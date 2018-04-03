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阿里签署《旅行青蛙》国内独家代理权

阿里签署《旅行青蛙》国内独家代理权
2018年04月03日 00:27 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 卢扬 郑蕊）4月2日，阿里巴巴集团宣布与日本游戏公司Hit-Point达成战略合作，获得Hit-Point授权在中国内地独家发行旗下现象级手游《旅行青蛙》。

　　作为Hit-Point在2017年底上线的一款放置类游戏，《旅行青蛙》尽管游戏本身没有中文版，但该款游戏iOS端在中国总下载量依然超过3000万。微博上相关话题产生的UGC内容总阅读量超过20亿，成为一款跨越年龄、 性别、不同喜好人群的现象级产品。

　　据公开资料显示，Hit-Point在《旅行青蛙》上线前，发行的游戏《猫咪收集》也是一款现象级产品，公司拥有强大的研发实力，此次与阿里巴巴集团合作是首次与国内公司进行合作，更是旗下产品首次进入中国。

　　从2017年开始，阿里游戏逐渐完善游戏类型上的布局，除了MMORPG、SLG等重度游戏之外，也布局了独立游戏领域。对于此次合作，阿里巴巴方面表示，作为阿里游戏首款放置类手游，《旅行青蛙》“休闲+快乐”的玩法与阿里游戏“给每一个人带来快乐”的品牌理念相符，此次合作更是希望让玩家能够尽情享受游戏带来的快乐，不用受游戏玩法所缚，将时间完全绑定在游戏上。

　　业内人士认为，尽管受到市场竞争加剧的影响，游戏行业向外扩张有着局限性，但是市场潜力巨大。游戏公司要把握好时机，一方面在游戏内容研发、发行上不断发力；另一方面还需要不断挖掘游戏本身的IP价值，将产业链延伸到多个领域。

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