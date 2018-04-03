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易到COO：不会跟美团滴滴打价格 免司机佣金也能盈利

易到COO：不会跟美团滴滴打价格 免司机佣金也能盈利
2018年04月03日 18:20 澎湃新闻
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　　易到COO：不会跟美团滴滴打价格，免司机佣金也能盈利

　　澎湃新闻记者 李皙寅

　　滴滴和美团在网约车市场大战硝烟弥漫之际。网约车市场的另一主要玩家易到，也不甘示弱，宣布将取消司机佣金抽成，并按营业额返点奖励，同时对乘客承诺全网比价差额十倍返还。

　　4月2日，易到首席运营官（COO）王俊在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）专访时表示，针对司机的免佣金、返点，并非是一朝一夕的市场运营活动，而是整体战略的一部分，在这背后，易到重构了商业模式。

　　易到有意摒弃传统网约车平台，借助佣金盈利的模式，将出行服务作为端口，通过乘客的车内互动娱乐，以及由此带来的流量入口，通过增值服务实现盈利。

　　司机争夺战

　　4月1日，易到放话称，调整公司业务模式，免除车主佣金、改善出行体验、实行阶梯返利、下调乘车资费等。

　　王俊对澎湃新闻记者表示：易到先期将在全国47个城市优选47万车主，无需考核当月即可享受免佣金政策；同步展开阶梯返利，最高返利金额为月订单收入的15%。试点结束后，全面推广至平台所覆盖的190余座城市，普惠全平台车主，只要报名通过考核后即可享受。

　　今年3月，以美团打车登陆上海为标志，网约车市场重燃战火。

　　本次网约车大战，不单纯是补贴换市场，各家企业围绕供给侧——司机，展开了争夺战。

　　美团提出，在美团打车上线的城市，前期免除司机佣金及连击奖励的政策。

　　易到则试图彻底放弃网约车市场的传统盈利模式——佣金抽成。

　　“放弃佣金，让用户的支出实打实地进入司机的钱包。”王俊对澎湃新闻分析，平台车主看重的是收入和工作环境：通过“免佣金+阶梯返利”，易到率先保障了车主收入。同时，易到独有的车主与乘客间“双向选择”模式，优化了车主的工作环境，积累了一批车主铁杆，“我们试图通过建立自由的运营环境，提升司机收入，打造易到的平台差异性。”

　　易到将目光锁紧在较高品质的车主身上，除了免佣、返点需要考核门槛；易到借助差异化奖励机制，让获得网络巡游出租车资格证的车主获得更多额外收益。同步，降低平台的合规成本。

　　谈补贴大战：不可持续

　　谈及新入局者美团打车，王俊笑称，新鲜血液带来的新思维，对行业发展有好处。至于“补贴价格战”，这是每个平台各自偏好的战术选择，若能保障用车体验的同时，让乘客低价出行，也是好事儿。

　　话锋一转，王俊又说，“我们不会跟美团、滴滴打价格战或者补贴战。”短期内，补贴可能有刺激作用，但长期来看，补贴战是不可持续的。

　　“我们不会再专门烧钱了。”王俊补充道，过往频繁的充值返现，将踪影难寻，变为半年一次的活动营销。

　　有观点指出，乘客是价格敏感用户，网约车市场的护城河很浅。

　　“不从根本上解决司乘的利益关系，就注定没有护城河。”王俊对此给出了自己的观点，价格战仅能获得短期的市场空间，形不成行业壁垒。若平台注定倚重佣金，那么价格战便成为企业唯一的调控手段，应战时自缚手脚。只有通过迭代商业模式，以此平衡司乘利益，才能获得自身的不可替代性，助力行业健康发展。

　　不过，目前易到也推出了“同标准车型的全网比价，差额十倍奉还”的活动。

　　想重构商业模式

　　易到期待的盈利模式是，将出行作为端口，通过车内娱乐互动，及其他业务导流的方式实现平台价值。

　　易到母公司韬蕴资本CEO温晓东表示，乘客在车内的时间在未来几年将成为最宝贵的资源。为此，易到有意把握机会，从而颠覆原有的出行体验，优化司乘两端体验，满足消费升级对于服务的高需求。

　　王俊阐述道，本次易到商业模式的全面调整，未来将着重开发乘客乘车时间资源，实现升级。今年4月份，易到将上线集出行服务、娱乐服务和泛生活服务等于一体的车载智能大屏，打造新出行场景。

　　通过车内设置屏幕，让乘客打发时间，平台分享广告收益——这种套路并不新鲜。实际上，上海出租车上就有了这种互动工具。但由于商业前景不明，加上产品安全标准不足，该公司折戟沉沙。

　　王俊指出，无论是商业模式，还是硬件技术，易到的车内智能大屏都会让人耳目一新，伴随物联网、AI大数据等技术发展，易到将进一步强化乘客、司机、平台间的场景化运营能力。

　　目前，易到已经与包括奇点汽车在内的车企及汽车金融企业，在生产及商业模式上陆续展开合作。

　　此外，王俊还介绍，依托韬蕴资本在海外的旅游资源，结合易到的出行服务，易到平台的境外出游服务链即将落地，不日将对外宣布。

　　王俊对公司的整体战略变化信心十足，称出行行业市场反应快、周期短，一个策略下去，一周内就见效，我希望立马能看到市场上的积极反应。

易到王俊佣金
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