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张鹏:摩拜股东会被直播 有股东与公司价值不在一条线

张鹏:摩拜股东会被直播 有股东与公司价值不在一条线
2018年04月04日 10:20 新浪科技
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极客公园创始人张鹏朋友圈极客公园创始人张鹏朋友圈

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　　新浪科技讯 4月4日上午消息，4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。知情人士称，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。

　　极客公园创始人张鹏在朋友圈发布评论称，昨晚Mobike股东会有股东把公司重大决策现场直播，且带绝对细节释放给媒体，以至于没有官方信息，靠媒体定性，此事说明一部分股东与公司的价值已经不在一条线上了。不彻底统一思想，这事怎么弄？

　　昨晚，在消息发布后，摩拜单车创始人胡玮炜在朋友圈回应称，并不存在所谓的“出局”，在我看来一切是新的开始。

　　在股东大会上摩拜CEO王晓峰最后发表一番感言，他称，“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”

　　美团创始人、CEO王兴也发文表示，摩拜是少有的真正的中国原创，难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。

　　以下为张鹏朋友圈原文：

　　能像昨晚Mobike股东会那样，有股东把公司重大决策几乎现场直播一般，且带绝对细节释放给媒体，以至于没有官方信息，直接靠媒体定性。

　　这奇葩事件说明啥呢，说明一部分股东与公司的价值已经不在一条线上了。所以为什么是并购而不是投资？不彻底统一思想，这事情怎么弄？

摩拜张鹏并购
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