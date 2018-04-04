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Spotify上市首日收盘较参考价涨12% 市值265亿美元

Spotify上市首日收盘较参考价涨12% 市值265亿美元
2018年04月04日 04:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月4日凌晨消息，著名流媒体音乐平台Spotify于今天完成了其期待已久的“直接上市”计划，即不通过传统IPO形式而直接挂牌上市交易。上市首日以149.01美元每股的价格收盘，比开盘价下跌10%，市值265亿美元。

　　虽然上市首日取得了一个还不错的市值，还是有不少人疑惑为什么Spotify不采用IPO集资的方式上市，而“直接上市”（direct listing）。有传言称Spotify此举是为了免去支付给承销商的相关IPO费用。而事实上，Spofify在上市过程中曾与摩根士丹利高盛集团等投行合作过。

　　Sporify在上市过程中没有摆脱投行，但采用“直接上市”却成功避免了“锁定期”，即在传统IPO后大约有六个月的“锁定期”，该段时间内新上市公司的大部分员工被允许售卖股票。

　　有人在想将来是否还会有其他公司效仿Spotify的“直接上市”做法。投资机构Goodwater Capital分析师陈志华（Chi-Hua Chen）表示：“直接上市做为一个可选的上市策略非常有趣，因为现在正在交易的Spotify的股价是真实的价格，不存在承销商管理过程中扭曲价格的行为”。该分析师曾在另一家投资机构Kleiner Perkins就职时投资了Spotify。他认为“直接上市方式上市后的股价能尽可能真实地反映出公司的价值，这次Spotify的上市过程值得被未来准备上市的公司借鉴”。

　　除了上市过程与IPO不同外，“直接上市”方式也不会出现欢庆的场景，即没有证券交易所敲钟仪式，也没有Spotify员工在上市现场欢呼的场景。

　　在纽约证券交易所外，挂着巨幅Spotify海报来庆祝此次上市活动。特别的是，海报边上还插有一面瑞士国旗，因为Spotify是一家瑞士公司。（小宝）

Spotify开盘价
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