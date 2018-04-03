网约车司机代注册黑产链：P牌改驾龄改车龄400元包办

“代注册”通过后的接单截图。

行驶证审核成功，车辆注册日期有改。

代注册人朋友圈截图。

车辆代注册审核成功，车型也有改动。

P牌、改驾龄、改车龄 400元“包办”网约车资格

来源：南方都市报

继美团打车登陆上海后，高德顺风车也在成都、武汉上线，同时在上海等地招募车主。昨天，易到也宣布推出“免佣金+阶梯返利”计划……久违的“补贴大战”近期再度引燃网约车市场。伴随着大量新车的涌入，上海网约车新政禁止的“外地司机”和“外地车”，竟然穿上“马甲”，一窝蜂地涌入市场。

近日，南都记者借用朋友的一辆广州牌旧车，竟然在一天之内就申请办理到了上海网约车资格。包括修改车龄在内，总花费为400元。南都记者通过两周的起底调查发现，提供这类服务的代理商，背后还隐藏着一条黑色产业链，除了车牌户籍，甚至车龄、驾龄都能任意修改，这也给网约车市场埋下了众多安全隐患。

900元外地车代注册包过

“我建议你走外环可以吗？”

上周四，家住上海的温女士向南都记者报料，透露了一件奇怪的事。她在上海叫了一辆网约车，从浦东金桥到五角场，原本走中环只需要20分钟的路程，但司机却建议上高架走外环，而且不肯解释原因。再三沟通后，司机才坦言，他开的是“外牌车”，而温女士的打车路线要经过“外牌车”严查路段。目前，按照上海市网约车新政，必须“沪人沪车”才能从事网约车工作。“如果被抓到，要罚款1万-3万元，而且永久封号封车。”

温女士透露，按照这位司机的说辞，上海现在有很多为外地车牌提供代办注册网约车的中介，最快当天提交材料就能注册下来，而且中介事后还会每天跟进发布当天的补贴方案以及严查路段，提醒注意绕道行驶。

温女士向南都记者透露，下车时，她留心看了一眼司机的车牌，发现是“皖A”，但车牌后三位与打车系统显示的数字是一样的。

接到上述报料，南都记者随后按这位司机透露的方式，通过Q Q搜索，确实发现有许多类似的Q Q群，有些付费群的规模甚至高达2000人。南都记者随机添加了一个群，很快就有三个中介通过私聊窗口告知，可以“外地车牌办理网约车，各平台都可以。”

南都记者加了数位代理中介的微信，沟通咨询能否用粤A车代办注册上海网约车司机，对此，中介们都表示“绝对包过”，价格从400元-800元不等。如果两个平台一起办理，则最低价为900元。

“不要刷单、不要跟乘客吵架，平台就不会发现。”针对南都记者对可能被查封的担忧，其中一位中介表示：“上海10台车有8.5台就是外地车，你说抓不抓得完？”

车龄、驾龄、户口等信息都能改

经过比对调查后，南都记者选择了一位代理注册中介阿伟（化名）。在他朋友圈晒出的“战绩”中，有一条这样的留言：“刚刚提交的超龄车已经通过，打款的速度决定捡钱的速度，欢迎有单砸过来。”

南都记者以暗访的形式与阿伟沟通注册上海网约车司机的事宜。阿伟提出，要南都记者提供身份证正反面照片，驾驶证、行驶证以及车辆正面照片就可以进行注册。但是，南都记者提供的车辆车龄已经超过10年，并不符合网约车新政要求的8年期限/50万公里报废的规定。对此，阿伟表示，车龄不是大问题，这都是能修改的，“主要是驾龄会麻烦点，驾龄要求三年以上，修改驾龄需要再加200元。”

果然，当天下午，提交完资料，第二天晚上，南都记者就收到了某平台快车司机资格审核已经通过的消息。之后，阿伟通过后台操作，将车辆绑定南都记者的手机号，并称“可以顺利出车”。

南都记者从车主的客户端看到，记者提供的“粤A牌”车辆变成为了“沪A牌”，但后五位车牌号则与原来保持一致，车辆注册日期也从2006年顺利变成了2016年。此外，由于南都记者提供的车型早已停产，司机客户端的信息显示里，甚至连车型 也 发 生 了更改。

人和车在广州却接到上海订单

“以前有一段时间，我们需要上传人车合照。后来又改为线下验车，就是为了避免上传车辆与实际运营不符。但最近新打车平台进来之后，这种线下验车都取消了。”一位上海司机向南都记者透露。

事实上，对比来看，新平台提交资料的门槛似乎更宽松。南都记者在暗访中发现，新打车平台只需要上传身份证、驾驶证、行驶证以及政策要求的“网约车从业资格证”即可，而且这个资格证还是“非必填”，只是强调“平台会提醒你去补录”。

在完成注册审核后，阿伟果然也像温女士碰到的那位司机所形容的，每天都会给南都记者发送P牌严查路段。比如，上周日主要是“武宁路曹杨”、“五角场商圈”、“陆家嘴大转盘”等地。

为了检验上述网约车资格是否真实，南都记者几天前用司机的客户端尝试接单，虽然人和车都在广州，但令人吃惊的是，记者提供了账户密码给一名身在上海的朋友进行登录，竟然非常顺利地抢到一个去往上海虹桥机场的订单。最终因为安全起见，南都记者主动取消了订单，而被扣罚款15元。

代注册依靠“后台兄弟”？

无疑，通过上述中介代注册获得的网约车，都属于明令禁止的P牌车，而这也给乘客带来安全隐患。实际上，不仅上海本地网约车新政要求的沪人沪籍才有资格从事网约车司机，国家的网约车新政同样要求，“网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质，保证线上提供服务的车辆与线下实际提供服务的车辆一致。”

对于如何修改车辆信息鱼目混珠顺利进入平台运营，大部分代注册中介都三缄其口，不愿透露。一位中介阿明（化名）表示，是通过“后台兄弟”。“我们把你的资料拿过来之后，先用一个正规的本地车注册，然后再重新修改你的车辆，”阿明告诉南都记者，相对于审核环节，修改环节比较宽松，“在行驶证修改你的户籍，在驾驶证上修改你的车籍，五位数字不变，非严查时期很容易通过。”不过，在南都记者再三追问下，阿明透露，其实是“网约车内部的后台兄弟”，“现在他们也不太敢接单，所以价格比前几天高了很多，每天政策都不一样。”

南都记者暗访中发现，现在还有更“高科技”手段来避开网约车平台的监控。

“原来都是本地车注册卖给外地车账号，现在还能通过黑客平台克隆，只要通过这个平台交一定金额购买上海牌号，就可以直接上路，而且不被平台抽成，”一位不愿透露身份的网约车司机告诉南都记者，现在市面上还有类似的黑软件，“但如果你与原号码车辆在一个区域出现，就有可能会同时被派单，就会穿帮，除此以外都不会有事。关键是不受网约车平台的监控。”

实际上，P牌、套牌车两年前也曾发生一些恶性事件，当时乘客端信息只显示后三位车牌，比如说“粤A **123”，实际上来的却是另外一辆车，除了中间隐去两位的号码，其余完全一致。此后，该平台修改信息，乘客端必须完全显示车辆号码。但现在，新入市的打车平台乘客端看到的司机号码依然是不完全的。

出品：商业数据“新出行指数”课题组

采写：南都记者 蔡辉