Spotify上市首日开盘165.9美元 较参考价上涨26%

新浪科技讯 北京时间4月3日晚间消息，瑞典流媒体音乐服务提供商Spotify今晚正式在纽约证券交易所挂牌交易，开盘价165.90美元，较之前每股132美元的参考价高出约26%。

昨日，纽约证券交易所将Spotify上市首日参考价设定为每股132美元，这与昨日的非正式交易价格一致，均为每股132美元，为公司估值230多亿美元。上个月，Spotify在私募市场的股价在48.93美元和131.88美元之间浮动。

参考价并非股票发行价，也不是该股票上市首日的开盘价。纽约证券交易表示，开盘价将由纽交所从经纪商那里收集到的买入和卖出订单来决定，但参考价也将对Spotify最终的开盘价起到指导作用。

Spotify之前预计，当前股东将在此次IPO中出售5570万股普通股。而公司联合创始人兼CEO丹尼尔·艾克（Daniel Ek）最多可出售1580万股公司股票，价值约20亿美元。

Spotify今年2月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请文件，计划最多融资10亿美元。Spotify拟在纽约证券交易所上市，股票代码“SPOT”。

与其他公司IPO不同的是，Spotify将采用“直接上市”模式，即无需发行新股，只需简单地登记股票，即可自由交易。Spotify当前投资者可以在公开市场销售其所持股票。

Spotify借鉴了谷歌和Facebook的上市经验，公司上市后两位联合创始人将持有大量具有超级投票权的股票，从而继续维持公司的话语权。据预计，二人总计将控制Spotify 80%多的投票权。（李明）