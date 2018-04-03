新浪科技> 互联网 > 正文

摩拜:对美团收购不予置评 消息人士称上月曾洽谈收购

摩拜:对美团收购不予置评 消息人士称上月曾洽谈收购
2018年04月03日 10:17 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月3日消息，今日蓝鲸财经报道称，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。对此，摩拜方和美团方均回应：不予置评。

　　一位接近摩拜的相关人士告诉新浪科技，上个月，双方有就此事进行过洽谈，“不会这么快有结论”。

　　该报道称，据摩拜内部的财务报表显示，截至当前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。除去债务（用户押金及供应商欠款），摩拜的实际出售价格为27亿美元，低于其上一轮融资34.5亿美元的估值。在过去几个月，摩拜一直在尝试寻求独立融资，但因为陷入资金危机，尽管采取了取消免费月卡、提升每单实际收入等增收动作，但每月运营支出超过4亿元，迟迟无法获得正向现金流以进行新车生产以及旧车维护等正常运营。目前摩拜的现有股东已放弃继续支持，也没有新的资本再愿意入场。

　　报道称，根据摩拜内部的财务报表显示，摩拜目前日订单不足1000万单，按照摩拜投放的900万辆单车计算，平均每天每车一单。但鉴于单车报废导致订单规模下降，为了维持订单不下滑，需要每年投入8-10亿美元的运营费用和固定资产投入。

　　今年2月份，有媒体曾曝摩拜的新一轮融资已接近尾声，称由美团领投，多个老股东和新资方跟投。并称“本轮融资金额多于10亿美金，领投方美团的钱已于近日到账”。

　　而上一次美团出现在摩拜融资方名单是在2016年。彼时美团点评CEO王兴以个人名义参与C+轮融资，此后双方开展战略合作。去年9月，美团在APP上线摩拜单车入口，用户通过美团App首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面。

　　外界认为，美团与摩拜都被认为是腾讯系企业，而两家的合作也充满了想象空间，特别是在美团聚焦大出行业务之后。(韩大鹏)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有