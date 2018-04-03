特朗普收拾亚马逊是为了报复贝佐斯吗？

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

老司机总是一大早发车。

老炮的最新目标

几乎每一天的清晨，天微蒙亮的时候，美国哥伦比亚特区宾夕法尼亚大道1600号的主人，这个世界最有权势的人，就打开了电脑，开始一天的工作。显然，这是一位Twitter重度用户。虽然这家网站的员工并不喜欢他，甚至还注销过他的账号，但这位长者却不改初衷，从未放弃过这片阵地。毫无疑问，这是他最大的爱好之一，也是最有威力的武器之一。

这位年过七旬的老炮靠着这个社交媒体从纽约迁居到了华盛顿，搬入了或许是他此生最简朴的住所，也把这里变成了自己最有威力的战场，毫不留情将火力对准了他的对手们——主流媒体、电影明星、政界敌人、贸易大国，以及商界巨头。

在这些等着被他炮轰的对手中，最猝不及防的莫过于那些上市巨头。因为没过多久，纽约的开市钟声就即将敲响，他们几乎没有时间作出反应，更无法像其他人那样公开回击，只能无奈地看着自己的股价开盘暴跌，市值瞬间数以亿计的蒸发。而在遭受无形重击之后，他们所能做的，就是等着另一只更加沉重的靴子落地。

这种睡意懵懂间就遭受隔空重击的惨痛，丰田曾经经历，福特曾经服输，Facebook曾经领教。而最新一个承受炮轰的“受害者”，就是市值7000亿美元的电商巨头亚马逊，也是这个世界拥有最多财富的人——个人资产突破千亿美元的贝佐斯。习惯早上睡到自然醒的贝佐斯，上周四醒来的时候，或许心情不会太好。

自上周四美国总统特朗普Twitter炮轰亚马逊以来，准确的说，是外界传出特朗普意欲对亚马逊下手以来，亚马逊股价已经暴跌了200多美元，跌幅接近了13%，市值因此蒸发了400多亿美元。复活节周末并没有改变亚马逊的运气。这家美国股市市值排名第三的科技巨头周一依然走势低迷，继续暴跌5%。

炮轰已预谋许久

相对于其他的特朗普推文炮轰对象，亚马逊或许是最心里有数的“受害者”。因为这是一场酝酿许久的炮轰，早在两年之前就已经埋下伏笔。特朗普和贝佐斯，两位亿万富翁之间的梁子，也已经结下多年。于公于私，特朗普都有足够的理由对亚马逊开炮。

时间倒回2016年美国总统大选，当时特朗普还是共和党总统候选人，他的民意支持率远远低于民主党候选人希拉里，更因为自己此前的一系列出格言论遭遇到美国主流媒体的口诛笔伐。那个时候，没有多少人看好这个从未担任公职更完全不顾政治正确的人能够入主白宫，甚至把他当成了取消的对象。

在美国的西海岸，互联网巨头们也旗帜鲜明地站到了自己的盟友民主党一方，不遗余力地帮助希拉里打击特朗普。贝佐斯显然是其中最投入的一位，不仅是因为他和亚马逊的巨大影响力，也是因为他旗下拥有美国三大主流媒体之一的《华盛顿邮报》。

贝佐斯和特朗普的公开口水战也是媒体津津乐道的话题。在贝佐斯的眼里，特朗普是一个哗众取宠、“毁灭民主”的政治小丑，是他公开嘲讽的对象，甚至开玩笑“要用火箭把特朗普送到太空”。两人的财富显然不在一个级别，虽然都是亿万富翁，但房地产大亨的30亿美元资产甚至还不到互联网大亨的一个零头。特朗普则将贝佐斯形容为一个邪恶的科技寡头。

特朗普在大选期间遭受的最沉重，就来自于《华盛顿邮报》。这家贝佐斯在2013年全资收购的主流报纸，专门安排了一个由20名资深记者组成的“反川小组”，致力于挖掘特朗普的负面黑材料。特朗普的“更衣室玩弄女性”对话丑闻，就是这个“反川小组”的最大成果。此外，亚马逊在大选之前公开删除希拉里新书的差评，也被视为对希拉里的公开背书。

拿破仑的老梗上演

然而，令美国主流媒体和左派民众大跌眼镜的是，主流媒体眼中的“国民公敌”特朗普居然在大选爆冷击败了希拉里。虽然在普选票上落后希拉里300多万张选票，但凭借着在五大湖区和摇摆州的险胜，特朗普在美国大选的选举人团制度上，反而以304票对227票的巨大优势击败希拉里，成为新一任白宫主人。

在尴尬沉默了几天之后，贝佐斯颇有些无奈地公开表示，“祝贺特朗普当选。我会以最开放的态度对他，希望他成功执政，服务这个国家。”历史总是有复读机，拿破仑的著名老梗似乎又一次上演。不过，已经登顶美国权力中心的特朗普显然并不在乎贝佐斯是否“开放态度”。

