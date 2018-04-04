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YouTube产品经理Twitter帐号被盗 散布枪击假消息

YouTube产品经理Twitter帐号被盗 散布枪击假消息
2018年04月04日 08:01 新浪科技
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　　相关消息：YouTube总部附近发生枪击案：三人受伤 嫌疑人已死亡

　　新浪科技讯 北京时间4月4日早间消息，当Twitter用户在在该平台上搜索今日发生的YouTube总部枪击事件的时候，他们发现了一个YouTube官方人员的帐号在散布虚假消息。在袭击发生的时候，一名黑客盗取了属于YouTube产品经理瓦蒂姆·拉夫罗斯基（Vadim Lavrusik）的Twitter帐号，并且用此帐号发布有关枪击事件的虚假信息。

　　本次盗号事件应该发生在枪击事件之后不久，那时拉夫罗斯基还在案犯现场附近。拉夫罗斯基在下午2:36确认了自己的安全，而这条Twitter是在20分钟后发出的。

　　一条虚假信息推文写到：“请帮我找到我的朋友，我在枪击事件中和他失去了联系。”这条推文的配图为著名YouTube播主Keemstar。而其实Keemstar本人在枪击事件发生的时候并未出现在现场。

　　多名记者向Twitter报告了这次盗号行为，Twitter最后也马上删除了那条恶作剧推文，公司CEO杰克·多西（Jack Dorsey）也表示该平台会处理这件事情。但是尽管如此，盗号者依然在定时发布推文，然后随后被Twitter删除。现在还不清楚帐号最初是如何被破解的。

　　一直以来，当有重大事件发生的时候，Twitter上总是会出现虚假以及带有误导性的消息，本次枪击事件发生之后，已经有多个YouTube知名播主被虚假消息卷入了此次事件。(永妍)

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