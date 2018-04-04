摩拜是美团的还是滴滴的 决定权是腾讯的

赵陈婷 刘佳

一则摩拜“卖身”的消息撕开了共享单车市场上最后一块遮羞布。

与滴滴闹掰的ofo转投阿里后，坚定站在腾讯阵营的摩拜如今也无法独善其身。市场流传的消息是摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。

但第一财经记者了解到的情况是，目前谈美团收购摩拜还为时尚早。多方信源证实，摩拜确实收到了来自美团的口头出价，但滴滴和软银也给出了收购价格。

相比美团，滴滴和软银开出的条件更为大方。两家拟以10亿美元投资摩拜，估值45亿美元，其中滴滴投6亿美元。这意味着，滴滴和软银愿以更高的估值、更少的占比、非控股形式投资摩拜，而美团则要求控股。

卖给美团还是接受滴滴和软银的投资，成为4月3日晚间摩拜股东会的重要议题。第一财经获悉，只要赞同的优先股股东的股权超过50%，重大事项就可以投票生效。而作为滴滴、美团和摩拜三方的共同投资人，腾讯在摩拜的持股比例就约占20%。

一位接近摩拜的人士对第一财经记者独家透露，摩拜首先接到的其实是来自滴滴的出价，但滴滴提出的上述方案被腾讯否掉了，“摩拜管理团队在整个体系里没有否决权。”

除了等待资本决定命运的摩拜，ofo的控制权也一直是多方博弈的重点。再加上刚以95亿美元卖给阿里的饿了么，市场上硕果仅存的几家独角兽公司都或被动或主动地进入了巨头的怀抱。

如今的中国互联网创业到头来，基本上都逃不开一句魔咒：“学好文武艺，卖给A和T。”

共享单车集体缺钱

刚结束不久的冬季对于摩拜和ofo来说，日子并不好过。这两个曾经融资不断、估值一路水涨船高的共享单车领头羊，遭遇了市场和资本的双重考验。

一方面，冬季带来的低温让两家失去了大量日常订单，伴随订单流失的还有大多数用户的押金。收入和资金储备迅速减少的同时，巨量共享单车带来的维护成本也节节攀升，尤其是经过近两年的风吹雨打后，市场上不少车辆不是濒临报废就是亟须维修。

有报道称，摩拜内部的财务报表显示，摩拜目前日订单不足1000万单，按照摩拜投放的900万辆单车计算，平均每天每车一单。摩拜每月营运支出4亿元，去年12月单月营收为1.1亿元。

作为应对，摩拜和ofo已经不再打补贴战，摩拜原本优惠价格为2元/月的骑行月卡已经恢复为原价20元/月，季卡价格也由5元/月调整为60元/月；而ofo免费联名卡及壹元购月卡的活动也取消了。但对共享单车庞大的运维成本来说，即使是每次壹元甚至每月20元的租金，依旧杯水车薪。

另一方面，曾经争相投钱的资本也开始观望。

尽管在由热转凉的共享单车市场上，摩拜和ofo两强相争的格局已经形成，资本不再愿意往两者之外的公司身上下注，但摩拜和ofo的融资速度已明显下降。

今年3月，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元，此轮融资由阿里巴巴领投。这是半年多来，ofo第一次宣布完成融资，而且这一轮融资采取的还是股权与债权并行的融资方式。

相比之下，摩拜这半年来还没有公布过融资消息。

事实上，今年年初有媒体曾爆出摩拜的新一轮融资已接近尾声，称由美团领投，多个老股东和新资方跟投，并称“本轮融资金额多于10亿美元，领投方美团的钱已于近日到账”。但这一消息最终不了了之。

这意味着，不管是摩拜还是ofo都需要大笔资金来维持行业地位和扩张发展。

也正是因此，有的时候摩拜和ofo不得不要向资本低头。

去年年底，ofo和摩拜的投资方再三出来公开喊话希望两家能够合并，但最后两家的创始团队一直在硬扛。只是，从目前的情况来看，有些事情不是坚持就能到底。

腾讯成交易背后关键方

有传言称，此次美团收购摩拜的要约是在马化腾的推动下进行的。事实上，在这场交易中，腾讯扮演的角色最为微妙。它既是滴滴投资人之一，也是美团投资人之一，同时也是这场交易的关键方。

上述接近摩拜的人士对第一财经记者独家透露，最开始，摩拜首先接到的是来自滴滴的出价，滴滴给出了6亿美元，以及45亿美元估值，但当时的摩拜计划融资约10亿美元，于是有了滴滴拉上软银一起投资。但这一方案被腾讯否掉。

上述人士没有透露美团在投资摩拜方案中给出的价格，但称美团给出的估值低于软银和滴滴的，且方案里没有承担摩拜债务等事项。

不过，这场交易背后，并不仅仅是同为“独角兽”的滴滴和美团在争夺“独角兽”摩拜，重要关联方腾讯或许在下一盘更大的棋。特别是在4月2日阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购饿了么后，“腾讯系”的美团更需要足够的资源和能力，与阿里的口碑、饿了么进行对抗。

有意思的是，美团上线打车与滴滴开战这件事曾让腾讯有所不悦。

去年10月美团点评完成最新一轮融资的时候，市场曾传言腾讯本想在此轮追加20亿美元投资，附加“美团不做打车业务”的条款，但最终砍掉了一半。

“腾讯一直是我们有力的合作伙伴，有些传言基本都是谣言。”美团点评CEO王兴当时这样回应第一财经记者。

可以看到的是，目前美团在城市中的短物流配送能力强，这对于腾讯新零售布局而言也是重要一环。拿下摩拜，将进一步提升美团估值，已经布局打车业务的美团还将衍生出更多共享出行形态。

投靠美团还是滴滴

对于美团和滴滴的出价，目前摩拜官方尚未就此事做出正面回应。

第一财经记者还就此联系了美团方面，但美团方面表示对传言不予置评，而滴滴则否认参投摩拜。

而这背后，不管是投靠美团还是投靠滴滴，摩拜的独立性未来都有点难以为继。

滴滴因为此前与ofo的控制权之争给业界留下了足够深刻的强势印象。和ofo闹掰之后，滴滴自己开始插足共享单车业务。2018年1月，滴滴与小蓝单车达成托管合作。1月25日，滴滴的自有单车品牌青桔单车正式上线。

只是，目前的共享单车市场上，滴滴的入局并不是太顺利。

今年3月，滴滴单车刚登陆武汉，即遭到三部门联合对其数百辆单车的收缴；在深圳投放后，深圳市交通委在第一时间作出回应，称滴滴此举为违规投放，责令其立即收回违规投放车辆。

滴滴需要摩拜来填补共享单车上的短板，但事实上，滴滴和摩拜的关系此前并不太友好。

除了联手首汽约车，摩拜此前还宣布与顺风车平台嘀嗒拼车达成战略合作。而摩拜此举也被业内解读为是为了打破滴滴的垄断市场。

有消息称，摩拜成立了专门的出行服务部门，该部门为“独立主体、独立业务、独立融资”。

相比之下，选择美团虽然会失去控制权，但对于摩拜而言，好处是可以在滴滴生态外循环成长，衍生出更多的业务形态。