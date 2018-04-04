信而富公布第四季度财报：净亏损同比缩小70%

新浪科技讯 4月4日早间消息，网络借贷信息中介平台信而富（NYSE：XRF）发布了未经审计的截止至2017年12月31日的第四季度及全年财务数据。财报显示，信而富第四季度净收入为3490万美元，较去年同期的1200万美元增长190%；净亏损为390万美元，与去年同期的净亏损1330万美元相比缩小70%。

2017年第四季度财务数据要点：

- 实现了1580万美元的正运营现金流。

- 交易与服务费毛收入总额同比增长186%。

- 撮合借款交易总笔数为620万笔，撮合借款交易总额达10.3亿美元。

- 新增借款人为62.7万人，较上季度末增长17%。

- 新增投资人约为1万人，投资人总数达2.3万人以上。

- 净亏损为390万美元。

- 不按照美国通用会计准则（不计入所得税费用），调整后盈利为110万美元。

2017年全年财务数据要点：

- 截至年底的现金余额为9490万美元，与公司IPO（首次公开招股）后的7400万美元相比有所增长。

- 交易与服务费毛收入总额同比增长102%。

- 新增借款人为290万人，与2016年底相比增长202%。

- 撮合借款交易总笔数超过2300万笔，撮合借款交易总额达33亿美元。

2017年第四季度关键业绩指标（KPI）：

- 撮合借款交易总笔数为620万笔，同比增长147%。

- 新增借款人为62.7万人，同比增长15%。截至年底，公司平台上共有430万名独立借款人。

- 新增投资人约为1万人。截至年底，公司总共拥有超过2.3万名独立投资人。

- 撮合借款交易总额同比增长196%，至10.3亿美元，这是撮合借款交易总额超过10亿美元的第二个季度。

2017年第四季度财务分析：

- 交易与服务费毛收入总额达5270万美元，比去年同期的1850万美元增长186%。

- 现金消费类借款毛收入达到3780万美元，比去年同期的430万美元增长786%。

- 生活方式类借款毛收入为1500万美元，比去年同期的1420万美元增长5%。

- 现金消费类借款毛收入在交易与服务费毛收入总额中占72%，远高于去年同期的21%。

- 净收入为3490万美元，较去年同期的1200万美元增长190%。获客激励为1070万美元，仅比去年同期的490万美元增长119%。

营业费用：

- 服务性费用为340万美元，较去年同期的370万美元下降8%。服务性费用主要涉及公司数据验证中心的员工费用，他们提供信贷评估和账户管理服务。服务性费用同比下降的主要原因是运营效率提高，从而令公司得以减少人员。

- 销售和营销费用为1370万美元，较去年同期的930万美元增长48%。销售和营销费用的增长主要来自支付给渠道合作方的与获取61.7万现金消费类借款人相关的营销费用。

- 管理费用为1740万美元，较去年同期的960万美元增长80.9%。管理费用的增加主要由以下原因造成：1）与撮合现金消费类借款有关的可变经营成本的增加；2）研究和产品开发费用的增加。

- 产品开发费用为450万美元，较去年同期的280万美元增长60%。

- 净亏损为390万美元，与去年同期的净亏损1330万美元相比缩小70%。越来越多的借款人跨过盈亏平衡线，推动净亏损情况改善。

- 不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和酌量性付款的一次性准备金），调整后盈利（不计入所得税费用）为110万美元，相比之下去年同期为亏损1280万美元。

- 归属于公司普通股股东的净亏损：2017年第四季度，归属于公司普通股股东的净亏损为390万美元，或0.06美元/股，去年同期为1520万美元，或0.92美元/股。

- 经营现金流：2017年第四季度，经营现金流为1580万美元，去年同期为-880万美元，上季度为710万美元。

资产负债表和现金流

截至2017年12月31日，公司持有现金及现金等价物9490万美元，限制性资金1470万美元。

2017年全年财务分析：

- 交易与服务费毛收入总额达1.372亿美元，比2016年的6790万美元增长102%。

- 现金消费类借款毛收入达到8740万美元，比2016年的980万美元增长795%。

- 生活方式类借款毛收入为4980万美元，比2016年的5810万美元下降14%。

- 净收入（除去3810万美元的获客激励）为8770万美元，较2016年的5590万美元（除去840万美元的获客激励）增长57%。

营业费用：

- 总营业费用为1.248亿美元，较2016年增长40%。总营业费用在总收入中所占比例为142%，与2016年的160%相比有所缩小，这表明运营效率得到了改善。

- 服务性费用为1370万美元，较2016年下降2%。服务性费用主要涉及公司数据验证中心的员工费用，他们提供信贷评估和账户管理服务。服务性费用同比下降的主要原因是数据验证中心的运营效率提高以及服务人员减少。

- 销售和营销费用为4530万美元，较2016年增长51%。销售和营销费用的增长主要来自支付给渠道合作方的与获取现金消费类借款人相关的营销费用。

- 管理费用为5410万美元，较2016年增长47%。管理费用的增加主要由以下原因造成：1）与撮合现金消费类借款有关的可变经营成本的增加，包括信息安全、风险管理、支付网关费用，以及数据分析、客户服务、呼叫中心及其他业务人员费用；2）250万美元的股权激励费用（去年同期为100万美元）。

- 产品开发费用为1160万美元，较2016年增长35%。

- 净亏损为3660万美元，相比之下2016年的净亏损为3340万美元。

- 归属于公司普通股股东的净亏损：2017年归属于公司普通股股东的净亏损为1.216亿美元，或2.48美元/股，2016年为4040万美元，或2.46美元/股。不计入一次性特殊项目，2017年归属于公司普通股股东的每股亏损为0.81美元。

- 经营现金流：2017年第四季度，经营现金流为-570万美元，2016年为-2670万美元。(唐风)