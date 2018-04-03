站上同一条赛道上：美团vs滴滴 终有一战？

行业专家认为，滴滴和美团并不会爆发烧钱补贴大战，目前两家诉求不同，冲突并不明显

《中国经济周刊》记者 孙冰 | 北京报道

编辑：蒋莉莉

（本文刊发于《中国经济周刊》2018年第13期）

3月21日，美团打车正式登陆上海，这意味着继一年前南京试水之后，美团打车跨出了布局全国市场的第一步。同日，美团还宣布已经获得了杭州市颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。此外，首批推进的城市还有成都、福州、温州、厦门，而另一“重镇”北京也将在4月份开启。

就在美团从外卖跨入打车的同时，滴滴也从打车跨界外卖。4月1日，滴滴外卖将在无锡开城，之后陆续“开餐”的名单中还有南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。目前，标签为“美食佳饮”的“滴滴配送”App已上线，“月入超一万”的字眼赫然出现在骑手的招聘广告中。

“互联网公司又打起来了？我闻到了红包的味道。”司机、用户、骑手都被戳中了兴奋点。

当“准巨头”美团和滴滴分别开始试探着进入对方的腹地，故事一定没那么简单。无论美团，还是滴滴，都经历过同业大战、补贴烧钱、兼并收购、圈地融资、巨头间周旋……如今双方突然发现：大家都站上了同一条赛道……

美团做打车只是时间早晚的问题？

根据美团公布的数据，美团打车上海上线首日完成订单量便突破了15万单，第二天日完成订单量则超过了25万单，第三天的日完成订单量更是突破了30万单，增长强劲。为了吸引更多全职司机，美团打车对司机前三个月免抽成，之后的抽成比例为8%，而滴滴快车的平台抽成在20%左右。

“打车的需求很强，我们的目标是拿到三分之一的市场。”美团点评CEO王兴表示。看来，做打车，美团是认真的。去年12月，美团就已经进行了公司架构调整，新成立了出行事业部。

至于为什么要做打车，王兴和美团的重要投资人、今日资本创始人徐新都提到了这样一个数字：美团点评上的用户有30%左右是打车去吃饭的，重叠度这么高，一定有得做。

“美团做打车是早晚的事，从业务逻辑上来看，顺理成章。”资深行业专家王耀弘告诉《中国经济周刊》记者，他曾经先后在百度外卖和滴滴担任高管，此前在物流行业也拥有丰富的经验。

“以美团和点评的用户积累和用户行为，套一个打车进去，场景是非常适合的。而且业务推进也是顺水推舟，用户端根本不需要太多费力，只需要在运力端发力就可以了。但毕竟外卖的仗还没打完，不能太着急，美团打车南京试水了一年之后才开通第二城。不过，北京上海两个城市的战略意义比较大，做起来之后，极有可能在全国快速推开。”王耀弘说。

但是，王耀弘认为，滴滴和美团并不会爆发非常激烈的烧钱补贴大战。一方面，一般一个行业都是被两到三个顶级玩家带火的，现在出行行业正处在一个缺乏竞争的真空期，市场完全容纳得下更多玩家一起去做。而滴滴成为行业霸主以后，用户的抱怨也开始变多了，比如体验不好、运力不够、涨价等问题，从美团打车上线后司机和用户的反应来看，大家还是希望有一个竞争对手能够去挑战一下滴滴的。

另一方面，美团打车与滴滴冲突并不大，因为两家的诉求不同。美团的目标很明确，就是想要20%~30%的市场份额，并不是一定要去打败滴滴，而主要是给自己的用户一个更好的体验，完善服务链条。

对于美团的低比例抽成，记者询问了滴滴内部一位不愿具名人士的看法，“美团现在是在拉新，但以后的事情谁知道呢？如果真的行业常态就是8%的抽成比例，美团会进来吗？”该人士表示。

