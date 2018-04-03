孙宏斌已“愿赌服输”，还是在寻求反击？

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来源：《中国经济周刊》记者 侯隽 | 北京报道

责编：周琦

（本文刊发于《中国经济周刊》2018年第13期）

2018年3月26日，乐视网发布公告称，公共传媒出现关于乐视网的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，公司股票自当日起停牌。

在此之前一天，即3月25日，乐视网前任董事长、第二大股东融创中国董事长孙宏斌接受媒体采访时公开表示，摆在乐视网面前的只有3条出路：第一是破产重整，第二是卖资产还债，第三是退市。

显然，已经裸辞的孙宏斌“愿赌服输”，但是重组终止、复牌连续11个跌停、2017年巨亏116亿元、巨额债务违约的乐视网会走向何方？

“我背不起这个锅！”

“过去我是董事长很多话不能说，现在我也是散户，别人骂谁我也跟着骂谁，别人起诉谁我也跟着起诉谁。我亏得比别人多，更有资格骂。”孙宏斌说。

当初以“拯救者”的姿态入主，曾放言“乐视唯一的问题就是缺钱，也就好办了”的他，在一年后最终选择了放手。

孙宏斌称，他的团队穷尽了所有办法，但所有的路已经走不通。因为乐视网是创业板上市公司，受限于很多监管规定，什么都做不了。“没有任何金融机构或个人愿意借钱给乐视网。”

乐视网的一位内部人士对《中国经济周刊》记者说，近半年来多次传出有大型企业有意投资乐视，包括腾讯、阿里、百度、京东、联想甚至富士康等，但并没有实质的投资伙伴进入。而且，孙宏斌在乐视网的改革并不顺利，所谓止损的办法也未能扭转大面积亏损的态势，孙宏斌承认以前在地产行业的成功经验在互联网企业并不合适。

2018年2月28日，乐视网披露了2017年业绩快报。根据公告显示，乐视网去年营业总收入74.63亿元，较2016年同期下降66.06%；归属于上市公司股东的净利润亏损116亿元，较2016年同期减少2192.53%；基本每股收益为-2.9146元，比2016年同期减少2151.09%。

“我背不起这个锅！”孙宏斌接受媒体采访时表示，乐视网目前极度缺乏资金，已经资不抵债，75亿元债权中很多今年到期，其中大多是乐视网非上市体系对上市公司的欠款。

在他看来，乐视网要想解决困难，必须引入百亿元以上的资金，并且需要让钱合理合规地进来。孙宏斌说，他能够想到的5条路中，有两条走不通：比如定向增发增资、引入新的股东，但是受乐视网2017年亏损的影响，按《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，需要连续两年盈利才能做，现在的情况不允许。

“此外，版权摊销、利息每年就有20多亿元，怎么做都很困难，赚的钱根本不够覆盖利息和债务，就算变卖核心资产也不够还债。现金流没有，利润也没有。”孙宏斌说。

3月29日，在融创中国的发布会上被问及是否是壮士断腕时，孙宏斌更是直言：“我们去年投了165亿元，脑袋都断了。我能怎么办呢，我再借它（乐视）100个亿，我傻啊？”

对孙宏斌“甩锅”乐视网如何回应

显然，孙宏斌希望“甩锅”。

自从乐视出现危机以来，很多人都找他这个“接盘侠”说理。乐视网复牌以来，一些投资者，尤其是散户，将股价暴涨暴跌的责任归到融创和孙宏斌身上。

对于孙宏斌的“甩锅”，乐视网很快就做出了回应。

3月28日，乐视网开盘上涨0.39%，并且发出澄清公告，称破产退市说法为孙宏斌推测。

公告称，乐视网的董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难：改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。

对孙宏斌提到的“乐视网危机需要百亿元以上资金、变卖核心资产不够还债”的说法，乐视网表示，截至2017年11月30日，关联方对上市公司的关联欠款余额达75.3亿元；截至2017年12月31日，乐视网存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。公司存在进一步偿债压力。

“从力挺乐视网到大爆乐视网猛料，孙宏斌态度180度大转变的背后耐人寻味。”市场观察人士刘步尘对《中国经济周刊》记者说。

他认为，孙宏斌对乐视网的出路分析并没有错，要么重组、要么破产、要么退市，但前两条路都很难，而无论是哪一种结局，对于孙宏斌来说都意味着巨额亏损。过去的近一年，孙宏斌花150亿元投资乐视网及关联公司的过程中，被视为“失败者”，这或是孙宏斌反击贾跃亭的手段。

“过去几个月，乐视网多次发布公告，催促大股东贾跃亭偿还关联方拖欠上市公司的巨额应收款、履行无息借款给上市公司的承诺。贾跃亭不但没有实质反应，而且还传出乐视汽车将在南沙建厂等信息。乐视网的坑太深了，孙宏斌手里没有太多砝码。如果乐视网退市，对贾跃亭的打击将很大，他的乐视汽车项目将做不下去。”刘步尘对《中国经济周刊》记者说。

资料显示，乐视网的控制权关系十分复杂。贾跃亭人虽滞留国外，却仍持有公司25.57%股份，为公司第一大股东，其中99%被质押。更重要的是，随着股价下挫，该部分质押股票早已爆仓，只是因被冻结无法强平，这部分股票将如何处置，无疑给乐视网的未来增添了极大变数。

投资者的一地鸡毛

“机构投资者都走了，剩下的就是散户在炒，游资在炒，挺要命的。”孙宏斌接受媒体采访时表示，“乐视网现在已经成了一只典型的妖股。机构投资者为什么跑掉？（乐视网）亏了100多亿嘛！（散户）听到消息就冲进去，风险太大了。”

东方财富网Choice数据显示，乐视网复牌前股东人数约为18万，而截至目前已经升至33万，这意味着短短一个月的时间，已有15万散户跑步进场。

一位私募人士对《中国经济周刊》记者分析说，龙虎榜数据显示，机构投资者已基本抛售乐视网股票，也就是说，增加的超过15万股东，大都是散户和游资。“乐视网股票的换手率也非常惊人，很多散户抱着博弈的心态，这就是俗称的‘韭菜’。”

“乐视网没有消除巨大的潜在风险。”这位私募人士提醒说，游资在乐视网上主要以其擅长的短线交易为主，试图博取短线价差收益，操作手法大胆。但对交易能力一般的普通投资者而言，在乐视网风波尘埃落定之前盲目跟风交易，可能会面临较大的风险。