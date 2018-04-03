阿里游戏，或许只剩下一条路可走

作者：丁鹏Gamewower

与马云一次又一次的高调表态游戏行业的“危害性”并且为自己做游戏找了一个冠冕堂皇的理由——“不为赚钱、是为老年人而设计游戏”——不同的是，整个阿里游戏实际上一直以来就表达着对于整个大游戏市场的野心。

最近这段时间，关于阿里游戏强挖网易的游戏人才的事情在游戏圈内传的沸沸扬扬。

其中原网易杭州首席美术师，《天谕》美术总监，曾任《创世西游》主美术的费剑锋已经在2017年底离职网易加入阿里，担任阿里游戏美术中心的负责人。

在前面四次均高失败的情况下，这已经是阿里在游戏领域的第五次发力，这一次实际上也是凶多吉少，对于阿里游戏而言，如果这一次也失败了，那几乎只剩下一条路。

而在阿里游戏一步一步前进的过程当中，我们可以分为以下几个阶段。

第一个阶段，浅尝辄止

这个阶段是阿里初步的开始涉入游戏产业，凭借的是手游产业爆发的背景下手机端流量的稀缺和昂贵，而阿里旗下的淘宝、支付宝等App又有大量的用户。

于是阿里宣布，只要游戏开发者在阿里的平台上发行游戏，阿里就给到游戏开发者70%的流水。

这在当时手游流量平台普遍的5 ： 5，甚至3 ： 7的分成模式下，阿里的这一做法被认为是直接打击腾讯当时已经是重点业务的微信、手Q的游戏渠道。

阿里的逻辑在于，以自身的增量市场去削弱腾讯的存量市场。

作为例证，阿里的平台当时基本上线的也都是休闲类的游戏《疯狂的玩具》登陆淘宝、《啵啵啵》、《啪啪啪》两款休闲游戏登陆来往，对垒的是当时微信平台也几乎上线的都是亲一色的休闲游戏。

但这个业务最终失败了，因为一个逻辑在于，一个简单的数学题，在阿里的平台虽然可以获得70%的收入，但总量却并没有腾讯、360的50%，乃至30%的收入高。

而阿里失败的本质在于，阿里的产品本质上属于工具，工具是那种你打开有着明确的目的，需要支付了，打开支付宝，需要购物了，打开淘宝、天猫，在你的目的达到之后，你并不会对于其他属性的东西感兴趣。

数据也在说明这一点，根据运营商联通发布的2017年2月的沃指数排行榜，支付宝、淘宝分别以3.57亿、2.45亿月活越用户排在榜单的第4位和第7位，但在流量排行榜上，这两者都未进入前20，其中手机淘宝户均月流量为5.4MB，支付宝是3.38MB，而百度手机助手的户均月流量是11.68MB。

第二个阶段，继续深入

在开局不利的情况下，阿里对于游戏业务的野望并未消失，这个时候的阿里在游戏业务上进入了第二个阶段，其中标志性的案例是在2016年阿里以收购UC而获得的UC九游部门为基础，成了了“阿里游戏”。

这个阶段的阿里可以说是正式的进入了游戏产业，从支付宝、淘宝的边缘化流量贩卖，到UC九游的垂直游戏分发。

作为对这个业务的看重，同年的7月，阿里以2亿美元的价格收购了专注App分发的豌豆荚，一次加码自身在游戏分发上的实力。

但阿里游戏以UC九游为核心的战略没有赶上一个好的时候，2016年的游戏市场变了天，渠道的弱势开始被无限放大。

当时的手游市场迈入了重度化的时代，手游早期那种依靠渠道导量造就产品成功的一些因素荡然无存，产品开始比拼研发、运营等方面的积累。

与此同时，经过几年的发展之后，手游的人口红利消失，渠道自身也陷入了流量增长的乏力，渠道和研发商之间的溢价能力完全转变。

一些优质化的产品，渠道甚至只能拿到一些很少的分成费用去维持运营，因为渠道要靠这些优质化的产品去吸引用户，从而在一些次一级的产品身上获得利润。

终于，2017年的2月份，作为渠道霸权旁落的标志，百度当年以19亿美元收购的91分发平台被百度整体打包到百度游戏当中出售，价格不过十几亿元。

而百度游戏被出售的核心在于空有十几亿流水，但却很难赚钱，这就是因为手游进入重度化和寡头化的时代，头部产品吃掉了绝大部分的市场份额，但这些头部产品在和渠道的溢价过程当中是绝对强势的。

可以说，阿里游戏的野望再一次落了空。

第三个阶段，开始直接接触游戏

接连两个阶段，阿里在游戏上都扑了个空。但这并未打消阿里在游戏上的前进，这个时候阿里游戏进入了第三个阶段，以大文娱体系当中优土、阿里影业为基础，配合自身渠道，进入手游的发行体系。

2017年3月，阿里游戏举办发布会，阿里游戏总裁史仓健宣布，阿里游戏正式全面进军游戏发行领域，2017年将携10亿资金助力游戏IP生态发展，并与阿里文学、阿里影业、优酷联手推出“IP裂变计划”。

