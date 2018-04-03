网约车大战再添变量 携程专车宣布获网约车牌照

新浪科技讯 4月3日早间消息，携程今日宣布旗下的携程专车获得天津市交通委代交通部交通运输部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》，也就是俗称的“网约车牌照”。这就意味着，携程专车具有了网络预约出租车线上服务能力，可在全国范围通用。

2015年，携程专车开始搭建平台，引入了全国多家网约车品牌。运营三年之后，携程正式推出自营的专车服务。

携程国内专车事业部CEO李乔表示，网约车市场规模庞大，行业前景难以限量。但现在已经从“拼补贴”的时代，进入到“拼服务”的时代。用户更乐意为好服务买单，一味地补贴只会损失服务质量，损失口碑，最终损失用户。

携程方面引用交通部的数据显示，截至2017年，网络预约出租车用户规模达2.25亿，而与此相对的只有10万名持证上岗的网约车司机，市场的供需矛盾十分突出。

李乔对此表示，为给全国用户带来统一的服务体验，携程专车将根据全国各城市关于网约车的细则，以其中最苛刻的条件作为入门门槛，打造高质量高标准的携程专车。

值得注意的是，目前正值美团与滴滴开启出行大战时期，美团打车在南京试水之后，高调进入上海并与滴滴展开正面对决。美团方面宣称已经在进入城市拿到三分之一市场。不过随着美团的老对手携程入局，网约车大战再添变量。(张俊)