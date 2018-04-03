二手车交易市场生变 大搜车并购车易拍杀入战局

中新网4月3日电 今天，大搜车对外公告已完成对车易拍的并购，日后车易拍仍保持独立品牌和运营体系，原有团队和组织架构保持不变。高鹄资本作为本轮并购的独家财务顾问。

大搜车CEO姚军红表示，并购车易拍是为了加速打造一个全新的二手车货源交易平台。“说是并购，其实更像是战略协同，只不过资本介入会让我们之间关系更紧密。二手车交易的行业痛点从未得到真正解决，我们在一起可以为行业输出全新的价值。”

大搜车手握多副好牌

在二手车这一战场上，大搜车手里有几副好牌。一是已数字化30000多家二手车车商、60000多家新车二网，以及5000多家4S店。掌握了如上汽车社会化渠道资源的大搜车，2017年前后被蚂蚁金服、阿里巴巴等先后看中，一年内融资超6亿美元。紧接着，大搜车联合主机厂商、蚂蚁金服与线下车商，推出面向C端用户的APP弹个车，在国内开创性推出一成首付买新车的模式。

自此大搜车又有了第二幅好牌，目前弹个车在同类产品中领跑优势明显。据大搜车官方消息，弹个车在全国范围内落地了1600多家社区店，第1季度已完成全年50%的社区店拓展目标。

在外界看来，大搜车从新车交易切入二手车交易就是临门一脚的事情。大搜车并购车易拍之后，就拿到了参与二手车交易大战的第三副牌。

在二手车检测和在线拍卖上，自2006年起发力的车易拍具有独特优势：车商在线看完车易拍268V检测报告后就可直接出价参与竞拍，实现15分钟拍卖、1小时卖全国，车易拍可为交易承诺赔付，帮助二手车从价格洼地向价格高地在线流通。而车易拍看重的则是大搜车搭建的赋能型汽车生态链。“大搜车把车易拍的边界拓得更宽了，我们一起推动在全国范围内真正实现二手车快速大规模在线流通。”车易拍CEO杨雪剑表示。

“三国杀”速变“四国战”

除了并购车易拍，媒体还传出大搜车正在并购汽车整车物流领军服务平台“运车管家”，为二手车在线交易渠道下沉做好配送服务，从基础设施上构建起二手车在线交易“出手快、卖价高、交付快”核心竞争力。

大搜车CEO姚军红表示，2017年中国二手车交易量是千万辆级别的，二手车电商TOP3平台加起来的占比还是个位数，处在未定格局中的新平台，只要创造出足够大的新价值点，均有机会进入下一轮角逐战。

记者了解到，在大搜车并购车易拍之前，二手车线上交易战主要在瓜子、优信和人人车之间展开。对于此次大搜车加快布局二手车交易，汽车流通业资深从业者判断，二手车线上交易大战会迅速从“三国杀”迈入“四国战”时代。

据车易拍CEO杨雪剑预判，一旦开启与大搜车协同作战，二手车交易业务会被快速推进往前走。“近几天我们小小测试了一下，销售数字比我们想象中还要好。”截至目前，车易拍的交易网络已覆盖全国614个城市，服务车商超6.5万，累计检测、交易二手车超过300万辆。“对手有的资源，大搜车都有，并购车易拍后大搜车在‘四国战’中的实力更突出。”一位二手车商表示。

小B也能参与大搜车的二手车战役

与二手车电商平台不同的是，大搜车的策略是赋能十万线下渠道参与二手车交易大战，其中包括前文所述的二手车商、新车二网、4S店、弹个车社区店。

在大搜车投资人、华平合伙人陈伟豪看来，二手车交易链很长，传统意义上的C2C不一定是效率最高的模式，中间需要B端作为一个推手来提高整个交易链的效率。而大搜车以轻资产模式连接了C和B，给10万线下渠道提供叠加交易赋能，如规模化可在线交易的货源、仓储配送、客服、培训、IT系统、数据智能产品等资源，把交易基础设施共享之后，哪怕是再小的B也能参与二手车全国交易。

姚军红表示，大搜车与线下渠道的关系是赋能而非控制，彼此关系的核心是协同而不是管理，所以能最大程度发挥小B的能动性，最后形成爆炸性增长，在整体效能上要超过人力资源堆积型大平台。