简单来说，这份合作计划就是阿里将会把阿里文娱旗下，如阿里影视、阿里文学等热门IP给予开发者，让他们去制作游戏，另外一方面是一些热门游戏，阿里文学会帮助开发者把他们打造成综合IP，如拍摄影视剧等等。

但可以很显然的看出，这个“IP裂变计划”主要集中于将阿里文娱下面的IP导到开发者手中，再让开发者开发的IP游戏在阿里游戏的平台进行发行，从而以“IP”为基础形成一个自给自足的闭环生态。

如今，一年已经过去了，阿里游戏这个计划看上去并没有真正的吸引到开发者。

在阿里游戏的官网上，Gamewower发现，阿里游戏旗下目前有8款游戏，其中只有两款产品与“IP裂变计划”有关，一款是《武动乾坤》，另外一款是《烈火如歌》。

其中《武动乾坤》是由深蓝影业、优酷视频、北京世纪伙伴文化、悦凯影视、阅文集团联合出品的古装玄幻武侠剧，网络播出平台除了芒果TV以外就是优酷。

而这款手游是由蜗牛制作，阿里游戏代理发行。但最终这款产品在市场中没有任何的声音。

《武动乾坤》之外，《烈火如歌》这个IP更有意思。相关信息显示，《烈火如歌》是嘉行传媒、SMG尚世影业、完美世界影视、曼荼罗影视传媒联合出品的武侠言情剧，在优酷进行独播。

而这款手游的开发商是完美世界。一个疑问在于，要是没有完美世界影视参与《烈火如歌》的影视，那么完美世界还会参与这个IP计划吗？

也就是说，看上去一年的时间，“IP裂变计划”目前为止真正的只有蜗牛一家参与其中。可以明确的表达的是，这个计划已经宣告失败。

为什么会失败？原因或许是多方面的，但核心的本质在于，影视剧的IP在目前的游戏环境当中，价值是十分有限的。

即便是在当年手游十分依赖IP的年代，我们所发现的影视剧IP能够真正做起来的，似乎也就只有《花千骨》一款，而且即便做起来了也迅速的开始陨落。

影视剧所带来的热度即便大热如《琅琊榜》也只不过不到一年，这完全不足以支撑一款游戏，而且由于影视剧当中人物的造型、剧情等固化的因素，使得游戏玩家完全没有想象的空间。

第四个阶段，涉足游戏全产业

由此，阿里游戏开始进入了最后一个阶段，真正的涉足游戏的研发。

2017年的9月，阿里文化娱乐集团董事长兼CEO俞永福正式宣布阿里大文娱成立游戏事业群，下设开放平台事业部和互动娱乐事业部。

同时，宣布的是由原网易COO詹钟晖（叮当）等创办的广州简悦并入阿里游戏事业群。传闻当中，收购简悦阿里花了10个亿。

分析简悦这家公司，其创始团队堪称豪华。资料显示，詹钟晖1999年加入网易，2011年离任时为网易COO，从10人到4000人，詹钟晖建立了一支完整、领先业界的游戏开发、运营团队，还是《大话西游2》、《梦幻西游》、《天下2》等网易爆款游戏的执行制作人。

而公司另外一位创始人陈伟安同样出自网易，资料显示陈伟安于2005年加入网易，同于2011年离任，在网易工作期间，曾任网易副总裁，此后被调派至网易暴雪合资公司任总经理，负责《魔兽世界》《星际争霸2》产品运营。

除了这两位之外，CTO吴云洋同样出自网易，其曾是《大话西游2》、《梦幻西游》等自研项目的主力开发者。

某种意义上，甚至可以认为简悦就是“小网易”。在2013年，当时一篇报道简悦的文章当中曾写到，“在今天的简悦里，前网易游戏员工占了80%，核心创业团队也全数为网易出走的骨干力量：CTO云风（吴云洋）是前网易游戏杭州研发中心总监；副总裁颜科西是前网易游戏事业部唯一兼具端游、手游制作经验的产品经理；COO陈伟安是前网易暴雪合资公司总经理；营销副总裁范存彦则是前网易品牌总监，网易战略研究中心创始人；董秘兼副总裁柳诲东是前网易游戏销售总监。”

基于这个豪华的团队，简悦从2011年底创办，恰逢手游开始爆发的节点，因此简悦这几年也的确做出了一些比较不错的产品，比如《陌陌争霸》、《天天来战》、《陌陌弹珠》、《心动庄园》等。

其中，《陌陌争霸》于2014年年初上线，首月注册用户140万，月流水1200万元，此后迅速攀升到月流水3000万元的高峰。在当时那个节点，以流水去看，这款产品不算最顶尖，但在整个产业也算是十分优秀的产品。一定程度上，在陌陌与2014年9月上市的过程当中，《陌陌争霸》提供了相当大的助力。

