投行：无聊成Snap改版后的代名词 周一股价大跌8.9%

新浪科技讯 北京时间4月3日早间消息，一家华尔街投行表示，由于阅后即焚照片分享应用Snapchat的很多核心用户对该应用的最新改版非常不满，因此投资者应该抛售其母公司Snap的股票。

投资银行Moffett Nathanson专门关注媒体和电信市场，该公司重申Snap股票“卖出”评级，原因是他们举行的焦点小组调查显示，用户对这家社交媒体公司持有强烈的批评态度。

Snap股价周一大跌8.9%。

“我们针对初中生、高中生和大学生组织了3个焦点小组。”Moffett Nathanson分析师迈克尔·纳桑森（Michael Nathanson）在周一发给客户的报告中写道，“我们得出的第一个结论是，Snap的改版显然很失败。这三个群体一致不认可此次改版……一年前，Snap被普遍描述为‘有趣’，而今年的关键词则变成了‘无聊’！”

纳桑森重申Snap 10美元的目标价，对应上周四收盘价有37%的下跌空间。

这位分析师指出，焦点小组不喜欢新的联系人页面。Stories的独立板块也消失了，通知频率则有所增加。他还表示，与一年前相比，Snapchat在中学生使用的所有应用的电池消耗量中占比下滑了6个百分点，至31%。

“有人认定Snap有能力变现，但我们不想参与这场赌博。”纳桑森说。(书聿)