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谷歌将禁止所有加密货币挖矿扩展程序进入Chrome商店

谷歌将禁止所有加密货币挖矿扩展程序进入Chrome商店
2018年04月03日 06:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月3日凌晨消息，谷歌周一在Chromium博客中发文称，该公司将不允许任何新的加密数字货币“挖矿”扩展程序进入Chrome浏览器的网络商店，而此前已经进入了这个商店的挖矿扩展程序也将在不久之后被移除。

　　谷歌Play Store应用商店中已有大量基于数字加密技术的虚假应用，这些应用以“抢劫”下载者、获取用户数据或秘密为第三方开采加密数字货币而闻名。而现在看来类似的问题已在Chrome Store网络商店中浮出水面，有些挖矿扩展程序未遵守谷歌的相关政策。

　　谷歌在博文中称：“到目前为止，Chrome Web Store的政策允许上传加密数字货币挖矿扩展程序，前提为挖矿是其唯一用途，并需就挖矿行为向用户发出适当的通知。不幸的是，在开发者尝试向Chrome Web Store上传的带有挖矿脚本的扩展程序中，约有90%都并未遵循这些政策，因此已被拒绝进入该商店或已被移除。从今天开始，Chrome Web Store将不再接受开采加密数字货币的扩展程序，现有扩展程序将于6月底被下架。区块链相关用途而非挖矿用途的扩展程序则仍可继续上传到Chrome Web Store。”

　　虽然Facebook、职业社交网站领英（LinkedIn）、Twitter、谷歌、“阅后即焚”通信应用Snapchat和邮件营销工具MailChimp都已禁止对ICO（首次代币发行）或其他区块链相关产品做广告，但谷歌看起来不会对区块链而非挖矿用途的扩展程序“动刀”，这对MetaMask等服务来说是个好消息。

　　当然，谷歌致力于打击的并非只有明确与挖矿相关的扩展程序。举例来说，号称可“保护浏览”的扩展程序MetaMask被发现在后台秘密开采门罗币（Monero），而该程序的14万余名用户对此毫不知情，更不必说同意其这样做了。（唐风）

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