摩拜:对美团收购不予置评 消息人士称上月曾洽谈收购

新浪科技讯 4月3日消息，今日蓝鲸财经报道称，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。对此，摩拜方和美团方均回应：不予置评。

一位接近摩拜的相关人士告诉新浪科技，上个月，双方有就此事进行过洽谈，“不会这么快有结论”。

该报道称，据摩拜内部的财务报表显示，截至当前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。除去债务（用户押金及供应商欠款），摩拜的实际出售价格为27亿美元，低于其上一轮融资34.5亿美元的估值。在过去几个月，摩拜一直在尝试寻求独立融资，但因为陷入资金危机，尽管采取了取消免费月卡、提升每单实际收入等增收动作，但每月运营支出超过4亿元，迟迟无法获得正向现金流以进行新车生产以及旧车维护等正常运营。目前摩拜的现有股东已放弃继续支持，也没有新的资本再愿意入场。

报道称，根据摩拜内部的财务报表显示，摩拜目前日订单不足1000万单，按照摩拜投放的900万辆单车计算，平均每天每车一单。但鉴于单车报废导致订单规模下降，为了维持订单不下滑，需要每年投入8-10亿美元的运营费用和固定资产投入。

今年2月份，有媒体曾曝摩拜的新一轮融资已接近尾声，称由美团领投，多个老股东和新资方跟投。并称“本轮融资金额多于10亿美金，领投方美团的钱已于近日到账”。

而上一次美团出现在摩拜融资方名单是在2016年。彼时美团点评CEO王兴以个人名义参与C+轮融资，此后双方开展战略合作。去年9月，美团在APP上线摩拜单车入口，用户通过美团App首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面。

外界认为，美团与摩拜都被认为是腾讯系企业，而两家的合作也充满了想象空间，特别是在美团聚焦大出行业务之后。(韩大鹏)