阿里95亿美元 吞下饿了么

关健

[从最初的盒马，到后来的大润发，再到屈臣氏、海澜之家，经历了从自营型新物种，到大卖场、集合店，再到独立品牌商的过程。未来，那些在全国密集开设了线下门店的独立品牌商将会触发一种连锁反应，陆续接入配送平台，延伸销售半径]

阿里巴巴联合蚂蚁金服收购饿了么的消息终于等来了官方宣布。

4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

阿里方面表示，饿了么将保持独立品牌、独立运营，饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。对于备受关注的饿了么创始人张旭豪的去留问题，阿里已将其任命为饿了么董事长，并兼任阿里巴巴CEO张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。

张勇对此表示，在创始人张旭豪先生和其团队努力下，饿了么毫无疑问已是国内本地生活服务领域的佼佼者。从结缘到全面融合，源自大家对新零售的共同相信。未来，饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施，与阿里众多业务产生奇妙的化学反应，成为阿里新零售战略的一支重要力量。

过去一向以“主控力强”示人的年轻创业者张旭豪称，这是包括阿里在内的广大资本市场对饿了么的认可。成为阿里集团一员后，饿了么与整个生态的联系会更加紧密，相互协作会更加高效，加入阿里生态，饿了么的发展平台将上升到前所未有的高度。

交易尘埃落定，高管去留也已敲定，剩下的核心问题就是饿了么将在阿里体系内扮演什么角色？据第一财经记者了解，伴随年初阿里本地生活领域的战略规划，饿了么的定位也逐渐清晰起来。

市场上，美团在本地生活领域合并大众点评后站稳脚跟，并于近期将触角强势深入滴滴掌控的打车市场，表现出明显的扩张态势。年初，口碑从蚂蚁金服划归至阿里巴巴旗下，向张勇汇报，同时确立了阿里在本地生活服务中的新零售思路。作为基础设施能力的饿了么对这一战略可谓“及时雨”。

阿里方面表示，此次收购完成后，阿里巴巴将以餐饮作为本地生活服务的切入点，以饿了么作为本地生活服务最高频应用之一的外卖服务，结合口碑以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务，产生化学反应，形成对本地生活服务领域的全新拓展。

此外，饿了么依托外卖服务形成的本地即时配送网络将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务、“天猫超市一小时达”、众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等一起，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

盒马CFO盛聪上周对第一财经记者说，盒马在高峰时段会使用部分第三方配送资源。结合上周末盒马宣布在京沪两地推出24小时配送服务，说明盒马对配送资源的需求旺盛，除了使用自营配送外，高峰期不排除借助点我达、饿了么蜂鸟的资源，特别是未来盒马在渠道下沉到二三线城市的过程中。

也就是说，饿了么未来在阿里新零售体系内将扮演基础设施的角色，业务也会更多元化。口碑正在用半成品食材加工的方式延伸餐厅的销售范围，这也需要配送团队的资源。对于阿里的投资行为，淘宝总裁蒋凡对记者称，“如果收购本身对阿里来说没有整合价值，这个收购就没有意义。”

一个明显的趋势是，随着线下门店催生配送需求，拥有全国配送网的服务商也迎来价值重估，饿了么95亿美元的身价也体现了这一点。美团外卖要给海澜之家送货；屈臣氏接入菜鸟网络，利用点我达的配送员给周边3公里用户送货；大润发上线App送生鲜和快消品给周边3公里用户。第一财经记者从业内可靠消息源获悉，菜鸟不久后将接入另一家重量级的线下独立品牌商，利用合作伙伴（可能是点我达）为其配送。

这种现象不是中国个案。2月份，亚马逊把WholeFoods超市接入两小时配送服务PrimeNow中，这意味着亚马逊要强势介入为超市送货的生意。WholeFoods原有的C端配送商Instacart的业务受到了影响，连原本划给Instacart员工用于拣货、打包的区域也被挤占压缩了。Instacart由前亚马逊物流高管创立，可以理解为“美国版的达达”。

但亚马逊刺激了其他零售商，反倒让Instacart成了抢手货。Instacart接到了来自Costco、Kroger的在线配送大单，并将业务拓展到了加拿大。因为这些零售商不想坐等被亚马逊抢走零售份额，转型线上迫在眉睫。Instacart在2月份融到了2亿美元E轮，这应该是它IPO前的最后一轮融资。其CFO说，2017年公司业务规模增长了160%，从30个市场拓展到200个。

从最初的盒马，到后来的大润发，再到屈臣氏、海澜之家，经历了从自营型新物种，到大卖场、集合店，再到独立品牌商的过程。未来，那些在全国密集开设了线下门店的独立品牌商（比如服装连锁、化妆品、母婴等）将会触发一种连锁反应，陆续接入配送平台，延伸销售半径。像饿了么这种具有地面资源的服务商被擅长线上的互联网巨头相中，并不奇怪。如果把饿了么的基础设施价值放到整个生活服务新零售大盘中看，95亿美元的价格就更好理解了。