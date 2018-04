Facebook再次调查用户：我们对世界有益吗？

新浪科技讯 北京时间4月4日上午消息,在过去几周里,Facebook引起无数的争议,最近Facebook向用户发出一份调查问卷,问用户是否认为Facebook平台对世界有益。

到底Facebook将调查问卷发给多少用户?无法知道具体数字。被选中参与调查的用户登录之后,会看到“我们想做得更好”(We'd like to do better)的标语。参与者可以在下面选择自己想要的答案,比如“非常同意”“非常不同意”。

事实上,这不是Facebook第一次发起调查。自2015年以来,为了处理各种争议,Facebook时不时就会发起调查。今年2月份,因为俄罗斯利用Facebook干预美国大选,Facebook被许多人批评,当时Facebook也曾为此事发起调查。

Facebook表示:“自2015年以来,我们就在发起各种调查,这次调查没有什么特殊的。其它公司也会调查自己的用户,和它们一样,我们也只是想从调查中收集信息,倾听用户的反馈建议,改善Facebook体验。”(星海)