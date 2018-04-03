阿里收饿了么 新零售寡头互搏

来源：北京商报

阿里收购饿了么的消息在经历一年多的不断反转与发酵后，终于尘埃落定，生活服务业的格局也因此从多方争霸变为两军对垒。4月2日，阿里巴巴集团联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。随着饿了么收购百度外卖、阿里收购饿了么一系列的并购案完成，阿里新零售版图不断扩容，再加上美团与滴滴在业务拓展方面不断上演相爱相杀的戏码，在这场外卖资源争夺战的背后，实则是阿里与腾讯两大商业巨头围绕生活服务业展开的新一轮近身肉搏战。而阿里与腾讯接连加持，细分商家加速站队，让原本多方混战的生活服务业变为双寡头之争。

新零售图谋

阿里终将饿了么招致麾下，此举也被行业视为新零售战略向本地生活服务的一次纵深拓展。阿里强调，饿了么将保持独立品牌、独立运营，饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。饿了么将进一步得到阿里在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。但另一方面，饿了么虽然以独立的身份成为阿里体系中的新成员，可其相关高层的人事任命已经在折射饿了么将成为阿里的“附属”。待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任阿里巴巴集团CEO张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。

事实上，每一个加入到阿里阵营的企业，曾经的掌舵人也随之不断变换身份。在2014年6月UC全面并入阿里，2016年4月优酷土豆合一集团以估值47亿美元成为阿里旗下全资子公司，随后两家企业的掌舵人俞永福、古永锵的身份在阿里体系接连变化。根据此前公布的信息显示，俞永福出任高德董事长，古永锵任阿里大文娱战略和投资委员会主席，主管投资。

尽管张旭豪与饿了么在阿里体系中的角色与定位尚存未知数，但被纳入到新零售的战局版图中已经毋庸置疑。张勇直言，“这是阿里巴巴有史以来最重要的投资”。未来，饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施，与阿里众多业务产生奇妙的化学反应，成为阿里新零售战略的一支重要力量。

从阿里自身的生态布局来看，饿了么成熟的末端配送体系已经被视为支撑各种新零售场景的物流基础设施。饿了么此前一直宣扬的“30分钟生活圈”理念，与阿里新零售整体搭建的“三公里理想生活圈”、天猫超市“一小时达”、盒马鲜生“三公里内30分钟达”以及“24小时配送”的战略布局有着异曲同工之妙。随着阿里新零售覆盖的面积、加入的成员呈几何级速度增长，饿了么的末端即时配送能力便是阿里最为器重的资源。

两军对垒

当阿里斥巨资将饿了么纳入到新零售体系后，归属在腾讯系的美团大众点评自然成为最大的劲敌，生活服务业的较量随之进入白热化阶段。一边饿了么已吞并百度外卖，扫清了阿里在外卖领域的竞争对手，此外阿里又复活口碑，另一边，阿里此前投资的美团已经转身投奔腾讯，大众点评与美团“形影不离”。

在阿里体系内部，饿了么与口碑的频繁联动，让阿里在生活服务业拓展变得“掷地有声”。2015年，口碑在微博中发声“我们没有离开，我们只是放了一个四年的长假”，宣告回归，并释放出淘宝重启口碑的信号。公开资料显示，阿里与蚂蚁金服会成立新的合资公司口碑网，双方在初期各出资30亿元，各占50%的股权。阿里旗下的餐饮服务平台淘点点，与蚂蚁金服的线下业务资源及团队，将成为口碑网的主力军。

与此同时，阿里对饿了么的关注开始增加。从2015年起，阿里系就参与过对饿了么的多轮投资。2016年4月，阿里和蚂蚁金服分别对饿了么投资9亿美元和3.5亿美元。2017年6月，阿里和蚂蚁金服再度增持，总投资金额4亿美元，当时阿里系对饿了么持股总占比已经达32.94%。另外，阿里也有意进行差异化布局，口碑专注门店的服务，提供消费者到门店的消费指南、生活服务以及支付优惠等，而饿了么专注到家，聚焦在外卖配送板块，两者形成良好的协同。

此前阿里在生活服务领域的布局更多依靠口碑，但2015年才被阿里与蚂蚁金服重新整合的口碑，在市场份额上始终不及美团点评。易观数据显示，2017年上半年国内本地生活服务O2O行业交易规模为4431亿元，美团点评、口碑分别以1713.2亿元与1670亿元的交易额排名市场第一、二名。而随着饿了么加入到阿里的生态阵营，不仅将给口碑带来翻盘机会，同时分属阿里、腾讯阵营的“口碑+饿了么”和“美团+大众点评”，势必将在市场上掀起一轮贴身较量。

值得关注的是，在本地生活服务的赛道中，阿里已经拥有饿了么、口碑、淘票票和盒马鲜生，腾讯系中的美团也形成了美团外卖、大众点评、猫眼电影和掌鱼生鲜队形。在电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾看来，阿里收购饿了么是剑指腾讯，新零售的竞争中，基本被分割成以阿里和腾讯为主导的两大阵营，双方各自的队伍也越来越庞大。说到底，饿了么只是阿里新零售布局的“一颗棋子”，新零售领域，最终主要还是阿里和腾讯之间的战争。

正面火拼

张旭豪在内部信中提到，目前饿了么拥有2.6亿用户、200多万商家和300多万配送员，饿了么已经组建好了一张同城物流配送网络，同时也已经建立起自身在“互联网+实体经济”领域的地位，此番饿了么被阿里收入囊中，也开启了“口碑+饿了么”与美团点评在生活服务O2O领域的正面火拼。

4月2日晚上，美团点评针对阿里收购饿了么发布回应，“感谢老朋友的多年相伴，欢迎新同学的如约到场，初次见面请多关照。中国外卖市场规模已突破3000亿元，全球领先。这是双方多年努力，在竞争中改善用户体验做大行业的共赢结果”。

根据国家信息中心今年初发布的一份《中国共享经济发展年度报告（2018）》显示，在生活服务领域共享创新火爆的同时，市场淘汰、企业并购的步伐也在加快。以外卖市场为例，饿了么收购百度外卖后行业格局基本确定，行业市场份额集中度进一步加剧。报告中还提到，当下美团外卖用户数超2.5亿，占据62%的中国市场份额。这也意味着饿了么收购百度外卖后所占市场份额不增反降。

与此同时，滴滴外卖也已在无锡上线，背靠百胜中国的到家美食会也在蓄势待发，有许多餐饮商户期待出现更多外卖平台，保持外卖平台之间的市场竞争，以更好地服务于平台商户与用户。正如美团点评在回应中所述，外卖平台持续改善用户体验，良性竞争实现行业共赢，将是消费者的共同期待。

另外，在生活服务O2O领域，饿了么的运力及商户资源也将进一步丰富阿里的新零售版图，完善线上到线下的闭环，同时也为阿里提供了更加丰富的商户及用户的数据资源，为口碑正在发力的赋能商户和餐饮供应链拓展更大的想象空间。而这也是美团点评近两年重点发力的领域，未来双方将如何围绕餐饮到店消费做文章仍然看点十足。

北京商报记者 郭诗卉 赵述评/文 代小杰/制表