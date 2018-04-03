神州优车毛利首次转正 资本运作促生态布局完善

3 月 31 日，神州优车（838006，OC）披露2017年全年业绩报告，期内实现营收98.56亿元，较上年同期增长68.62%，年度毛利率已由负转正，为12.8%，全年归属于母公司股东的净利润-2.6亿元，较上年同期大幅收窄92.7%。

值得注意的是，神州优车在2017年下半年实现了整体盈利：神州优车2017上半年财报数据显示亏损为4.6亿元，相较全年亏损2.6亿元，即下半年神州优车已实现2亿元盈利。

另一方面，神州优车于2017年内加紧战略扩张，不仅引入战略投资者为主业发展积蓄力量，同时通过资本运作的方式进入保险销售领域，并通过收购、产业投资的方式拓展上下游产业链，完善“人车生态圈”布局。

营收构成比例实现优化

目前神州优车的主要产品和服务包括出行板块的专车业务、汽车电商板块的买买车业务以及汽车金融板块的车闪贷业务。根据年报，神州优车三项收入比例分别为57.49%、35.15%和7.36%。其中，专车服务收入较上年同期获稳步增长，为56.7亿元，但专车营收占比较2016年下降29.04个百分点。

这意味着，神州优车不仅在整体上将“蛋糕”做大，还在内部结构上得以优化。2017年年报数据显示，神州买买车收入34.6亿元，在营收中占比35.2%，较上年度增长近4倍，神州车闪贷业务逐步打开市场，业绩迎来爆发式增长，突破至数亿元，而上年同期这一业务的数据仅为千万元级别。

“2017年公司整体营业收入实现快速增长，营业成本受益于运营效率的提高、成本费用的控制等，在金额、增长率方面均大大低于营业收入。”神州优车表示。

业内人士将神州优车2017年的成长归因于清晰的商业模式和盈利模式所带来的规模效应显现。根据神州优车的介绍，其专车业务采取B2C模式为主、C2C模式（优驾开放平台）为辅的商业模式，在经历了网约车市场的多年激战后，神州专车在2017年实现了年度净利润转正，获得网约车牌照的数量保持行业前茅。

B2C模式车辆和司机主要由公司运营和聘用，供给端不会受到行业激烈竞争的影响，成本相对固定，随着运营效率的提升，单均成本将不断下降，规模效应日益显著，因此具有较高的盈利潜力和能力。神州优车还对优驾开放平台中的全部加盟车辆承诺“永不抽成”获取有效流量，从而达到完善产品线、提高运营效率、提升市场占有率的目的。

神州买买车为O2O汽车电商平台，产品主要包括新车及准新车。神州买买车板块2017年达到约35亿元的收入规模，由于汽车电商业务仍处于业务初期快速扩张阶段，暂未实现盈利，2017年毛利率为-3.32%，亏损程度较上年度大幅收窄。

神州车闪贷为一站式汽车金融服务平台，为客户提供包括汽车抵押贷款、二手车金融等在内的全面、专业、安全、快捷的汽车金融服务，发展的两年间已逐步快速渗透扩张至三四线市场，收入较上年度翻数番。

构建全产业链生态圈

在业务稳健发展的基础之上，神州优车还通过多种运作方式，在2017年加快战略扩张的节奏，向产业链上下游延伸，加码“人车生态圈”的构建。

具体而言，2017年上半年，神州优车完成了两次股票发行，共募集资金70亿元，并引入中国银联、中国人保、浦发银行、国家新兴产业创业投资引导基金、上海谷欣等重要战略投资者。募资主要用于神州买买车业务的发展。

2017年6月，神州优车发起成立优车产业基金，专注于汽车产业链上下游投资机会，重点投资具有前瞻性的汽车和出行产业项目，并与神州优车展开全方位协同运作。

8月，神州优车完成了对创信保险销售有限公司的全资收购，曲线进入保险销售市场，补齐“人车生态圈”中缺失的一环，通过与各业务板块形成协同效应，可向用户提供更完善的汽车后市场服务。另外，神州优车同期还推出了智慧交通开放平台，与实力科研院所合作，未来三年计划投资3亿元，以共建共享的方式构建智慧交通模型，推动中国智慧城市创新发展。

2017年10月，神州优车启动对神州租车股权的收购，截至2018年3月，神州优车共持有神州租车约29%股权，成为神州租车第一大股东。2017年12月，神州优车发布全新战略升级，拟打造新一代汽车生活平台，覆盖无车车生活+有车车生活。

“迎接行业革命，把握变革机会，重塑出行领域和汽车行业的产业链和生态圈。”神州优车在2017年年报中表示，将积极面向未来进行战略性、前瞻性布局，布局大数据管理、车联网、智能汽车、无人驾驶等前沿领域，致力建设一个全新的人车生态圈。