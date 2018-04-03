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外卖江湖暗战 巨头要的不是“饭”

外卖江湖暗战 巨头要的不是“饭”
2018年04月03日 00:27 新浪综合
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　　外卖江湖暗战，巨头要的不是“饭”

　　陶凤

　　外卖市场硝烟又起，现在却不再是 “吃饭”这么简单。

　　4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

　　在此前一天，滴滴正式开放外卖服务初体验无锡站。滴滴外卖的上线，对美团、饿了么来说都是“来者不善”。最起码上线之初，滴滴就会对现有两家外卖平台形成一定程度的制约。

　　入局者总是有备而来。用互联网进行点餐，已经成为中国都市人越来越接受的消费方式。几乎十年前，饿了么在上海悄然成立，成为中国最早的在线外卖平台。饿了么疯狂扩张，吞下百度外卖成为高潮。如今，饿了么会师团购大战中活到最后的美团，两强雄霸外卖市场九成天下，滴滴夹缝而入虎视眈眈。

　　简单梳理巨头的成长史，在经历了补贴大战之后，外卖用户、消费单量急剧增长，让这一行业从野蛮发展进入寡头竞争。这似乎成为中国互联网上台的一大“套路”，兜兜转转最终回到BAT一统天下。

　　O2O领域兴起最早始于七八年前的团购，那是中国互联网草根创业的春秋时代，群雄并起，随后在多个领域多次上演的“新风口出现、资本一拥而上、烧钱再烧钱、巨头各立山头-合并淘汰-寡头”剧情再次上演。

　　看饿了么的融资背景，无论是去年10亿美元的融资，还是前年12.5亿美元的融资，背后一直都有阿里。

　　阿里在过去一年把自己的“新零售”描画得更加丰满，把寡头竞争带入线上不断重塑线下的新阶段。外卖平台O2O的属性，与新零售理念天然吻合。如果把饿了么放在整个生活服务新零售大盘中看，阿里开出的95亿美元价格是有道理的。

　　对优质商户争夺的背后，隐藏了另一个核心的斗争焦点，就是配送。由餐饮平台为商户提供配送服务，叫做专送。当谈下了足够多的优质商家以后，这些优质商家所产生的庞大订单，也需要优质的配送。

　　随着线下门店催生配送需求，优质配送意义不言而喻，拥有全国配送网的服务商也迎来价值重估。商家位于线下的门店将成为一个个放在消费者身边的“前置仓”，既能满足消费者极速、精准的配送需求，又能帮助商家降低仓储成本，更智能地运营供应链。

　　纵观市场，这样的结合越来越多：阿里系首推“门店发货”，腾讯系迅速跟进，先是美团宣布将为海澜之家的线下门店提供即时配送，紧接着京东到家也宣布将为全家便利店提供即时配送，无论美团还是被京东到家整合的新达达，都是靠送外卖拉起的配送队伍。

　　阿里滴滴们之所以要“送外卖”，争夺的不仅仅是餐饮的场景和入口，更是新零售催生的下一个风口，即时配送，或许是一个新的亿万级市场。

饿了么外卖融资
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