滴滴外卖给新招骑手的万元保底工资也远高过了美团的6000元。当然，也有可能是“以后的事情谁知道呢”。

滴滴外卖能否复制Uber的成功？

滴滴杀入外卖也有迹可循。早在2015年，滴滴就曾战略投资饿了么。外界据此猜测，滴滴有意打通出行和外卖这两大O2O高频应用，合力搭建两个轮子的电动车加四个轮子汽车的“2+4”同城配送体系。但彼时，滴滴的主要精力毕竟是与Uber中国的肉搏战，因此入股比例并不高。

2017年，市场又传闻滴滴希望以20亿美金入股饿了么，但并未成行，最终滴滴决定自己做。业界对于滴滴做外卖并不太诧异，这主要是因为Uber的外卖业务发展得风生水起。Uber已经在美国推出Uber EATS（餐饮）、Uber Rush（快递）、Uber Life（优生活）、Uber Travel（旅行）等业务，而且收益不错。目前，Uber在全球有超过20%的订单就是外卖。

但是，王耀弘认为，滴滴要复制Uber的业务逻辑很难，因为国内外的情况差别非常大，无论是城市布局、人工成本，还是饮食品类……几乎没有可比性。在国外，Uber的外卖都是司机去送的，但是在中国，司机是不可能停车取餐和送餐上楼的，还是需要招募骑手；国外的外卖大部分是比萨等快餐，但中餐就复杂多了；国外人工成本是很贵的，送餐员的小费一般是餐费的15%，而在中国，能被普遍接受的送餐费基本在5元人民币左右。

“打车业务只有两端：用户和司机。但外卖的链条要比打车深，涉及三头：商户、骑手和用户。线下的商户需要逐一去谈、去审核，骑手要招募要管理，这些都需要一点点去做。”王耀弘说。

据记者了解，目前滴滴外卖和百度外卖类似，主要采取代理的模式。而美团在一二线城市主要做直营，三四线城市才做代理。

代理商可以更好地利用当地资源，成本也较低，互联网公司只做技术平台和输出管理模式。“但市场规模比较大的一二线城市并不适合做代理。”王耀弘说。他还透露，百度外卖导致很多代理商亏损严重，可能会影响代理商加盟滴滴的想法。

“外卖的前期投入很大，铺人铺车做餐厅推广，一开始为了争夺份额又要大幅补贴，所以头一两年基本都在赔钱。本来以为可以开始赚钱了，结果百度放弃了这块业务，而并入饿了么之后，几乎就消亡了。此次滴滴能投入多少？投入一两年后如果达不到预期会不会就叫停？不确定性很大。”王耀弘说。

“准巨头”MD必有一战？

业界有个说法：互联网的上半场属于BAT（百度、阿里、腾讯），他们把线上流量入口握在手中；而下半场则属于TMD（今日头条、美团点评、滴滴出行），新的流量入口是他们争夺的主战场。

美团和滴滴，作为未上市的两家独角兽企业，虽然现在还远未到冲刺阶段，但是在跑马圈地的过程中，彼此较劲和偶尔的擦枪走火肯定是有的。毕竟作为互联网下半场的主角和下一代的“准巨头”，速度即生存。

两家的业务本质都是基于地址位置的连接，只不过一家从生活服务出发，一家从交通出行起步，大家手里牌都差不多。美团和滴滴，都是连接线下服务，干的事情都是撮合交易。

2017年，美团点评的年度活跃买家达到3.2亿，活跃商户达到437万，每4个中国人就有1个在平台消费，已覆盖全国2800个市县区，是全球最大的生活服务电子商务平台。2017年，滴滴出行为全国400多个城市的4.5亿用户，提供了超过74.3亿次服务，全国平均每人使用滴滴打过5次车。

业内人士认为，无论打车，还是外卖，都需要吃透一摊。滴滴对整个汽车产业链的渗透很深，而美团系统也已经与大量餐厅打通，进来容易，做大做深很难。

美团把自己的使命描述为Eat Better，Live Better，赤裸一些的描述就是要做一切吃喝玩乐行为的消费入口。滴滴的目标是做全球最大的出行平台，而你出行去干吗？很大程度上也是去吃喝玩乐。

当两家的规模越来越大、生态越来越完善、疆域越来越广，交集的出现似乎是迟早的事情。只是不知道他们共同的“爸爸”——腾讯怎么想。