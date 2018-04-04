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Facebook再次调查用户：我们对世界有益吗？

Facebook再次调查用户：我们对世界有益吗？
2018年04月04日 09:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月4日上午消息，在过去几周里，Facebook引起无数的争议，最近Facebook向用户发出一份调查问卷，问用户是否认为Facebook平台对世界有益。

　　到底Facebook将调查问卷发给多少用户？无法知道具体数字。被选中参与调查的用户登录之后，会看到“我们想做得更好”（We'd like to do better）的标语。参与者可以在下面选择自己想要的答案，比如“非常同意”“非常不同意”。

　　事实上，这不是Facebook第一次发起调查。自2015年以来，为了处理各种争议，Facebook时不时就会发起调查。今年2月份，因为俄罗斯利用Facebook干预美国大选，Facebook被许多人批评，当时Facebook也曾为此事发起调查。

　　Facebook表示：“自2015年以来，我们就在发起各种调查，这次调查没有什么特殊的。其它公司也会调查自己的用户，和它们一样，我们也只是想从调查中收集信息，倾听用户的反馈建议，改善Facebook体验。”(星海)

Facebook用户调查
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