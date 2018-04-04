摩拜单车发布内部信：相关程序将于近期完成

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新浪科技讯 4月4日上午消息，摩拜单车发布内部信，称接受了美团的收购要约，相关程序将于近期完成。并购后，摩拜单车将依旧保持品牌独立和运营独立。

内部信中摩拜单车对员工的付出表示感谢，并表示在美团收购之后，员工的薪酬、期权等也将受益于并购，得到更好的保障。

以下是摩拜单车内部信全文：

Dear Mobikers,

今天向大家宣布一个好消息，摩拜单车接受了美团的收购要约，相关程序将于近期完成。并购后，摩拜单车将依旧保持品牌独立和运营独立。

三年来，是每位Mobiker的付出，让我们从无到有创造了一个共享经济传奇。感谢所有Mobikers一直以来对摩拜付诸的热情、智慧和关爱。大家的努力和拼搏，成就了今天的摩拜单车，也送给世界一份美好。

很多人把摩拜单车看作是出行工具，实际上，它更是一种美好的生活方式。摩拜和美团在倡导健康、美好生活理念上拥有共同的愿景。未来我们将通过整合摩拜和美团各自优势，在技术、运营、营销、客户服务等层面实现资源优化和共享。我们坚信这会给摩拜和美团的用户带来更好的体验和更便捷的生活。

美团高度认可摩拜的愿景和摩拜团队所创造的成绩，这也是美团收购摩拜的重要原因。美团支持摩拜创始团队和管理团队继续担任现有职务，引领摩拜实现业务增长。Davis将继续担任公司CEO，玮炜将继续担任公司总裁，Joe将继续担任公司CTO。

同时，美团CEO王兴将出任摩拜董事长。王兴带领美团创造了互联网的奇迹，相信他会带领摩拜走上新的高度。员工的薪酬、期权等也将受益于并购，得到更好的保障。

在成绩和喜悦背后，我们也需要更加清醒地看到，摩拜所面对的竞争正变得愈发激烈。未来，我们需要继续以用户价值为导向，保持敬畏之心、拼搏之心，始终怀抱危机意识，筚路蓝缕、砥砺前行。

生活就像骑单车，为了保持平衡，我们必须不断前进。这是Mobiker的精神，这种精神让我们创造了历史，也会助我们携手美团，创造更好未来。

摩拜单车创始人团队