腹背受敌的滴滴颗粒无收，或将非常敏感。

　　不管结局如何，就像胡玮炜在微信朋友圈所言，一切都是新的开始。

　　摩拜姓“王”

　　最终，摩拜还是倒向了美团点评。

　　交易完成后，王兴罕见地发了一条饭否，“摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。”

　　关于具体交易细节，已流出诸多版本。昨日上午就有消息称，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价及10亿美元债务；另有来自摩拜投资方的消息称，滴滴和软银欲10亿美元投资摩拜，估值45亿美元。不过，滴滴方面否认了该消息。

　　而根据自媒体“雷帝网”最新披露的交易细节，美团点评以27亿美元拿下了摩拜，其中包括16亿美元的现金和11亿美元的美团点评股票，摩拜单车管理层并非都完全退出。

　　如上述金额属实，则意味着摩拜的大部分投资方不仅能换取一部分现金退出，还能获得部分美团点评的股票。以美团点评此前300亿美金的估值估算，这部分占比共计3.67%。

　　曾经的“独角兽”如今委身他人，背后是资本裹挟的无奈。“好多股东也纠结问我意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法。规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”第一财经日报在报道中引述了当晚摩拜CEO王晓峰在股东大会上的感言。

　　根据第一财经日报的报道，摩拜管理团队在整个体系内并没有否决权，只要超过50%的优先股股东做出决策，重大事项就可以生效，而腾讯一家在摩拜的持股比例就达20%。

　　在大会最后，王晓峰坦言：“团队也犯了很多错误，自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头，……我相信投资机构有自己的业务判断。”

　　多方消息显示，作为美团点评和摩拜共同投资方的腾讯牵头了这笔交易。将美团和摩拜这两个业务契合度极高的投资对象整合到一起，从资方角度看可以提高效率。

　　另一方面，美团点评对摩拜的投资早有迹象。

　　在线上移动流量触顶时，王兴曾多次谈及流量瓶颈问题，并认为未来有两条路可以走：要么国际化，要么把原有的用户服务得更好，通过每个用户创造更多价值。从目前来看，王兴选择了后者。“仔细观察所有垂直领域后，你会发现他们总会在某个用户群体形成交集，就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户，基本上就是同一群人。”在接受the information采访时，王兴表示。

　　公开资料显示，美团点评和摩拜在资本上的关系最早追溯到2016年，当时王兴以个人名义参与C+ 轮融资，此后双方开展战略合作。去年的“新经济100人论坛”上，王兴表达过对摩拜的认同，他认为，ofo连接所有自行车的想法是错的，摩拜的方向是对的，改造了整个自行车产业链。

　　这个交易时间点也颇具玩味。此时，美团点评和滴滴这两个“独角兽”正在彼此领域上演攻防战。

　　去年2月，美团点评开始在南京试水网约车业务，今年更在国内七座城市开启了第二轮打车业务的扩张，通过烧钱补贴抢夺市场份额。与此同时，美团点评还调整了内部组织架构，成立了单独的出行事业部，与到店、到家、旅行三大事业部平行。

　　对美团点评来说，现在拿下摩拜，可以借助摩拜的流量入口价值，一定程度上弥补其在网约车市场作为后入局玩家的不利局面，和摩拜共同组成“反滴滴联盟”，直接攻打滴滴侧翼。

　　同时，这笔交易给资本讲了新的故事，或许可以增加其上市砝码。此前，路透社援引知情人士的消息，美团点评已选择美银美林、高盛摩根士丹利，为赴港IPO做准备，预计最早今年晚些时候完成上市。

　　ofo抵押

　　相较于胡玮炜，戴威在资本市场上表现得更加独立与倔强，但正是他的执着也让他几乎深陷死局。

　　去年下半年，摩拜和ofo双方谈合并的消息不胫而走，作为ofo的最大机构股东，滴滴想主导此次合并，借机成为共享单车统一的流量入口，但谈判桌上各有心思，最终谈判破产。

