快手CEO宿华:我们一直在反思现在做的是否坚持了初心

新浪科技讯 4月3日下午消息，今日快手和清华大学宣布成立未来媒体数据联合研究院（Institute of Future Media Data，简称FMD）。

快手创始人、CEO宿华说道，今天每个人都在产生信息，每个普通人也都可以通过自己的智能手机产生一段短短的小视频，然后发布到网上开放地给每一个人看，这在人类几千年历史上从末出现过，给整个社会带来了巨大改变。“这里面有很多令人欣喜的案例，由此带来整个社会人群的幸福感总和是增加的，但是如果处理不好也会产生一些新的社会问题，这也是快手期望和清华大学等高校来一起研究和解决的问题。这些问题并不是一个简单的小问题。”

宿华表示，正面的效应是技术使得每一个微小的生活片段都能找到它可以被认可的连接，每一个人都可以找到喜欢的内容，每一个人产生的内容也可以被其他可能喜欢的人找到，人和信息内容是相互被找到和连接的。

但是这其中可能会出现新的社会问题。“毕竟几千年来人们第一次实现这种彼此连接的状态，大家看到的这个世界是由所有人呈现的，而历史上我们看到的世界是由少数人呈现的。这点困扰了我们很多年。我最近一两年慢慢意识到，这个问题本身也是社会进化过程中的一部分，是一个全新的社会课题。”

宿华认为，这种社会问题虽然不光是要靠技术去解决的，但是技术是一个底层的基础设施，如果没有技术，就无法应对如此海量的人参与、呈现这个世界的复杂程度。不管是精准匹配，还是内容的分级，内容的推送、内容调性的处理，都需要技术的强力支持。

同时，应该是利用对这世界的认知、对这社会的观察、对人文的思考，利用哲学的智慧把它用算法、技术力量实现放大。这背后的核心资源是数据，大数据可以直接用技术去分析，小数据要用人的力量去理解，把它们结合在一起，才能够把我们的初心、把我们的价值观，最后变成一段一段的代码运行在成千上万的服务器上，服务上亿的人们，并且真的能够让这媒体呈现的世界是像我们想要的那个样子，而不会走样。

“最近两天发生了很多事情，我们一直在反思，思考现在所做的是否依然坚持了初心。快手最初想要做的事情是希望让每一个人都有能力记录自己，每一个人都有机会把自己呈现给这个世界，每一个人都有可能让世界发现自己，消减一点点的孤独感，提升他（她）一点点的幸福感。这初心是不是得到正确地执行，除了我们内部的一直持续改进之外，这背后我相信还需要更多的努力，也需要社会各界的理解和帮助。

宿华表示，总体来讲，认为每一个人都可以通过记录让别人看到自己，这个看见本身可以提升他（她）的幸福感，但是什么样的记录通过什么样的连接给到什么样的人去观察，这中间要有更多的人文和技术的思考。

未来，清华大学-快手未来媒体数据联合研究院将以清华软件学院的技术难题攻关为基础，并联合清华新闻与传播学院、社会学系等在人文领域开展一系列未来媒体课题的研究。（宵寒）

以下为宿华演讲全文：

站在这里一方面我是很兴奋、另外一方面说实话有点紧张。17年前我第一次踏入这个校园怀着激动的心情，17年后今天站在这里也是同样的激动，我在这个校园里第一次被人叫先生，在这校园里学会了我一生最重要的技能，也学会了我一生最重要的使命。几个月前看了电影《无问西东》，我知道历史上百年来不光是清华，也有社会各界人士在背后默默无闻的为这社会、国家的进步付出自己的努力。身为其中的一员，我感到非常自豪和骄傲。

从学校毕业十几年做了一些事情，也发现了很多有意思的问题，这些问题可能超出了个人或者我们公司处理的能力，我们希望能够借助更多外界的力量一起把它解决更好，这也是为什么我们从研究院的筹划到启动仪式落地，花了接近一年的时间，去跟学校联系、去讨论怎样把产业界的问题能够带到学校，能够让高校、让学者们让专家们帮助我们解决问题，所以成立了一个清华和快手未来媒体数据联合研究院。

大家可能会好奇，为什么叫未来媒体和数据研究院？这里有我们的一些思考。传播学认为媒体是记录和传播的结合，记录是由专业的记者和从业人员来产生、来观察。传播也在专门的渠道，过去通常是广播（一对多）的方式。记录最早可能是刻在石碑、石头上、画到洞穴里，慢慢有了文字、音频、视频，我们看到记录一点点的变化；传播载体从早期的竹简、慢慢到报纸、广播、电视、电影等各种各样的渠道，确实一直在发生变化。

我们认为未来的媒体在记录和传播两个方面都发生了很大的变化，首先是记录的载体越来越多的往视频迁移，现在整个社会产生的信息总量中，视频类信息已经是最大的，可能超过了文字和图片的总量。即使对于一个不识字的人来说，也可以拿起自己的手机拍一段视频关于自己、关于自己生活的状态，随时随地产生一段信息。记录者本身也发生着很大变化，过去都是专业、少数的记录者，但是今天可能人人手里都拥有一台智能手机，人人都可以变成信息的生产者、变成记录者。当信息生产者数量和覆盖范围发生巨大变化的时候，传播不再是过去的广播形式，而是变成连接：双向的连接、互动的连接。这种连接可能在人和人之间，人和信息之间、人和内容之间进行精准的匹配和相连，带来了很多新的发现、新的规律。

