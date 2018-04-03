新浪科技> 互联网 > 正文

神州优车毛利首次转正 资本运作促生态布局完善

神州优车毛利首次转正 资本运作促生态布局完善
2018年04月03日 00:35 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　3 月 31 日，神州优车（838006，OC）披露2017年全年业绩报告，期内实现营收98.56亿元，较上年同期增长68.62%，年度毛利率已由负转正，为12.8%，全年归属于母公司股东的净利润-2.6亿元，较上年同期大幅收窄92.7%。

　　值得注意的是，神州优车在2017年下半年实现了整体盈利：神州优车2017上半年财报数据显示亏损为4.6亿元，相较全年亏损2.6亿元，即下半年神州优车已实现2亿元盈利。

　　另一方面，神州优车于2017年内加紧战略扩张，不仅引入战略投资者为主业发展积蓄力量，同时通过资本运作的方式进入保险销售领域，并通过收购、产业投资的方式拓展上下游产业链，完善“人车生态圈”布局。

　　营收构成比例实现优化

　　目前神州优车的主要产品和服务包括出行板块的专车业务、汽车电商板块的买买车业务以及汽车金融板块的车闪贷业务。根据年报，神州优车三项收入比例分别为57.49%、35.15%和7.36%。其中，专车服务收入较上年同期获稳步增长，为56.7亿元，但专车营收占比较2016年下降29.04个百分点。

　　这意味着，神州优车不仅在整体上将“蛋糕”做大，还在内部结构上得以优化。2017年年报数据显示，神州买买车收入34.6亿元，在营收中占比35.2%，较上年度增长近4倍，神州车闪贷业务逐步打开市场，业绩迎来爆发式增长，突破至数亿元，而上年同期这一业务的数据仅为千万元级别。

　　“2017年公司整体营业收入实现快速增长，营业成本受益于运营效率的提高、成本费用的控制等，在金额、增长率方面均大大低于营业收入。”神州优车表示。

　　业内人士将神州优车2017年的成长归因于清晰的商业模式和盈利模式所带来的规模效应显现。根据神州优车的介绍，其专车业务采取B2C模式为主、C2C模式（优驾开放平台）为辅的商业模式，在经历了网约车市场的多年激战后，神州专车在2017年实现了年度净利润转正，获得网约车牌照的数量保持行业前茅。

　　B2C模式车辆和司机主要由公司运营和聘用，供给端不会受到行业激烈竞争的影响，成本相对固定，随着运营效率的提升，单均成本将不断下降，规模效应日益显著，因此具有较高的盈利潜力和能力。神州优车还对优驾开放平台中的全部加盟车辆承诺“永不抽成”获取有效流量，从而达到完善产品线、提高运营效率、提升市场占有率的目的。

　　神州买买车为O2O汽车电商平台，产品主要包括新车及准新车。神州买买车板块2017年达到约35亿元的收入规模，由于汽车电商业务仍处于业务初期快速扩张阶段，暂未实现盈利，2017年毛利率为-3.32%，亏损程度较上年度大幅收窄。

　　神州车闪贷为一站式汽车金融服务平台，为客户提供包括汽车抵押贷款、二手车金融等在内的全面、专业、安全、快捷的汽车金融服务，发展的两年间已逐步快速渗透扩张至三四线市场，收入较上年度翻数番。

　　构建全产业链生态圈

　　在业务稳健发展的基础之上，神州优车还通过多种运作方式，在2017年加快战略扩张的节奏，向产业链上下游延伸，加码“人车生态圈”的构建。

　　具体而言，2017年上半年，神州优车完成了两次股票发行，共募集资金70亿元，并引入中国银联、中国人保、浦发银行、国家新兴产业创业投资引导基金、上海谷欣等重要战略投资者。募资主要用于神州买买车业务的发展。

　　2017年6月，神州优车发起成立优车产业基金，专注于汽车产业链上下游投资机会，重点投资具有前瞻性的汽车和出行产业项目，并与神州优车展开全方位协同运作。

　　8月，神州优车完成了对创信保险销售有限公司的全资收购，曲线进入保险销售市场，补齐“人车生态圈”中缺失的一环，通过与各业务板块形成协同效应，可向用户提供更完善的汽车后市场服务。另外，神州优车同期还推出了智慧交通开放平台，与实力科研院所合作，未来三年计划投资3亿元，以共建共享的方式构建智慧交通模型，推动中国智慧城市创新发展。

　　2017年10月，神州优车启动对神州租车股权的收购，截至2018年3月，神州优车共持有神州租车约29%股权，成为神州租车第一大股东。2017年12月，神州优车发布全新战略升级，拟打造新一代汽车生活平台，覆盖无车车生活+有车车生活。

　　“迎接行业革命，把握变革机会，重塑出行领域和汽车行业的产业链和生态圈。”神州优车在2017年年报中表示，将积极面向未来进行战略性、前瞻性布局，布局大数据管理、车联网、智能汽车、无人驾驶等前沿领域，致力建设一个全新的人车生态圈。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有