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Facebook公布清理帐号成果：删70个账号和138个页面

Facebook公布清理帐号成果：删70个账号和138个页面
2018年04月04日 08:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月4日早间消息，为了重新赢得美国用户和政府的信任，Facebook最近正试图阻止俄罗斯影响选举，并为此表现出前所未有的透明度。日前，该公司对外公开了关于帐号删除的统计信息，并公开与俄罗斯影响社会有关的共享内容样本。

　　根据公布的信息，Facebook已经删除了70个用户帐号，138个Facebook页面，以及65个Instagram帐号，这些帐号均属于与俄罗斯政府有联系的“巨魔农场”（troll farm）和干扰选举的互联网研究机构（Internet Research Agency）。

　　Facebook首席安全官艾利克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）表示，IRA利用“真实帐号欺骗和操纵人民”，这就是“我们不想让他们出现在Facebook平台的原因。我们删除了最新的一批页面和帐号，因为它们是由IRA控制的。清理的标准不基于内容。”

　　上述在俄罗斯境内登录的Facebook帐号中，95%针对俄罗斯或包括阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和乌克兰等邻国在内的说俄语的人。有108万用户追随至少一个Facebook页面，49.3万用户追随至少一个Instagram帐号。自2015年初以来，这些帐号总共花费16.7万美元用于打广告。

Facebook公布的统计数据Facebook公布的统计数据

　　Facebook首席执行官马克·扎克伯格在发现IRA试图干扰选举后表示，“我们已经改进了技术，以防止选举被干涉，而且，我们已经建立了更先进的人工智能工具，将删除假帐号变为更常规化操作。”他接着详述了Facebook是如何兑现承诺的，包括将安全和内容审查人员在1万人的基础上增加一倍，达到2万人，其中1.5万人已经上岗作业。

　　扎克伯格在Facebook上写道：“通过今天的更新，我们现在已经确定IRA正在使用一种大型网络来操纵俄罗斯人。下一步我们将把他们从Facebook上完全删除。”

　　Facebook最初表示只有1000万用户看到了IRA购买的广告，但后来解释说，如果将免费发表的帖子计算在内，共有1.6亿人看到了宣传机构发在Facebook上的帖子，另有2000万人看过IRA发在Instagram上的帖子。此前Facebook关闭了IRA在Instagram上的170个帐号共享的1.2万条宣传内容，以及120个Facebook页面的8万条内容。

　　不时爆出的信息和最初轻描淡写的数字似乎表明Facebook公司试图淡化平台被滥用的严重性。但最近几周，由于Cambridge Analytica丑闻曝光，Facebook似乎正变得越来越透明，并开始接受批评。看来接踵而来的坏消息确实有助于Facebook的神经更加清醒。(斯眉)

Facebook帐号选举
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