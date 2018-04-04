携程杀入网约车 获得天津市网约车牌照

乐琰

[就在携程高调入场之前，美团已经用仅仅10天时间搅动了上海的网约车市场，美团日前称，美团打车在上海上线不到20个小时，日订单量即突破10万单。]

4月3日，携程集团宣布旗下的携程专车正式获得天津市交通委代交通部交通运输部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》，也就是俗称的“网约车牌照”。这就意味着，携程专车具有了网络预约出租车线上服务能力，可在全国范围通用。

第一财经记者从携程方面获悉，携程的用车业务开展已久，从2015年伊始，携程专车就开始搭建平台，并引入了许多网约车品牌。经营3年后，携程专车收集了长久以来用户反馈的问题，结合平台运营累积下的经验，正式推出自营的专车服务，此举也算是一种铺路。

携程国内专车事业部CEO李乔表示，网约车市场规模庞大，行业前景难以限量。但现在已经从“拼补贴”的时代，进入到“拼服务”的时代。李乔告诉记者，携程专车将根据全国各城市关于网约车的细则，以其中最苛刻的条件作为入门门槛，打造高质量、高标准的携程专车。

就在携程高调入场之前，美团已经用仅仅10天时间搅动了上海的网约车市场，美团日前称，美团打车在上海上线不到20个小时，日订单量即突破10万单。3月24日，美团宣布上海站第三天单日完成订单量突破30万单，其中近五成用户成为回头客。

美团打车的杀入让滴滴措手不及，于是滴滴也在优惠力度和营销推送上发力。目前，网约车焦点主要集中在优惠券的力度上，部分出租车司机向第一财经记者反映，在上海市场，滴滴和美团都做出了免收佣金三个月的举措。

“现在听说携程也加入了网约车市场，我们目前还不清楚携程的策略是什么，但是就我们而言，更多的合作者加入肯定会带来更多的佣金减免和其他优惠，比如补贴。”一位在上海从业十年的出租车司机王先生告诉第一财经记者。