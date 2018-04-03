扫码支付新规4月1日起执行 商户和消费者未受影响

来源：证券日报

■本报见习记者 刘 萌

超市购物、饭店买单、出行打车……消费者在结算时通过“扫码”完成支付颇为流行。然而消费者在享受便利的同时，却因频频爆出支付安全隐患，备受各方关注，监管也出手规范。

4月1日起，《条码支付业务规范（试行）》、《条码支付安全技术规范（试行）》和《条码支付受理终端技术规范（试行）》正式开始实施。其中，最引人关注的是，单日限额500元的规定。《证券日报》记者走访发现，多数商户和消费者“未受影响”。

静态条码单日上限500元

目前，银行或支付机构，根据风险防范能力等级不同将支付限额分为四个等级。其中，风险防范能力达到A级，采用包括数字证书或电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，由会员单位与客户通过协议自主约定单日累计限额；风险防范能力达到B级，采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计金额应不超过5000元；风险防范能力达到C级，采用不足两类要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计金额应不超过1000元，且会员单位应当承诺无条件金额承担此类交易的风险损失赔付责任；静态条码支付，风险防范能力为D级。

不少人担心500元的额度会不够用。其实不然，单日限额500元的规定只是针对静态条码支付。常见的餐馆、路边摊或商店柜台处打印悬挂好的二维码，就属于静态条码，该二维码长期有效，安全性较低。我们买完东西付款时，向收银员出示的二维码属于动态条码。动态条码由于条码不断更新，不容易被替换盗用，因此更为安全。事实上，随着扫码支付的迅速普及，相关的欺诈案例也越来越多。最常见的是，商户摆放在收银台边的静态码被不法分子悄悄更换，连店主都没有发现。

央行有关负责人称，基于防替换、防盗刷等安全因素考虑，要求银行、支付机构使用静态条码支付时要执行严格的限额管理措施，以鼓励市场主体采用更为安全的动态条码提供支付服务。依据主要市场机构条码支付交易数据显示，500元的额度已覆盖绝大部分使用条码支付客户及商户的需求。

对商户和消费者影响不大

据了解，目前采用静态条码支付的多位路边摊或小商店，如买菜买水果、买早餐小吃、油盐酱醋等，单人单日很少超过500元。

近日，《证券日报》记者走访了北京市朝阳区某商圈，发现商场、大中型超市均配备了扫码枪，街边小店还有不少没有配备扫码枪。

在某中型超市，收银员告诉记者：“我们春节过后安装的扫码枪，不知道和新规要实行有没有关系。这样收款挺方便的，不用担心店内网络不好时收款不成功。”

本报记者随机采访了多位消费者、收银员以及门店店长。有消费者表达了自己的顾虑：“为什么要限额呢？平时出门都不带现金了，担心额度不够用。”

实际上，这种担忧并非个例，尤其是很多人并不知晓4月1日起要执行新规的具体内容，以为超过500元就不可以支付了。当记者表示超过500元部分或者较大额支付可以由商家拿自己的扫码设备扫消费者的动态码完成支付时，有消费者表示，“这样更好，再也不用担心自己扫商家二维码输错数字了，而且更加安全。”

在某社区的菜市场，一位蔬菜摊主告诉记者：“现在大家买菜多使用扫码付款，超过单日限额收现金就可以。”

还有不少小商户在《证券日报》记者采访时表达了近期配置扫码枪的意愿。本报记者调查发现，目前市面上的扫码枪并不贵，在实体店铺和网上均可以购买。记者咨询某家扫码枪销量领先的淘宝店主了解到，购买扫码器，店家包申请支付接口，包送软件，包安装，全包。只需要提供营业执照等资料给他们开通支付接口。再搭配扫描枪，就可以使用扫码支付。

而对于一些大型超市、商场等场所，由于早就配齐了扫码枪等设备，一直使用动态码收款，此次新规实施并没有影响。