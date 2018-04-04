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科技大佬齐发声：安慰YouTube枪击案受害人

科技大佬齐发声：安慰YouTube枪击案受害人
2018年04月04日 10:18 新浪科技
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　　相关消息：YouTube总部附近发生枪击案：三人受伤 嫌疑人已死亡

　　新浪科技讯 北京时间4月4日上午消息，在YouTube总部发生枪击案后，包括苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）和亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在内的多位科技行业高管通过Twitter对受害者表示慰问。美国总统特朗普也发推文安抚受害者。

　　苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）：“苹果的全体同仁向YouTube和谷歌的团队表示慰问和支持，尤其是受害者及其家人。”

　　亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）：“对YouTube和谷歌来说，这真是可怕而令人悲伤的一天。我们祝福所有受伤和受此影响的人。”

　　Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）：“我无法想象我们在YouTube的朋友是什么感觉。我们与你和你的家人朋友同在。”多西还补充道：“我们发现Twitter上传播了一些错误信息。我们正在追踪和了解，并采取行动。”

　　Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）：“我代表Uber团队向YouTube和谷歌的所有人表达支持，同时也感谢急救人员的英雄壮举。这次悲痛事件应该让我们再次推动终结枪支暴力。”

　　谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）：“无法用言语表达悲痛之情。我和苏珊·沃希基（Susan Wojcicki）的重点是支持我们的员工和YouTube社区度过这段困难时期。感谢警方和急救人员，也感谢所有人发来的支持信息。”

　　美国总统特朗普：“我刚刚得知YouTube总部发生的枪击事件。我们的思想与大家同在，同时为大家祈祷。感谢现场了不起的警方和急救人员。”(书聿)

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