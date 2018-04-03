P2P网贷行业3月数据：贷款余额环比增速创近半年新低

每经记者 边万莉 每经编辑 王可然

近日，网贷之家研究中心发布了《P2P网贷行业2018年3月月报》。月报显示，3月P2P网贷行业的成交量为1915.65亿元，环比上升13.35%。随着3月各大平台在春节长假后恢复正常发标，网贷成交量出现显著回升态势，但是可以发现3月成交量仍然小于近一年平均水平。同时，贷款余额环比增速创近半年新低。

《每日经济新闻》记者注意到，具体到每个平台，成交量走势各不相同。从最近半年数据来看，部分平台3月成交量走势与行业整体相一致，部分平台3月是成交量最高的月份，也有平台3月是成交量最低的月份。

贷款余额环比增速放缓

PPmoney网贷CEO胡新向《每日经济新闻》记者表示，成交量的走势主要是受行业潮汐规律和合规整改影响。一方面，“节前资金荒，节后资产荒”的行业潮汐规律对成交量的影响由来已久，整个行业自今年1月份以来的成交量都在低位，这主要是由于用户习惯在春节回笼资金，同时也反映出优质资产稀缺成为行业日益凸显的问题。另一方面，随着备案合规的整改的不断推进，以及监管对企业的待收规模的收紧，为了顺利通过备案，行业内大部分网贷平台在优化资产配置的同时也都在极力控制标的的金额数量。

值得一提的是，截至3月底，P2P网贷行业贷款余额增至12899.71亿元，环比增加了1.28%，增长速度小幅放缓。记者注意到，3月也是近半年来贷款余额环比增速最低的月份。

网贷之家分析认为，主要由于P2P网贷行业目前处于备案元年，部分平台通过提前还款方式处置其超额存量，从而使得贷款余额增长速度小幅下降。

各个平台成交走势不一

不过，并不是所有的平台成交量都与行业整体的趋势相符。《每日经济新闻》记者以2017年10月~2018年3月为参考期限，对网贷之家2月份评级前25名的平台成交量走势进行了归纳统计。

统计显示，微贷网、搜易贷等9家平台的成交量走势与行业整体趋势相一致，即3月是除2月外成交量最低的月份。有趣的是，大多数平台受春节的影响，2月份的成交量达到低点，而随着春节假期的结束，3月成交量出现了不同程度的回升。在这25家平台中，积木盒子、投哪网等6家平台3月成交量低于2月成交量，成为是近半年来成交量最低的月份。

值得注意的是，3月成交量成为近半年最高的平台有2家；除1月外，3月成交量成为近半年最高的平台也有2家。某网贷平台从业人员向《每日经济新闻》记者表示，出现这种情况主要有两方面的原因，一是很多用户在春节期间积累了出借需求；另外，随着行业合规进程的提速，越来越多的用户愿意选择头部平台进行投资。

此外，还有5家平台3月份的成交量处于近半年中等水平。