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P2P网贷贷款余额有史以来首降

P2P网贷贷款余额有史以来首降
2018年04月03日 03:05 新浪综合
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　　来源：证券日报

　　■本报记者 于德良 

　　互联网金融风险专项整治清理整顿工作的成效进一步显现。

　　第一网贷最新发布的《2018年一季度全国P2P网贷行业快报》显示，截至2018年3月末，全国P2P网贷贷款余额15657.91亿元，环比下降0.79%，这是全国P2P网贷有史以来贷款余额首次出现下降；基本正常经营P2P网贷平台为2292家，环比下降5.52%。

　　2018年一季度，全国P2P网贷成交额7472.79亿元，环比下降19.70%，同比下降18.95%。网贷季度成交额环比与同比均大幅度降低，这在中国P2P网贷产生发展以来亦是首次出现。业内人士表示，这表明监管部门《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》强调的“双降”（从业机构数量及业务规模双降）目标完成。

　　数据显示，2018年3月份，全国P2P网贷成交额2590.48亿元，环比增长21.44%，同比减少23.78%；平均综合年利率9.30%，环比下降0.1个百分点，同比上升1.15个百分点；平均期限为10.33个月，环比延长28.32%，同比延长31.76%。

　　截至2018年3月末，全国778家（不含128家问题平台）网贷平台持有ICP经营许可证、或EDI证、或同时持有两证；全国有1506家（不含122家问题平台）P2P网贷机构直接与银行对接进行资金存管，其中银行资金存管已经上线的有946家，已签订银行存管协议还未上线的有560家。全国主动关闭、提现困难、失联跑路等问题平台累计达3381家。

　　对此，中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义指出，P2P网贷贷款余额是多期网贷交易的积淀，具有有滞后性，没有网贷成交额指标灵敏，但更能完整地反映网贷业务规模。监管部门《关于进一步做好互联网风险专项整治清理整顿工作的通知》要求业务规模下降，应该是指贷款余额下降。但长期以来，包括互联网金融风险专项整治以来，尽管网贷成交额逐渐下降，P2P网贷余额依然月月创新高，现在终于出现小幅度下降，实属来之不易。随着网贷风险专项整治的完成，网贷将进入健康发展新阶段。

　　第一网贷相关负责人冯艺认为，互联网金融风险专项整治已进行两年，P2P网贷平台验收、备案时间仅剩下三个月，但仍有超过总贷款余额三分之一的超限额。这意味着在未来三个月内，P2P网贷行业需要从中小微企业抽回5000多亿元的贷款，对可能引起实体经济和部分地区的连锁反应，需要严格监测、提前预判。另外，妥善处置和化解未通过验收网贷机构后期风险、网贷机构验收备案后发生涉众事件等风险，也亟待有切实可行的风险应急方案。

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