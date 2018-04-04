扎克伯格：暂时不打算将欧盟数据保护规定应用至全球

新浪科技讯 北京时间4月4日早间消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周二表示，Facebook没有计划立即将欧盟严格的数据保护规定应用于全平台，覆盖全球其它地区。

扎克伯格在接受路透社电话采访时表示，在新规于5月份实施之前，Facebook已经执行了其中的多项规定。他表示，Facebook愿意将这些隐私保障拓展至全球范围，但也会设置一些例外。他拒绝透露具体情况。

扎克伯格表示：“我们仍在研究这方面细节。但从本质来说，这应该是总体的方向。”

他的说法意味着，美国的Facebook可能会很快发现，他们的处境要比欧洲用户更糟。近期，政治分析公司Cambridge Analytica滥用5000万Facebook用户数据的丑闻令许多用户感到愤怒。

欧盟的隐私保护新规名为《一般数据保护规定》（GDPR），是自互联网诞生以来对网络隐私保护最大的改革。这可以确保欧洲人有权知道，他们的哪些数据被保存，以及他们有权删除这些信息。

苹果和其它多家科技公司已经表示，计划在美国和全球其它地区执行与欧洲同样的规定。

本周二，Facebook股价上涨0.5%，至156.11美元。自3月16日丑闻曝光以来，Facebook股价已经跌去了超过15%。(李丽)