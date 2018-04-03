盛大游戏投资韩国社交巨头Kakao加速出海

来源：北京商报

北京商报讯（记者 卢扬 郑蕊）尽管当下国内游戏市场已由腾讯、网易占据较大规模，但作为曾经的游戏霸主，如今盛大游戏也正在试图获得更大的市场，并将目光从国内延伸向海外市场。4月2日盛大游戏宣布，旗下控股子公司韩国Actoz soft（以下简称“亚拓士”）以100亿韩元，约合5913.07万元人民币，投资韩国移动社交巨头Kakao旗下游戏子公司Kakao Games。

据公开资料显示，Kakao被称为韩国版微信，业务范围从社交向电商、支付、广告、游戏等多个互联网领域进行拓展。经过此次投资，盛大游戏与亚拓士将与Kakao正式达成深度战略合作。此外，曾以30亿元入股盛大游戏的腾讯，也在今年2月领投Kakao总计1400亿韩元的融资，成其第二大股东。而世纪华通则在近日通过旗下全资子公司点点互动对Kakao Games完成了100亿韩元的投资，亚拓士与点点互动总计投资Kakao Games 200亿韩元。

观察盛大游戏近年来的发展环境可以发现，在国内市场，随着互联网公司持续布局并迅速瓜分市场，当下已形成腾讯、网易合计占据国内游戏市场收入六成的局面，这对盛大游戏无疑会产生一定竞争压力。而在海外市场，盛大游戏则早已在游戏发行、资本投资等方面布局。其中在韩国市场，亚拓士早在2004年就被盛大游戏收购，该收购事件也让盛大游戏成为国内首个收购海外上市游戏公司的企业。除此以外，以《龙之谷》闻名的韩国游戏开发商Eyedentity Games，也在2010年被盛大游戏全资收购。据悉，目前盛大游戏的海外业务已经渗透到全球90个国家和地区。

业内人士认为，尽管现阶段腾讯、网易在国内游戏市场占据不小的市场份额，但盛大游戏也仍具有一定市场影响力，而通过此前在海外布局的研发中心和子公司，也让自身在海外市场有一定的品牌知名度，若能研发出更多具有竞争力的游戏作品并发行至全球市场，能成为公司实现营收的主力。