实际上是从7年前，快手就注意到视频媒体流在记录和表达上的优势。快手在2011年成立，那时候还叫GIF快手，由于网络终端等条件限制，当时拍摄出来的视频还没办法以视频形式传播，只能用动图传播。一直努力了7年多，快手到现在成为一个相对有影响力的媒体平台，目前已成为中国最大短视频平台，中国第四大社交平台，中国十大移动应用之一。但这些数据并不能证明快手有多厉害，而是恰恰表明快手肩负了多重要的社会责任。因为这里面的每一个数字背后代表的含义不是所有人都能立即感受到，从人类有历史到现在，可能今天是第一次每个人都在产生信息，是第一次每个普通人都可以通过自己的一台智能手机产生一段短短的小视频，然后发布到网上开放的给每一个人看，这在人类几千年历史上从末出现过，给整个社会带来了巨大改变。这里面有很多令人欣喜的案例，由此带来整个社会人群的幸福感总和是增加的，但是如果处理不好也会产生一些新的社会问题，这也是快手期望和清华大学等高校来一起研究和解决的问题。 因为我觉得这些问题并不是一个简单的小问题。

我看到更多正面的效应是，技术使得每一个微小的生活片段都能找到它可以被认可的连接，这句话简单来讲就是每一个人都可以找到你喜欢的内容，每一个人产生的内容也可以被其他可能喜欢的人找到。人和信息内容是相互被找到和连接的。

我们希望能把注意力像阳光一样能够洒给每一个人，让每一个人都可以得到世界的关注，每一个人得到关注后可以消减一点点的孤独感，提升一点点的幸福感。这一点点的幸福感汇总在一起，可以让社会整体的幸福感得到一个总量不小的提升。但是这里面可能会出现新的社会问题，因为毕竟几千年来人们第一次实现这种彼此连接的状态，就是大家看到的这个世界是由所有人呈现的，而历史上我们看到的世界是由少数人呈现的。今天所有人一起参与呈现这个世界，当我们以这样的方式去观察和感知这世界的时候，背后有一些新的社会问题其实就出现了，这点困扰了我们很多年。我最近一两年慢慢意识到，这个问题本身也是社会进化过程中的一部分，是一个全新的社会课题。

社会问题虽然不光是要靠技术去解决的，但是技术是一个底层的基础设施，如果没有技术，就无法应对如此海量的人参与、呈现这个世界的复杂程度。不管是精准匹配，还是内容的分级，内容的推送、内容调性的处理，都需要技术的强力支持。

反过来讲，如果没有很好的对社会认知，对人文的思考，仅靠技术本身也会走偏，这是一个很确认的结论。但是这一问题最终要怎么解决？我有一个大致的思考。它应该是利用对这世界的认知、对这社会的观察、对人文的思考，利用哲学的智慧把它用算法、技术力量实现放大。这背后的核心资源是数据，大数据我们可以直接用技术去分析，小数据要用人的力量去理解。把它们结合在一起，才能够把我们的初心、把我们的价值观，最后变成一段一段的代码运行在成千上万的服务器上，服务上亿的人们，并且真的能够让这媒体呈现的世界是像我们想要的那个样子，而不会走样。

所以我们考虑研究院所要达到的目标时，是希望技术和人文得到充分结合。在这里面，我们找了我的老同学、我的老师们，我相信清华大学的软件学院是在算法、大数据、人工智能方向做的最好、最优秀的团队之一。我也相信清华的人文院系对人类、对社会的思考也非常深刻，我希望有机会由我们来牵头能够把这两种力量合在一起，应用到快手这个社区里面去，能够让快手这个社区呈现的世界更加的美好，这是我的愿望。

在座的媒体朋友也知道，最近两天发生了很多事情，我们一直在反思，思考现在所做的是否依然坚持了初心。快手最初想要做的事情是希望让每一个人都有能力记录自己，每一个人都有机会把自己呈现给这个世界，每一个人都有可能让世界发现自己，消减一点点的孤独感，提升他（她）一点点的幸福感。这初心是不是得到正确的执行，除了我们内部的一直持续改进之外，这背后我相信还需要更多的努力，也需要社会各界的理解和帮助。

总体来讲，我认为每一个人都可以通过记录让别人看到自己，这个看见本身可以提升他（她）的幸福感，因为过去有太多太多的人一生默默无闻、不为人所知，他（她）的生活状态、所思所想、情绪、情感，完全没有人知道。被人知道这件事本身可以引发大家的思考、引发大家的讨论、引发大家的后续动作，所以我认为记录本身是可以提升幸福感的。但是什么样的记录通过什么样的连接给到什么样的人去观察，这中间要有更多的人文和技术的思考。我相信，只要我们足够努力，最终一定可以提升社会总体的幸福感，由每一个微小的个体，微小的提升加合而成。

最后用一句话总结一下，我希望能够携手清华共同用科技、人文的智慧为每一个人独特的幸福感，也为整个社会的整体幸福感提升而努力。谢谢各位。