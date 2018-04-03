阿里95亿美元全资收购饿了么 补贴大战重来？

新京报讯 （记者梁辰）流传了一个月的中国互联网史上规模最大的收购案终于靴子落地。独角兽饿了么终于没有熬过这个春天。

4月2日，阿里巴巴集团将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO，团队也将不再区分阿里巴巴和饿了么。阿里巴巴给出的新零售战略布局，已将饿了么与口碑共同列入本地生活版图。阿里巴巴集团CEO张勇称，“这是阿里巴巴有史以来最重要的投资”。

美团外卖对此回应：感谢老朋友的多年相伴，欢迎新同学的如约到场，初次见面请多关照。

目前，除了美团、饿了么，滴滴作为“新同学”也已入场外卖江湖。

张旭豪辞任CEO，称为了资源“嫁”阿里

张勇宣布，待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。

2016年和2017年，阿里系连续两轮投资饿了么，共计22.5亿美元。在这之后，虽然曾再度考虑接受阿里财务投资，或者直接上市，但张旭豪已经清楚地意识到，中国外卖市场的问题不再是砸钱就可以解决的，“未来将会是一场资源战”。

张旭豪在接受媒体采访时称，我们发现资本已经不是在未来制胜的关键要素了，仅仅是一个很基本的点，更多未来要创造更多的价值，实现我们的梦想，更多的还是资源的补充，跟生态的补充。

上述收购消息宣布后不久，张旭豪出现在一场核心员工的问答大会上。他在现场说，为公司引入新CEO，是创始团队共同向阿里巴巴提出的要求，而他将更多在战略规划和决策，以及拿到更多资源上出力。不仅如此，饿了么还将在上海总部之外，增设北京总部。

张旭豪是否会离开？对此其对媒体称，“我个人呢，其实并不是离开公司，我的身份是董事长，董事长是帮助饿了么协调阿里内部和外部的资源，同时在整个未来的策略、战略方面提供支持和决策。”

而在一份新零售业务版图中，阿里巴巴已经将饿了么最有价值的两个部分，规划了不同的融入方案：饿了么外卖应用与口碑的到店服务协同拓展本地生活服务；本地即时配送网络成为阿里巴巴新零售“三公里理想生活圈”的物流基础设施。

快递行业专家赵晓敏告诉记者，饿了么即时配送体系将作为新零售重构“人货场”的基础设施，弥补阿里巴巴短板。

“新同学”来了，“三国杀”还是双雄争霸？

就在阿里巴巴宣布收购饿了么前一天，滴滴刚在江苏无锡“灰度测试”外卖业务。

整个餐饮外卖市场份额逐步被垄断。饿了么和百度外卖占据了50.6%的份额，美团外卖为41.8%，其他公司只能分走7.6%。

而饿了么投资人朱啸虎则将未来称之为“三国大战”——滴滴正在入局。

但在短期来看仍将是两强争霸。第三方咨询机构易观分析师杨旭告诉记者，综合性外卖平台已经有一定竞争壁垒，短时间内新入局者难有机会。

口碑联合饿了么对抗美团，补贴大战重来？

上述机构报告显示，2018年饿了么和美团进入集团生态对抗阶段。两家公司在服务场景上趋同，除了美团外卖在2017年上线跑腿业务外，基本难以见到差异性，而两家在资本上储备都十分充足，并且对无人配送和人工智能都有投入。

但是外卖只是一个切口，最终竞争将扩大至“本地生活服务平台”。阿里巴巴收购饿了么，是对与腾讯系竞争的补足。未来口碑和饿了么的协同融合将与美团点评展开更多高频交易场景的竞争，而不仅仅是外卖。

据最新公开的数据，饿了么有2.6亿用户、200多万商家，而美团点评披露的数字为3.2亿活跃用户和437万商家，后者略高于饿了么。尽管双方均未表态是否重启补贴大战，但多数受访对象认为，巨头的资金投入将再次“点燃战火”。

（本报记者杨砺对本文亦有贡献）