然而辉煌的过去不代表辉煌的现在。简悦为什么接受阿里的招安？这才是核心的本质。

最大的原因在于，《陌陌争霸》这款产品之后，简悦再也没有一款能够拿得出手的产品。2014年7月，简悦与腾讯合作的《天天来战》上线，这款产品上线十天流水破1000万元，注册用户达到300万。

但是，这款产品在2016年的8月份停止了运营，2年的时间一款游戏彻底停止运营，或许已经能够说明问题，要知道的是这还是在腾讯运营下的结果。

实际上，你不能说这是简悦一家厂商的问题，而是整个中国游戏产业的问题，即高度的集中化。除了简悦之外，数不胜数的在手游早期获得了一定成功的游戏公司，在之后的竞争当中销声匿迹。

如《我叫MT》的乐动卓越，《捕鱼达人》的触控等等，现在的中国游戏市场依旧是端游巨头的天下，小厂商能够再做出一款相对成功产品的几率几乎为0。

前面四次失败的根本原因

阿里游戏从一开始的边缘地带，深入到最核心的地带，但阿里游戏并未能挽回一点点败局的迹象。

这当中有没有踩准时间的因素，但最重要的是阿里游戏缺乏游戏领域的积累，包括自研、市场、运营等等。

或许阿里另外一个与游戏相关的业务很能说明阿里游戏的问题，这个业务是电竞。

阿里电竞是阿里大文娱下另外一个重要的分支，目前为止发展看上去也算不错，但一个疑问，阿里电竞有没有根基？

当下最火的电竞内容《英雄联盟》、《DOTA2》、《王者荣耀》等等，这些都不是阿里电竞的产品，更为明确一点，阿里电竞的定位就是一个第三方的组织者。

但是，这些电竞游戏的内容都是有版权的，游戏的拥有方说不让你做你就做不了。

在现在阿里电竞积极的帮助厂商推广游戏的时候，或许大家可以一片和气，但是一旦出现利益上的纠纷，阿里电竞会立刻分崩离析。

这其实是和阿里游戏是一样的，阿里游戏同样没有根基，它的一切都搭建在空中。

举个例子，为什么现在的游戏市场是当年那些端游巨头的天下？因为这些端游巨头至少有一个顶级的端游IP，同时在游戏的研发上，在对游戏玩家的理解上，在运营上有着十几年积累下来的宝贵经验。

但阿里没有这一切，阿里切入游戏市场，最重要的原因是阿里大文娱的需要。

这一次成败几何？

而正是为了弥补这个根基的缺失，收购简悦是一步棋，但是至少现在没有看到一点效果。于是阿里开始了大范围的从网易挖人，继续搭建这个根基。

因为一切外部因素表明，从网易挖人是最合适的举动，一方面简悦在广州，阿里的文娱在杭州，而网易的游戏部门也基本集中于广州和杭州。

另外一方面，詹钟晖的网易系背景决定了，简悦的组织架构以及游戏研发的程序必然是照搬网易，从网易挖人更容易融合。

最后，网易是国内研发能力最强的几家公司，也是除腾讯外唯一一个能连续取得成功的游戏公司。

这三个方面决定了网易是阿里最好的挖角对象，但是这样做真的能保证阿里游戏一改之前的颓势吗？

首先我们需要知道的是，阿里游戏目前已经形成了两个派系，一个是网易系，一个是UC九游系。

在阿里收购简悦之后，阿里组建了阿里游戏的互动娱乐事业部，负责自研+独代的核心模块、原UC全权负责游戏业务的团队，则重新调整职能，作为开放平台事业部，负责渠道合作与联运工作。

而在此前UC九游系的话语权显然更重，但是在没有做出什么成绩的情况下，阿里开始重点扶持网易系。

两个部门虽然都是做游戏，但是却泾渭分明，能否真正的形成合力有待观察。

此外，游戏产品和很多互联网产品不同，不是说挖几个厉害的程序员就可以的，游戏产品更像是塑造一个全新的世界，塑造全新的世界过程当中，每一个节点都是十分重要的，并不是几个人就可以的。

这也是为什么游戏行业的跳槽虽多，但是能够连续在两家公司都获得成功的较少的原因，要知道的是即便是一家成功的公司，同一个团队，能够做出两款成功游戏都是凤毛麟角，仅靠零散的挖之前成功的人，那更是不靠谱。

所以，综合这两方面原因去看，这一次不说能够挖到网易多少人，即便挖到了网易众多的研发人员，但脱离了网易原有的体系，是否还能发挥原有价值，是值得疑问的，毕竟网易和阿里的企业文化有着本质的不同，游戏在公司的定位以及获得的行政资源也大不相同。

而如果这一次继续失败，那么可以断定的是，留给阿里游戏的只剩下最后一步，整体收购成熟的游戏企业，需要注意是“企业”，而不是简悦一样的“小作坊”。

这个公司必须有一个现象级的IP和已经相对稳定流水，另外就是具备一定的独立性。只有这样，才能尽可能的补足阿里大文娱对阿里游戏的渴望。

阿里会不顾一切代价的去“寻找”这样的公司吗？