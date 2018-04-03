印度电商Paytm获软银4亿美元投资 目前估值19亿美元

新浪科技讯 北京时间4月3日凌晨消息，本周一，据监管文件显示，软银集团正在对印度电商Paytm E-Commerce投资4亿美元，目前该电商的估值为19亿美元。

据该文件显示，Paytm E-Commerce的另一位已有投资者阿里巴巴也在此轮融资中对该公司增投4500万美元。

软银集团现在是印度快速发展的电商行业的主要投资者之一，已经拥有Paytm E-Commerce的母公司的股份。软银确认了此次投资Paytm Mall的计划，Paytm E-Commerce是线上版本的Paytm Mall。

本周一，软银在一份声明中表示：“结合强大的Paytm生态系统，我们相信Paytm Mall的线下到线上（offline-to-online）商业模式能成功。该商业模式使得印度1500万实体商店参与到了印度电子商务热潮中来。”

Paytm Mall首席执行官阿米特·辛哈（Amit Sinha）在一份声明中表示，将使用来自软银和阿里巴巴的最新投资来发展其技术并建立高效的物流团队。

据一份印度企业管理局（Registrar of Companies）的文件显示，在本次投资完成后，软银集团将得到Paytm E-Commerce公司21.1%的股份。

阿里巴巴新加坡电子商务公司（Alibaba.Com Singapore E-Commerce）目前持有36.3%的Paytm E-Commerce股份，仍然是该印度电商的单个最大股东。

在印度，Paytm E-Commerce的竞争对手包括亚马逊印度分公司和另一家印度公司Flipkart。Paytm的母公司One97 Communications还运营着印度最大的电子钱包服务。（小宝）