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豆瓣音乐与V.Fine合并 豆瓣为新公司最大股东

豆瓣音乐与V.Fine合并 豆瓣为新公司最大股东
2018年04月03日 08:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月3日早间消息，近日，豆瓣音乐和音乐版权管理公司V.Fine完成合并。合并后，豆瓣为新公司的最大股东，将继续在产品、流量、品牌、运营等方面为新公司提供支持，并坚持豆瓣音乐的品牌调性，在产品和商业化方面与新公司探索更多的可能性。

　　同时，新公司完成近千万美元的首轮融资，由挚信领投、险峰创投和唯猎资本跟投。

　　新公司将保留双方已有品牌，并延续豆瓣音乐和V.Fine 的品牌定位。豆瓣音乐包括线上社区豆瓣音乐人、网络电台服务豆瓣FM、独立音乐厂牌大福唱片及青年文化品牌潮潮音乐节。V.Fine 主要业务是原创背景音乐版权管理，包括独立研发版权检测、识别和加密技术和自有版权库维护和授权分发。

　　豆瓣音乐于2005年7月上线，上线之初主要提供唱片数据服务，是很多乐迷分享与获取音乐信息的重要来源。2008年，豆瓣音乐人社区上线，为音乐人提供了发布作品和推广交流的渠道。目前有近5万组原创音乐人入驻，累计上传作品50多万首。2009年，豆瓣FM上线。2014年，豆瓣音乐成为豆瓣旗下全资子公司，并开始更积极的版权积累和独立音乐人运作。目前，除线上服务之外，豆瓣音乐还拥有大福唱片和潮潮音乐节两个线下品牌。

　　V.Fine 成立于2015年，着重面向B端的音乐版权管理。V.Fine 运营管理超过15万首的原创背景音乐曲库，搭建了音乐售卖线上平台，并和多家知名互联网平台公司有直接的音乐版权合作，也拥有为商业品牌及项目定制音乐的能力；同时，V.Fine 还拥有独立研发的版权监测、识别和加密技术。

　　合并之后的新豆瓣音乐将保留原豆瓣站内入口，并同步升级移动App（豆瓣FM/豆瓣音乐人），吸纳、挖掘并推广国内有潜力的原创音乐人。充分运用双方优势为音乐人用户提供一系列产业链上游的服务，将数据平台，交易管理平台，监控技术整合，与豆瓣音乐人社区打通，形成一个‘版权流’闭环。并帮助他们与下游的经纪、演出、版权市场等形成更好的联动，以期为音乐人获得更大的收益。

　　另一方面，新豆瓣音乐也将持续豆瓣音乐始于2015年的直接深入音乐内容生产前线的尝试，投资发展大福唱片及潮潮音乐节两个品牌，进行更多音乐、艺术和科技融合的音乐及音乐现场体验探索。(宵寒)

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