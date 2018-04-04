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美国科技股大溃败 FAANG市值 一月蒸发4000亿

美国科技股大溃败 FAANG市值 一月蒸发4000亿
2018年04月04日 05:21 第一财经日报
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　　钱童心

　　[近一个月，FAANG联盟市值蒸发近4000亿美元。投资者有理由担忧，未来比起出现更广泛的转机而言，科技股进一步下调的可能性更大]

　　在中美贸易摩擦的硝烟中，美国科技股一路疯涨的势头正在受阻，持续三周的跌势不止。第二季度交易首日收盘，标普500指数创下今年2月以来新低，跌破200日均线，这也是2016年6月以来首次。

　　今年一季度，全球股市经历了近两年来最糟糕的季度。过去两个月，美股市场蒸发了2.3万亿美元市值。近一个月，FAANG联盟市值蒸发近4000亿美元。而再过两周，新的财报季就要拉开序幕。

　　FAANG市值蒸发近4000亿

　　与今年1月高位相比，标普500指数已经下跌了超过10%。美股受挫最严重的是科技股，纳斯达克100指数当地时间周一（4月2日）下跌2.9%。自3月12日以来的一个月内，美国科技巨头联盟FAANG（Facebook苹果亚马逊Netflix谷歌）市值已经合计蒸发近4000亿美元，仅周一一天，就蒸发了787亿美元。

　　受到美国总统特朗普不断追击的影响，亚马逊股价当日再度重挫超过5.2%，Netflix股价下跌5%，微软和Facebook股价也分别下跌3%。

　　亚马逊股价最近5个交易日下跌近12%，近一个月累计跌幅达到8.55%，市值蒸发近千亿美元，重新被谷歌反超。特朗普上周末对亚马逊发起一周内第二次“炮轰”，指责这家全球最大的网络零售商从美国邮政获得不公平的低价费率，而且没有缴纳足够的税金。

　　Facebook在经历了数据泄露危机后，近一个月来股价累计下跌也超过12%。截至周一收盘，Facebook、TwitterSnap三家美国最大的社交媒体股价都进入熊市。Facebook股价已经从一年的高位下滑了20%，Twitter股价从一年高位下滑24%，Snap股价更是相比一年高位跌去了40%。

　　此外，亚马逊、谷歌、Netflix股价也分别较一年高位下跌约16%，微软和苹果较一年高位下滑近10%。Netflix股价近5个交易日跌幅超过12%，近一个月累计跌幅近7%。而今年一直到3月10日，Netflix股价还累计上涨65%，目前涨幅收窄至46%。

　　分析机构GBHInsights分析师DanIves对第一财经记者表示：“投资者有理由担忧，未来比起出现更广泛的转机而言，科技股进一步下调的可能性更大。”

　　两大芯片巨头股价双双重挫

　　更加值得关注的是美国芯片行业股价表现，当地时间周一收盘，标普500芯片行业指数集体下跌4.3%。受到苹果公司自主开发芯片计划的影响，英特尔股价大跌6%，创下两年来单日最大跌幅。

　　苹果公司近日被曝计划最早从2020年起在苹果Mac上使用自主研发芯片，取代英特尔处理器。未来还会将这一战略全面扩大至iPhone和iPad等苹果设备。根据彭博供应链的分析，目前英特尔全年营收的约5%来自苹果公司。这一消息令英特尔当日股价一度暴跌9%。

　　此外，图形芯片公司英伟达股价最近也持续下跌。周一收盘，英伟达股价下跌4.55%，近5个交易日累计跌幅接近10%。近日富国证券下调了英伟达第二季度的盈利预期，称因虚拟货币以太坊的价格近期暴跌，可能影响英伟达GPU的需求。根据Coinbasedata的数据，以太坊的价格已经从今年1月高位下跌了70%，但过去一年，其价格曾暴涨700%。

　　另一个遭遇重挫的科技公司是特斯拉特斯拉周一收盘股价下跌超过5%，近5个交易日股价下跌达17%，近一个月股价累计下跌更是接近25%。该公司近期麻烦不断，先是被曝Model3生产目标无法实现，上周又发生了ModelX在自动驾驶模式下的致命车祸，此外，它近期还宣布在全球范围内召回超过12.3万辆ModelS。

　　市场聚焦中美贸易摩擦

　　投资机构OakbrookInvestments联合首席投资官PeterJankovskis对第一财经记者表示：“资本正在流向更加安全的市场，支撑了市场开始转向的观点。”Jankovskis认为，美股的好日子可能到头了。

　　尽管如此，标普500科技行业仍然是今年以来表现最好的行业。乐观的投资者还在等待企业盈利能够为市场释放强劲的信号，尽管全球经济增长可能因为美联储货币政策的收紧而受到拖累。

　　奥本海默公司董事总经理、首席投资策略师JohnStoltzfus在周一写给客户的邮件中表示：“美国和全球其他市场的投资者都在关注美股市场的动向，尤其是美国政府在贸易方面将采取何种姿态，如何影响美国经济及其贸易伙伴的经济。”

　　如果美国正式对中国实施新的税收政策，那么美国科技公司将面临重大打击。中国是苹果、英特尔等科技巨头的重要市场。以苹果公司为例，公司最新财季从中国获得了180亿美元的收入，占到其全球收入的五分之一。苹果iPhone的制造加工大部分是在中国完成；英特尔在中国的产业链也已十分完善。一旦中美贸易摩擦升级，那么苹果、英特尔这类公司在中国的生产势必最先受到波及。

　　为了减少对海外芯片公司的依赖，中国商务部上周五（3月30日）已经公布新的减税措施，将免除本土高端芯片制造企业税收。

英伟达科技股
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