　　而几乎同期，滴滴进驻ofo的高管全部“告假”，ofo和滴滴矛盾公开化。因ofo原有股东大部分是“滴滴系”，滴滴又是机构大股东，手握一票否决权，导致有意成为白衣骑士的其他资方有心无力。

　　ofo在生死线上苦撑了九个多月，终于等来阿里的入场。今年3月，ofo先后通过两次资产抵押，将旗下的共享单车几乎全部让给阿里，换来17.7亿人民币的借债。

　　表面看，ofo似乎是借来了救命钱，实际上此举无异于饮鸩止渴。阿里对出行市场早已虎视眈眈，旁边还有一个亲儿子哈罗单车正伺机而动。

　　此前，一位不愿具名的律师对界面记者分析，如果ofo持续亏损、估值下滑，拍卖剩余车辆仍然无法还清阿里的借款时，阿里就能和其他小股东一起和滴滴谈判，将对ofo的债权转为股权，增加在ofo的股权，甚至成为控股股东。届时如滴滴不接受，那么ofo将只剩下空壳。

　　“ofo故意接受阿里这笔钱，对ofo而言，可以联合阿里反制滴滴，同时，阿里有可能破局，迎来新的局面。 ”上述投资人分析。成为ofo的“白衣骑士”，是阿里的理想状态。但在这场交易中，就算此计划落空，阿里依然不亏。

　　获得债权融资不久后，ofo再次宣布，通过债权加股权的双向融资机制，完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

　　此前，一位ofo投资人对《中国企业家》回忆，几乎所有股东都支持合并，只有戴威不同意。在2017年“架空传闻”时，有人问戴威，是事情本身能否成功更重要，还是谁把它做成功更重要？他的回答很坚决：“我把这件事情做成，比什么都重要。”

　　尽管戴威心有猛虎，但在面对死局时依然只能做出退让，成为阿里阵营中的一颗棋子。

　　“AT”下棋

　　共享单车已成为一个胶着的战场，背后是美团、滴滴的较量，最顶层则是阿里和滕讯的角逐。这笔交易落定，将直接影响滴滴的立场。

　　和腾讯不同，阿里在出行市场上一直没有王牌。滴滴并购快滴后加入了腾讯阵营，ofo虽然最终倒向阿里但为时已晚，在这种情况下，阿里只能寻求新的代言人，重仓哈罗单车。

　　反观腾讯，优势则更明显，同时拥有滴滴、摩拜、美团。此前，摩拜资方人士告诉界面新闻记者，从没有一个战场能同时撩拨着阿里和百度的神经末梢，并对他们而言同时具有战略意义。“在推广支付场景、深化征信机制上，共享单车的流量价值很大。”

　　尽管如此，不管摩拜还是ofo，都没能盈利，同时也没有找到清晰可变现的商业模式。此前，启明创投合伙人黄佩华在接受界面新闻记者采访时表示，当初的投资模型已经被打乱。

　　如果通过阿里、腾讯继续输血鏖战，在未来商业前景生死未卜的情况下，已无意义。此时，阿里和腾讯将它们收购，然后自身业务场景的补充则是不错选择。尤其是，对于腾讯而言，将美团和摩拜捆绑一起后，将能构建起“大出行”的完整场景。

　　但随着摩拜卖给同属腾讯阵营，在网约车市场上，正和滴滴激战的美团时，滴滴的态度或许会发生微妙变化。此前，界面新闻记者从摩拜知情人士处了解到，摩拜曾和滴滴就投资事情有过接洽。而靴子落地，摩拜卖给了美团。交易完成后，美团和摩拜组建成反滴滴联盟，滴滴的威胁进一步加强。同时。在滴滴主营业务受冲击，而其所拥有共享单车品牌青桔和小蓝力量太小，基本可忽略不计的情况下，原本腹背受敌的滴滴更加被动。

　　而此时，阿里在网约车市场上依然没有代言人。

　　据财新网消息，眼见摩拜倒向了美团，同为腾讯系公司的滴滴也最终决定松口，倒向阿里一边，同意蚂蚁金服投资ofo。滴滴是ofo的第一大股东。去年11月，滴滴和ofo管理层矛盾激化，ofo新一轮融资受阻，ofo向阿里方面蚂蚁金服寻求融资驰援。

　　这意味着，滴滴和阿里的关系或将迎来修复期。

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