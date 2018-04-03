乐视网是否会“空壳化”再引深交所问询

新京报讯 （记者江波）乐视这出悬疑大剧近日出现几波新的剧情，继腾讯视频与新乐视智家结盟之后，乐视网1日发公告称，已质押所持新乐视智家股权，若无法按时偿债将失去公司控制权。

大约一周前，从乐视网“裸退”后的孙宏斌对媒体谈到，“我们投了乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。”融创系去年底已成为乐视影业第一大股东，这次，孙宏斌会夺走新乐视智家吗？而倘若失去旗下最有价值的资产，乐视网还会有明天吗？

新乐视智家是乐视网重要资产

乐视网1日发布关于公司重要子公司与腾讯签署《合作协议》补充说明的公告，指公司已将所持新乐视智家股权质押，如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置，公司将面临可能失去新乐视智家实际控制权的风险。此前两天，新乐视智家与腾讯视频合作的消息曾引发广泛关注。

最新公告中显示，乐视网目前持有新乐视智家40.3118%股权，为新乐视智家控股股东并对其合并报表。截至目前，公司将新乐视智家注册资本总数的34.9398%已质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司，公司将新乐视智家注册资本总数的5.3720%已质押给银行、信托公司等金融机构。

工商资料显示，天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司现为新乐视智家第二大股东，持股比例33.5%。根据乐视网此前公告，嘉睿汇鑫成立于2017年1月9日，受融创中国控股有限公司的实际控制。

去年1月，融创中国投资了乐视网、新乐视智家和乐视影业三家公司，分别获得了8.56%、33.5%和15%的股权。去年11月，融创再度向新乐视智家提供12.9亿元的贷款，换来乐视网质押13.5416%后者股权。此外，融创还为乐视网提供了30亿债务担保，担保质押了乐视网持有剩余的新乐视智家26.7702%股权。

从目前的情形看，倘若乐视网无法按时偿债，融创旗下的天津嘉睿很有可能取代乐视网成为新乐视智家的控制人。

乐视网今年初的一则公告显示，截至2017年12月31日，公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。如果公司业务规模无法重新回到较高水平，信贷额度恢复，公司将因现金流进一步紧张导致公司存在偿债压力。

去年11月，乐视超级电视的运营主体公司“乐视致新”更名为“新乐视智家”。据乐视网去年半年报数据显示，在主要子公司及对公司净利润影响达到10%以上的参股公司情况中，新乐视智家的净资产和总资产是最高的。

去年曾被监管问询乐视网是否会“空壳化”

去年11月前述股份质押发生后，深交所曾发送关注函11问乐视网，其中特别提到，“说明若相关借款不能偿还，质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司‘空壳化’。”近日，深交所再向乐视网发出问询函件，主要涉及孙宏斌变卖核心资产远远不够还债等言论，其还被问询是否存在触发净资产为负情形。

几天前，腾讯入局的消息原本令外界出现了一些“乐视出现转机”的声音，如今，孙宏斌会否夺走新乐视智家成为外界最关注的问题。

从乐视网“裸退”后的孙宏斌曾对媒体谈到，“我们投了乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。”他同时称，“新乐视文娱和新乐视智家，我们都会想办法把它做好，因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。乐视在智能电视领域还是领先的。”

融创系去年底已成为乐视影业第一大股东，近日乐视影业宣布更名乐创文娱。