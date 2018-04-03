在押犯“网聊诈骗”细节：谎称能为犯人办立功材料等

牡丹江监狱犯人诈骗细节：曾因绑架被判无期，还诈骗多名狱友

牡丹江监狱在押犯张钧波在服刑期间，多次通过手机对监外人员王彩娥（化名）实施诈骗，涉案金额高达300余万元，多名参与案件的狱警被追究刑责或内部处分。这起离奇的诈骗案经澎湃新闻独家报道后，引发广泛关注。

4月2日，澎湃新闻又发现，中国裁判文书网上公布的一份刑事判决书显示，张钧波在监狱实施诈骗的整个过程中，受害人并非只有王彩娥一人。

这份判决书显示，在张钧波诈骗王彩娥案被侦查期间，其还继续实施诈骗犯罪：2013年11月至2016年1月，张钧波先后通过手机对对受害人李某、李某某、史某某、王某某等实施诈骗，共作案7起，涉案金额75万余元。

公诉机关还指出，案发后监狱民警替张钧波返还被害人510000元。

最终，法院查明，张钧波在被监管期间，共使用两部手机实施诈骗，数罪并罚，以诈骗罪判处张钧波有期徒刑25年，并处罚金40万元。

曾因绑架罪被判无期徒刑，服刑期间实施诈骗

王彩娥在2009年5月通过飞信网络聊天时，认识了在牡丹江监狱服刑的在押犯张钧波，她先后数十次向张钧波汇款300余万元，其中大部分钱款是通过狱警的银行账户代收的。

其中一名涉案狱警的判决书显示，法院最终认定张钧波对王彩娥实施诈骗共计3884000元，案发前，张钧波退还王彩娥1513000元，牡丹江监狱从收缴的违纪款及狱警退缴的钱款中，支付王彩娥900000元，案件对王彩娥造成经济损失1471000元。

王彩娥说，与张钧波初识时，对方曾告诉她，自己在2002年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑13年，还剩4年出狱。二人确立恋人关系后，张称想托朋友为其办减刑，早日出狱与王彩娥在一起，随后多次向王彩娥要钱。

实际上，这场相识从一开始就是一场骗局。据牡丹江东安区法院2016年12月5日对张钧波做出的一份判决书显示，张钧波系2003年1月16日因犯绑架罪被齐齐哈尔中院判处无期徒刑，2003年4月4日，黑龙江高院二审裁定维持原判，2003年7月1日，张钧波被投送北安监狱服刑改造，2006年2月10日经黑龙江省高级人民法院裁定减为有期徒刑二十年，剥夺政治权利八年。2008年6月3日，张钧波被调入牡丹江监狱服刑。

转监不足一年时间，张钧波通过手机网络聊天时认识了王彩娥，随后在狱中对其展开了一轮又一轮的诈骗。王彩娥此前接受澎湃新闻采访时称，2010年2月她发觉被张钧波诈骗，随后向监狱告发此事。牡丹江监狱对此回应称，此次案发后，监狱方共有4人被起诉，多人被内部处分。

谎称能为犯人办立功材料等，诈骗钱财买彩票

据牡丹江监狱相关负责人介绍，张钧波在2009年5月到2010年1月对王彩娥实施诈骗后，因涉诈骗罪被隔离审查，长期单独关押在禁闭室。

但这并未阻止张钧波继续实施诈骗。

东安区法院对张钧波做出的一份判决书显示，2013年11月到2016年1月，张钧波利用手机，对受害人李某、李某某、史某某、王某某等实施诈骗，作案7起，涉案金额共计751000元，赃款用于购买彩票、偿还借款等。

这7起案件系“漏罪”，张钧波在其前诈骗犯罪被侦查期间，继续实施诈骗犯罪。

判决书显示，2016年4月18日，黑龙江省牡丹江监狱对张钧波诈骗漏罪立案侦查。此前的2016年4月1日，张均波刚刚因犯诈骗罪被判判处有期徒刑二十年。

牡丹江市牡南地区检察院指控，2013年11月27日至2014年9月15日，张钧波以帮助王某某向监狱索要钱财为由，骗取王某某219000元，期间返还王某某115000元，其余赃款被张用于购买彩票等挥霍。

2014年11月14日至2016年1月31日，张钧波以帮助狱友李某甲办理禁闭不扣分、办理立功材料等为由，先后多次骗得李某及李某某两人共计465000元，期间曾退回22000元，其余赃款用于购买彩票被张挥霍。

2015年12月19日，张钧波以帮助再犯罪服刑人员史某少加刑期为由，骗取史某家属史某某45000元，赃款用于购买彩票被其挥霍。

公诉机关认为，张钧波共实施诈骗犯罪7起，诈骗金额共计751000元，案发前张钧波返还被害人137000元，案发后监狱民警替张钧波返还被害人510000元，尚有104000元未返还。公诉机关认为，张钧波身为监狱服刑罪犯，诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

案发后两部手机被收缴，犯诈骗罪获刑25年

东安区法院经审理查明，张钧波系牡丹江监狱服刑人员，2013年11月27日至2015年12月19日在狱内服刑期间，实施了多起诈骗犯罪，共骗取4人751000元，案发前返还了137000元，诈骗数额为614000元，诈骗赃款被其全部挥霍。

东安区法院经审理认为，张钧波以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控张钧波犯诈骗罪的事实清楚、证据充分、定性准确，应予支持。张钧波在服刑期间发现有漏罪没有判决，应当数罪并罚。张钧波在其前诈骗犯罪被侦查期间，继续实施诈骗犯罪，主观恶性极深，且诈骗数额特别巨大，所骗赃款全部挥霍，可以酌情从重处罚并追缴诈骗赃款。

法院据此以诈骗罪，判处张钧波有期徒刑十五年，并处罚金20万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利八年，并处罚金20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利八年，并处罚金40万元。

值得注意的是，该案在侦查期间，办案人员曾从张钧波处查获两部手机，判决书称，张钧波的作案工具（黑色直板BenWee手机一部、黑色直板samsung手机一部）已予以没收。