2016年12月，当选总统特朗普召集了苹果、微软、亚马逊、Facebook等西海岸互联网巨头举行了一次见面会，向曾经的希拉里伙伴们伸出了招安的橄榄枝。贝佐斯也参加了那次会议。他被安排坐在特朗普右手边第四位，只能带着苦涩从侧面近距离观摩这位曾经最讨厌的人，希望挽回一点印象分。

就职几个月后，特朗普总统又一次召见这几位互联网大佬，贝佐斯再次从华盛顿州赶赴华盛顿特区。但在媒体刊登的照片中，贝佐斯的表情就像吞下了一只苍蝇。这完全可以理解，当时特朗普的穆斯林禁令和退出巴黎协议两大政策正遭到美国左翼民众和媒体的愤怒声讨。任何对特朗普的支持甚至微笑都可能给自己带来负面，连马斯克都不得不退出特朗普的经济顾问小组。

不过，特朗普并没有伏击亚马逊。在他正式Twitter宣战前一天，Axios网站就已经传出了特朗普打算对亚马逊下手的消息，看起来很有点提前试探反应的意思。而他的打击点，就是亚马逊的税收和物流两大焦点问题。

亚马逊的“三宗罪”

接下来就是上周四清晨的那一幕，美国总统特朗普在推特上公开炮轰：“我在大选之前就已经表示了对亚马逊的担忧。和其他企业不同，他们向州和地方政府交了很少甚至没有交税，利用我们的邮政系统当作他们的物流(给美国带来了巨大损失)，导致数以千计的零售商破产！”实际上，他的确早在两年前就开始炮轰亚马逊以不公平的竞争优势危害实体经济。

无论特朗普与贝佐斯之间有多少过节，他要对亚马逊下手，就必须有足够的理由才能服众。那么，他对亚马逊展开攻击的这三大理由到底是否存在呢？白宫发言人随后澄清了特朗普的推文，称总统所说的税收问题指的是亚马逊上的第三方卖家销售没有纳税。

与中国不同，美国的商品价格并不包括税，消费者需要额外缴纳消费税，这是地方政府的一项重要财政收入来源；而每个州和地区都有自己的税率。从几年前开始，消费者购买亚马逊自营商品已经需要缴纳消费税(以消费者所在地邮编为准)，但购买亚马逊平台上第三方卖家的商品，目前依然免税(如果该卖家在消费者所在州没有业务的话)。

其实，亚马逊在税收问题上一直饱受非议，善于利用各种政策来为自己合法减免税收。据美国税务和经济政策研究所(ITEP)的报告显示，2017年亚马逊在美国实现利润56亿美元，但却一分联邦所得税都没有交，而且得益于特朗普政策的减税政策，他们在2018年还能获得7.89亿美元的税收减免。只不过，亚马逊用之前亏损抵税的手段，特朗普在经营房地产企业的时候也曾经用过，所以他没法名正言顺地攻击亚马逊去年不交税这一话题。

去年亚马逊还推出了第二总部建设计划，公开以50亿美元投资和5万个就业岗位，吸引美国各地方政府提供优惠政策。为了招商引资解决就业，美国238个城市政府纷纷向亚马逊提出了各种税收减免的优厚条件，新泽西州的纽瓦克甚至提出了高达70亿美元的税收减免政策。显然，亚马逊已经把合法避税的手段用到了极致。

亚马逊无法回避

在川普公开炮轰之后，美国财政部长努钦表示，政府一直密切关注这个问题，预计很快就会出台政策，督促亚马逊把第三方卖家纳入消费者税征收体系之中。实际上，美国已经有两个州要求亚马逊对第三方卖家征税。显然，亚马逊在这个问题上已经是无法回避。

在去年亚马逊平台高达1179亿美元的营收之中，有700多亿美元来自第三方卖家，而亚马逊则从中获取平台佣金。如果川普政府推动亚马逊全平台征税的话，那么亚马逊平台第三方卖家相对于其他电商平台的免税优势即将不复存在(在加州这种价格差距甚至可以达到10%)，势必会影响到亚马逊第三方卖家的销售额，也会冲击到亚马逊自身的营收。

邮政问题是特朗普随后又一次攻击亚马逊的主要焦点。美国邮政作为公用事业机构，有义务覆盖美国所有地区(包括那些商业快递公司因为成本原因所不愿意覆盖的偏远地区)，近年来一直巨额亏损。2017年美国邮政实现营收696亿美元，亏损27亿美元。特朗普显然认为亚马逊用美国邮政给自己送包裹，是借助纳税人的钱盈利，给美国邮政带来了巨额损失。

真的是这样吗？亚马逊的包裹业务也给美国邮政带来了连年增长的巨额营收，但并没有缓解美国邮政的多年亏损。美国邮政目前的成本分摊机制还是在2007年制定的，当时他们规定包裹业务要承担5.5%的固定成本，但随着市场需求的不断变化(亚马逊的需求是重要原因)，美国邮政的包裹业务不断增长，已经占据了美国邮政接近三成的营收来源(去年营收接近200亿美元)，却依然只承担5.5%的固定成本。换句话说，美国邮政的包裹定价还是10年前的水平，确实定低了，是导致美国邮政连年巨额亏损的重要原因。

