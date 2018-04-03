传美团以较大比例股权投资摩拜 共享单车或再起波澜

新浪科技讯 4月3日上午消息，据财新报道，近日，在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线之下，美团点评正式谈妥投资入股摩拜单车事宜，且投资股权占比较大。

另据蓝鲸财经报道，知情人士称，美团和摩拜已于近日达成收购协议。摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。双方最快将于本周内正式宣布。

对于传言，美团和摩拜双方不予置评。另有接近摩拜的相关人士告诉新浪科技，上个月，双方有就此事进行过洽谈，“不会这么快有结论”。

另有媒体报道称，目前，对收购摩拜表示兴趣并给出提出交易方案的公司，并非美团一家，软银及滴滴都有兴趣。

财新报道还指出，ofo第一大股东滴滴亦最终同意蚂蚁金服投资ofo，此前蚂蚁金服对ofo的借债得以实现债转股，双方就投资细节尚在谈判中。

有接近交易人士向财新记者表示，早在去年底，觊觎出行市场良久的美团点评即透露出了投资摩拜，卡位共享单车场景入口的意愿。

然而彼时，由于滴滴和摩拜的天使投资人、摩拜董事长的李斌并不同意此交易，美团迟迟未能如愿。近日，在马化腾的推动之下，双方终于正式达成投资协议。