美国是一个地广人稀的国度，人口主要集中在东西海岸以及城市地区。亚马逊无论是组建自己的物流体系(从2016年就开始部署)，还是使用UPS和Fedex等商业快递公司，其覆盖范围都无法与不惜成本的国家财政支持的美国邮政相提并论。如果美国邮政对亚马逊等电商公司的包裹业务提高定价水平，显然有助于美国邮政扭亏为盈，减少纳税人的损失；另一方面，这也意味着亚马逊要付出更大的物流成本。

中期选举最重要

美国是一个选票决定政治的国家。无论是执政党还是在野党，其政策纲领背后都无法离开自己的选民基础。特朗普选在这个时候，拿电商巨头亚马逊开刀，并不只是针对贝佐斯，背后也有自己的政治考量——今年的国会中期选举。美国联邦参议员(100人)任期六年，联邦众议员(435人)任期两年；这意味着中期选举要更新三分之一的参议员和所有的众议员。

在2016年的大选过后，共和党在美国总统、各州州长、参议院和众议院占据着全面优势。国会领先优势也是特朗普政策成功通过减税政策的坚实基础。实际上，在奥巴马担任总统之后，民主党在两次中期选举中全面溃败，在众议院丢了75个席位，在参议院丢了13个席位，全面失去了国会主导权。这是奥巴马执政后期一直无法推行有效政策的关键原因，因为他变成了没有国会支持的“跛脚鸭”。

但是共和党的优势并不稳固，可谓是岌岌可危。目前美国联邦参议院中，共和党以51席占据着极其微弱的多数席位，只要再丢一席就会失去优势。在众议员全面选举中，更是充满变数。作为共和党总统，特朗普今年的首要任务就是在中期选举中巩固共和党的优势，为自己未来几年的执政铺平道路。这就可以理解，为什么特朗普今年要大打贸易战，强调就业回归，提振实体经济。因为这些都直接关系着共和党的选民基础。

亚马逊电商平台的迅猛增长，代表着电商网购的未来趋势，但背后也是实体零售商的尸横遍野。过去几年时间，美国零售商的业绩呈现出直线下滑趋势，破产数量也在连年增长。标准普尔的数据显示，去年美国有50家零售商申请破产，其中包括了RadioShack、SportsAuthority、Toys R Us这样的垂直零售商，创下了自2011年(59家)以来的新高。

去年美国零售业关店总数超过了1万家。即便梅西百货、希尔斯百货、百思买这样的实体零售巨头，目前的状况也是苦苦挣扎，不得不大批关闭店面和裁剪人员。单是梅西百货和希尔斯百货过去两年就已经关闭了400多家门店，裁员人数接近了两万人。百思买更是刚刚宣布宣布关闭250家手机店。

虽然实体零售一片惨淡，但这毕竟关系到美国1200万零售业雇员的工作。在百货、服装、书籍、电子产品这些实体零售业的主力商品中，亚马逊带来的冲击几乎无处不在。如果未来五年亚马逊在这些商品的占比达到40%，那么就会有150万实体零售业人员失业。而这些人，代表着实实在在的选票。尽管亚马逊仅占美国零售总额的4%，但作为电商第一平台，亚马逊是实体零售商最好的靶子。

权力还是财富重要

除了税收和邮费这两大焦点，特郎普还能在哪些方面打击亚马逊？目前亚马逊AWS是美国政府最大的公有云提供商，单是中央情报局一个订单就高达6亿美元。但亚马逊在美国政府云服务市场的一家独大，也遭致了微软和IBM等竞争对手的投诉，他们认为政府不该把所有数据都寄托在一家平台上。

在其他云服务公司的联合施压下，上月早些时候，美国五角大楼不得不取消了原本授予亚马逊合作伙伴的10亿美元订单，把合同金额缩小到6500万美元。如果特朗普对亚马逊的炮轰涉及到政府云服务采购领域，那么AWS可能会遭受最直接的影响。单是五角大楼一个机构未来几年的云服务合约就高达数十亿美元。

反垄断或许是特朗普对贝佐斯的终极重击，在这方面，亚马逊未来无疑会面临越来越大的监管压力。每一家如日中天的巨头公司，最害怕的莫过于反垄断诉讼。eMarket去年10月份的数据显示，亚马逊已经占据着美国电商平台高达44%的市场份额。而KeyBanc的数据显示，AWS在云服务市场的份额甚至高达62%，而微软和谷歌加起来的市场份额也只有32%。

特朗普想要收拾亚马逊，于私是他和贝佐斯的长期宿怨，于公是为了遏制亚马逊的增长势头，减少对传统零售商的冲击，帮助共和党在中期选举吸引更多的传统行业选民支持。但从今年美国政府废除网络中立性原则等事件来看，互联网行业在特朗普政府治下，或许不会再有奥巴马政府时期那样的政策扶持。

美剧《纸牌屋》里，凯文·斯派西(Kevin Spacey)主演的弗兰克·安德伍德(Frank Underwood)总统曾经对美国政治有一句经典名言，“权力比财富更重要”。